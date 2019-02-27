Суд против ТНТ и экспертиза на шоу Comedy Woman. С Днём Защитника Отечества!

Суд против ТНТ!

Друзья, здравствуйте! В рамках подготовки обращения в суд против ТНТ по делу генерала Карбышева, над памятью которого откровенно поиздевались участницы шоу Comedy Woman, проведена психолого-лингвистическая экспертиза выпусков телешоу, которая послужит основанием для обращения в суд. В сборе материала для экспертизы и подготовке заявления уже приняли участие десятки человек. Ознакомиться с собранной доказательной базой можно по ссылке.

Однако то, какие меры против ТНТ будут приняты в суде, зависит не только от весомости аргументов, озвученных в заявлении и экспертизе, но и от того, получит ли «суд против ТНТ» широкую информационную огласку и поддержку значительной части общества. Если будет явный запрос со стороны граждан, чтобы руководство телеканала понесло ответственность за свою деструктивную деятельность, то у органов власти появятся основания для принятия резких мер. Поэтому призываем следить за ходом судебного процесса и максимально распространять информацию.

Дело против ТНТ ведёт директор фонда «Наследие Крыма» Анастасия Иванова совместно с внуком генерала Карбышева. Кто может оказать информационную или иную поддержку развитию процесса – связывайтесь с Анастасией: https://vk.com/aivanovaiva Также любую информацию по теме можно присылать в редакцию проекта Научи хорошему.

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Экспертиза на шоу «Comedy Woman»

Психологическая Экспертиза выступлений группы «Comedy Woman» на телевизионном канале ТНТ, демонстрировавшихся: 2.05.2013; 2.02.2014; 9.03.2016 гг.

Вводная часть

1. История группы. Шоу-проект был создан в 2006 году, руководитель и основатель группы – Наталья Еприкян. С момента создания группа позиционировала себя как «женское юмористическое клубное кабаре-шоу «Made in Woman». В 2016 году был обновлен состав участников группы и группа была переименована в «Comedy Woman».

2. Общая характеристика выступления. Исследуемое выступление проходило в телевизионной студии канала ТНТ в присутствии зрителей и представляет собой театрализированную шоу-программу. Возраст, как участниц группы, так и зрителей определяется диапазоном 20 – 35 лет. Возрастная планка зрителей канала ТНТ и пользователей интернет-ресурсом значительно ниже: от 11-12 лет. Данное выступление состоит из нескольких разделов: танцевального Пролога и нескольких театрализованных сценок, не связанных общим тематическим сюжетом. Экспертный анализ осуществлен по видеоматериалам двух первых сюжетных постановок, находившихся в свободном интернет доступе.

3. Научный инструментарий экспертной оценки. Анализ содержания и выявление особенностей психологического воздействия выступлений группы «Comedy Woman» на присутствующих в студии канала ТНТ зрителей шоу-программы, а также пользователей интернета и зрителей TV осуществлялась на основании методик психологической экспертизы видео и теле-продукции Е.Е.Прониной, Л.В.Матвеевой, Л.В.Макшанцевой; аксиологических аспектов концепции смеховой культуры М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, А. М. Панченко, С.С. Аверинцева; семиотической концепции и интерпретативной семантики А.Ф.Лосева; положении о семантическом механизме культуры и категории «стыда» как психологического регулятора поведения Ю.М.Лотмана; методе семантического сопоставления лингвистических конструктов; методе контент-анализа текстов; методе фоносемантического наблюдения и анализа текста; методе рефлексивного слушания при распознавании паралингвистических и экстралингвистических характеристик аудиотекстов.

А так же, на основании философско-антропологического учения о герменевтической неразрывности человека и его речи; содержания речи и его поступков; характера поступков и смысложизненных ценностей личности.

Основная часть

Содержание – нарратив шоу-программы группы «Comedy Woman».

Первая театрализированная сценка вводит зрителя в ситуацию приема экстрасенсом возмущенной посетительницы. Разгневанная посетительница, обратившаяся прежде за помощью в решении своих жизненных проблем, предъявляет обоснованные претензии за обман и вымогательство денег. На помощь женщине-«экстрасенсу» приходит её друг, – такой же обманщик мужчина-«маг». В откровенно пошлой форме они разыгрывают перед посетительницей-клиенткой ряд «спец-эффектов» демонического содержания, с тем, чтобы убедить ее в их колдовских способностях. Всё заканчивается победой обманщицы и мошенника.

В следующей сценке шоу-программы показывается спиритический сеанс троих девочек-подростков в подвале школы. Сообщается и название этого подвала – «Семнадцать девственниц», (Смех.Апплодисменты) так как здесь, в этом неприглядном месте, жила женская сборная Мордовии по шахматам. (Смех.Апплодисменты) Находятся щитки с надписями, предположительно бомжей – «непрофессиональных попрошаек»: «Нужны деньги – умираю со смеху»; «Дайте денег – даже не хочу формулировать»; «Хочу в Мексику». Вдруг одна из участниц чувствует «холодок по спине». И тут высказываются предположения, что: «Это мужик из рекламы Ме́нтоса дыхнул»; (Смех.) – «Нет! Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял…Уххх!»; (Смех.) – «Да, ну! Может это слонёнок с циркулем с обложки для рисования к тебе пришел?». (Смех.)

Далее начинается эпизод «сосания» (поцелуй) с духом писателя Н.В.Гоголя. (Смех.Апплодисменты) Девочка, изображающая это, буквально изнемогает от отвращения и с криками: «Фу! убери свой нос!» (Смех.Апплодисменты) демонстрирует мерзкое презрение к Гоголю. Начинаются попытки призывания «духов»: дух Клеопатры не получилось призвать; дух Льва Толстого решили пригласить в понедельник в женский туалет, но побрезговали его голыми пятками. Приход же духа Гитлера очень желателен, его боятся спугнуть, только с ним связана возможность получения предсказаний. Именно к Гитлеру девочки обращаются с наибольшей доверительностью, и от него ждут пророческого «откровения». И Гитлер ответил! Это и есть «пруха»! Он ответил, что после школы они пойдут в «желанную ж…у». (Смех.Апплодисменты) Это «целевая ориентация» «прорицателя» Гитлера подвергается осмыслению.

Главные героини высказывают географические предположения ее пространственного нахождения. Обращаясь к Гитлеру девочки-подростки называют его «заблудшей душой», проявляют живой интерес, задают вопрос: «Заблудшая душа, расскажи, откуда ты здесь, почему?». На этот вопрос «заблудшая душа Адольфа Гитлера» делает попытку «вселиться» в школьницу по фамилии Сракова, которая бьётся в конвульсиях и изрыгает грубые междометья. (Смех.Восторженные апплодисменты) У астрального тела Гитлера, которое теперь ласково именуется «Астралочка», школьница Срэкова, она же староста класса, задает еще один важный для себя вопросов: «С кем я буду сосаться на выпускном?». Оказалось, что с калмыком из параллельного класса. Последним спиритическим персонажем оказался дух «свистуна-пердуна», который, по утверждению одной из героинь, подавился свистком во время игры в пионербол. Тут появляется реальный человек – учитель физкультуры Валентин Геннадьевич. Вот его-то девочки испугались по-настоящему! Учитель отругал их за прогул урока и пригрозил наказанием «мыть маты». (Смех.Апплодисменты).

Психологический анализ стилей и паттернов межличностного взаимодействия, демонстрируемых в выступлении группы «Comedy Woman».

Общим стилем межличностного взаимодействия является агрессивная эпатажность. Нарочитое попрание этических норм преподносятся зрителю как «современная» форма общения «продвинутых» людей. Откровенная пошлость нескончаемыми намёками всё время подводит зрителей к ассоциативной грани нецензурной лексики – мату.

Особенно часто употребляется слово «сосать», которым персонажи то намекают, то откровенно обозначают низменные влечения животной сексуальности. Как лексический паттерн оно становится ментальным понятием-диверсантом. Этим пошлым термином, «сосать», происходит насильственный взлом чувства интимного стыда, – как у зрителей, участвовавших в шоу-программе, так и у смотрящих его по TV и интернету. С психологической точки зрения это очень опасно, так как отсутствие чувства интимного стыда является источников множества девиаций, а также тяжелых форм шизофрении.

Особую опасность подобные шоу представляют для подростков и юношества, так как именно в этот возрастной период вступает в силу завершающий этап становления духовно-нравственной и сексуальной сфер личности человека.

Неслучайным представляется и фонематический подбор неблагозвучных фамилий героинь шоу «Спиритического сеанса»: Сракова, Срукова, Срекова. Здесь мы вновь встречаемся с использованием лексического паттерна как инструмента взлома культурологической нормы, потому что по операциональным законам мышления данные фамилии неминуемо будут ассоциироваться с нелегитимной лексикой процесса дефекации – «срать». Что еще раз подчеркивается фразой персонажа учителя физкультуры «по кошачьему дерьму шастают».

Авторы текстов как бы все время удерживают ум и внимание зрителей в срамной сфере человеческой жизни. С этой же целью неоднократно используются грубые слова «жопа», «ссышь», а также постоянные намеки на половые органы и половой акт.

Психологический анализ продвигаемых смыслов и ценностей в выступлении группы «Comedy Woman».

Избранная тематика сюжетов и текстов позволяет группе «Comedy Woman» навязывать зрителям (в основном, молодым людям) антикультурные и аморальные установки поведения человека в обществе. Обман, клевета, подлость, ложь, саркастическая насмешка, вымогательство, оскорбление – представлены в сюжетах как средства и возможность добиться «успешности». Финальные сцены представленных нарративов свидетельствуют именно об этом.

В своём выступлении группа «Comedy Woman» утверждает, что обскурации и жажде низменных удовольствий подвержены все, даже лидеры современной молодежи (староста класса спрашивает, с кем она будет «сосаться» на выпускном вечере). Потому о возвышенном говорить «неприлично» и глупо.

Таким образом, даже само понимание важности такого жизненного события как «выпускной вечер», опять фокусируется в сознании подростничества и молодежи исключительно в вывернутой наружу сексуальности, что придает ей срамную форму.

Неслучаен и подбор используемых личностей в сценке «Спиритический сеанс»: религиозный писатель, исторический писатель, воин-герой. Смысловой подтекст состоит еще и в том, что в сознание юношества вкладывается постмодернистская подмена в дифференциации значимости людей: Гоголь, Толстой, Карбышев – это мёртвые люди, а значит – они ничего не значат для нас, современной молодежи. Над ними можно «прикалываться». А вот певец Бибер – живой, он – значимая фигура. Его «трогать» нельзя.

Используя жанр смеховой культуры, участницы группы «Comedy Woman» сознательно высвобождают низменные стихии человеческой природы у своих зрителей. Ведь смех снимает критичность мышления. Сознание с трудом контролирует качество информации, плохо разделяя её на правдивую и ложную, на благочестивую и пошлую, на нравственную и аморальную, на допустимую и недопустимую.

Так, смешивая и подменяя мотивации смеха, группа «Comedy Woman» заставляет своих зрителей участвовать в глумлении над самым сокровенным и трансцендентным в культуре цивилизованного общества – над сакральным отношением к смерти человека. А тем более к героической гибели генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, настоящего патриота Родины, пережившего ужасы фашистских концлагерей и оставшегося духовно несломленным и непобедимым.

Необходимо указать на еще один психологический, нейро-лингвистический (NLP) приём в выступлении группы «Comedy Woman», который психо-биологически закрепляет аморальные принципы и негативные смысловые конструкты текстов и сюжетов. Это – аплодисменты. Хлопая, а значит – действуя, человек на сознательном уровне одобряет весь увиденный и услышанный контент происходящего: текст, подтекст, эмоциональный посыл, ироничные намёки и т.д. Это – бихевиористский (поведенческий) трансфер смещения смысловых акцентов. Мы указали лишь некоторые: насмешка с аплодисментами над «девственницами из Мордовии», – призыв к разврату; насмешка с аплодисментами над Гоголем, – отвращение к личности Николая Васильевича; насмешка с аплодисментами после «пророчества» Гитлера, – принятие указаний Гитлера; насмешка с аплодисментами над психиатрическими конвульсиями героини – жестокость по отношение к больным и страдающим людям.

Заключение

Провоцирование социально-психологических девиаций.

Целевая аудитория выступлений группы «Comedy Woman» – это подростки и молодежь, 12-35 лет. т.е. тот возраст, когда идет поиск собственных жизненных смыслов, целей и ценностей. Пользуясь доверием публики к жанрам смеховой культуры, участницы группы навязывают зрителям антисоциальные смыслы и ценности, которые становятся неконтролируемыми сознанием регуляторами поведения огромного числа молодых людей.

Закрепление антикультурных и негативных ассоциаций.

С помощью выразительных средств искусства участницы группы «Comedy Woman» сознательно навязывают зрителям неприязнь к одним из самых лучших писателей российской литературы и закрепляют её (неприязнь) как эмоциональный негатив в подсознании молодёжной аудитории. Так: «Гоголь – урод, у него длинный нос», поэтому и его произведение «Нос» – тоже мерзость (закрепляется через пережитую эмоцию отвращения). «Толстой – придурок, у него голые пятки, поэтому его произведение «Война и мир» – полная чушь. А его рассуждения о семейном счастье – вообще какая-то глупость».

Точно выстроенные в тексте психологические точки воздействия на зрителя приёмом нейро-лингвистического программирования (NLP) указывает на высокую профессиональную осведомленность авторов текстов, как в сфере литературы, так и в психологии.

Так осуществляются ментальные подмены у целых поколений буквально на глазах их родителей. Принципы постмодернизма и нарратива «позволяют» искажать подлинные источники, привносить субъективные интерпретации в систему взаимосвязей как литературных, так и исторических персонажей.

И действительно, после анализа психологического содержание исследуемых видеоматериалов, становится очевидным психологический портрет Автора данного нарратива. Это мизантроп, ненавидящий творческих и талантливых русских писателей, издевающийся над героической стойкостью непокоренного русского генерала, насмехающийся над конкретными российскими этносами, ехидно хихикающий над чистотой девственности и детскими увлечениями (пионербол осмеян).

Умышленность осуществленных психологических подмен.

Использование в сюжете знания о кульминационном моменте подвига генерала Д.М. Карбышева (многочасовое обливание фашистами тела героя на морозе ледяной водой) свидетельствует о злонамеренной подмене сострадательной, позитивной психологической оценки трагического и величественного события в жизни героя на уничижительную и пренебрежительную.

Специально выстроенный ряд мужских образов направлен на оскорбительное нивелирование значения силы духа личности в истории человечества в сознании нашей молодежи. Рекламщик жевательной резинки-холодка Mentos, – генерал Д.М.Карбышев, – слонёнок с обложки альбома, – сопоставление выдержано в духе дегуманизации, при которой используется продуманный механизм психологического низвержения героя-воина сначала с сакрального (духовного) уровня – до профанного (обыденного) уровня, а затем и вовсе, – до уровня антисубъектности (неодушевленного рисунка).

Хочется подчеркнуть, что это не ошибочность, это не невежество, а именно сознательное искажение исторического образа человека с целью дегероизации его подвига как Героя Советского Союза, отдавшего свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Выводы:

Представленные на психологическую экспертизу видеоматериалы выступления группы «Comedy Woman» является психологической диверсией, направленной на разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей; содержат в себе скрытую реабилитацию фашизма посредством продвижения позитивного отношения к Гитлеру. В представленных материалах идет агрессивное навязывание зрителю оккультного мировоззрения, присутствует бесчеловечная десакрализация таинства смерти, осмеивается культурологическая, позитивная, социальная норма, средствами искусства предпринимается попытка легитимация порочного образа жизни, как приемлемого примера для современной молодежи. Текст и контекст выступления группы «Comedy Woman» оскорбляет достоинство упоминаемых участницами писателей и исключает возможность уважительного отношения молодежи к выдающимся личностям отечественной культуры – Н.В.Гоголю, Л.Н. Толстому. Навязывается чувство отвращения и саркастического негативизма к их жизни и творчеству. В тексте и сюжетном замысле выступления группы «Comedy Woman» содержится циничное глумление над трагической гибелью и высочайшим подвигом Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Михайловича Карбышева.

Таким образом, исследуемое выступление группы «Comedy Woman» является психологической диверсией, осуществленной с целью: разрушения в сознании российской молодежи национальных традиционных ценностей; агрессивного навязывания ей аморальных принципов взаимодействия и безнравственного образа жизни; клеветы и оболгания великих русских писателей Н.В.Гоголя и Л.Н.Толстого, а также дегероизации и оскорбления личностного достоинства Героя Советского Союза, воина-инженера, узника фашистских концлагерей Д. М. Карбышева.

Можно предположить, что этот шоу-проект является частью психо-исторической войны, ведущейся против России, направленной на деструкцию духовно-нравственного строя личности молодого человека и последующую хаотизацию его базовых жизненных ориентиров.

Член-корреспондент Российской Академии образования, доктор психологических наук, профессор, научный руководитель научного направления Института изучения детства, семьи и воспитания РАО В.И. Слободчиков

Доцент кафедры общей и прикладной психологии РПУ МПИ св. Иоанна Богослова, кандидат психологических наук Н.Г. Храмова

Дополнительные материалы по делу ТНТ

Эпизод с генералом Карбышевым:

Comedy woman – юмористическое шоу от продюсеров Камеди Клаба и телеканала ТНТ, выходит в эфир с 2008-го года. Шоу позиционируется как женское, не только потому, что главные актрисы там женского пола, но и потому что поднимаются в первую очередь соответствующие темы – мода, отношения в семье, любовь, внешность и так далее. Для начала, познакомимся с актрисами, а точнее, с их постоянными образами, которые повторяются из номера в номер.

Наталья Андреевна, она же Наталья Еприкян и автор идеи шоу. На сцене всегда изображает агрессивную, умную и злую начальницу. Екатерина и Полина: первая играет проституток, содержанок, изменщиц, позиционируется как секс-символ шоу, а вторую называют «светская алкоголльвица», и она в основном играет интеллигентных пьяниц. Мария и Наденька: одна – грубая нескромная женщина, ведёт себя как гопник в юбке, другая – позиционируется как юная и наивная красавица, легкомысленная дурочка. Ну и напоследок, вечная скандалистка Наталья и «простая русская баба» Татьяна, через образ которой высмеиваются женщины, придерживающиеся традиционных ценностей.

Вся правда о телеканале ТНТ

В фильме дана объективная оценка деятельности ТНТ и совершенно открыто названы цели, на которые работает этот телеканал. Основой озвучиваемых выводов служит подробный анализ влияния на массовую аудиторию таких популярных сериалов, как «Универ», «Интерны», «СашаТаня», «Реальные пацаны», «Физрук», «Ольга», «Деффчонки», «Сладкая жизнь», «Измены». В картине также проводится разбор таких телешоу как «Дом 2», «Comedy Club», «Comedy Woman», «Холостяк», на примере которых демонстрируется, каким образом под маской развлечения и юмора происходит постепенное формирование определённых ценностей и взглядов у зрителей.

Факты и наглядные аргументы, приведённые в фильме, не оставляют сомнений в том, что редакционная политика телеканала ТНТ, принадлежащего холдингу Газпром-Медиа, направлена на системное использование технологий информационного моделирования общества с целью формирования у массовой аудитории различных деструктивных моделей поведения.

Поднимаю вопрос о том, что в настоящее время на территории Российской Федерации ведётся системная деятельность на подрыв национальной безопасности России путём информационно-психологического воздействия на личность и, в целом, на всё население Российской Федерации.

На территории Российской Федерации используются технологии информационного моделирования общества через воздействие на сознание человека путём культурного переформатирования. Конструируется общественное сознание под создание эффективного инструмента для достижения технологии «ненасильственного» захвата власти. Подмена культурных кодов, уничтожение ценностного фундамента, рассеивание нравственно-психологического и духовного потенциала для сопротивления внешнему управлению.

Источник: https://whatisgood.ru/tv/sud-protiv-tnt/