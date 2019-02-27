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Коротко по Кашмиру. 27.02.2019

20:57. 27 февраля 2019 Просмотров - 157 Один комментарий Опубликовал:


1, На северо-западе Индии закрыты аэропорты и прекращено авиасообщение в приграничных с Пакистаном провинциях. Аналогичным образом ограничивается воздушное сообщение и в Пакистане.

2. Премьер-министр Индии Моди заявил, что индийская армия получила от правительства свободу рук в своих действиях в Кашмире. Стоит помнить, что в Индии скоро выборы, а позиции Моди неустойчивы, поэтому демонстрация слабости может стать одной из причин поражения на выборах, что толкает Моди к более жестким мерам.


Пакистанский пилот сбивший МиГ-21.

3. Руководитель Пакистана Имран Хан наоборот купается в лучшах обожания и военного угара, так как он делом продемонстрировал, что способен ответить жестко своему более сильному соседу – большинство пакистанцев согласно соц.опросам одобряют жесткие действия ВВС Пакистана.
Официальный Пакистан в этой связи заинтересован зафиксировать итоги столкновения и призывает к переговорам и совместному расследованию теракта, совершенного боевиками. В течении дня ведущие державы мира также призывали стороны к разумному разрешению конфликта.

4. На крышах больниц в Кашмире рисуют большие красные кресты. На всякий случай, если ночью или завтра последует продолжение. В военных частях Индии дислоцированных на северо-западе отменены отпуска и повышен уровень боевой готовности.



5. Касательно повреждений на лице пленного индийского пилота, пакистанцы утверждают, что их военные спасли индийца от линчевателей из числа местного населения, всячески демонстрируя, что с пленным пилотом обращаются хорошо, оказывая ему медицинскую помощь и предоставляя базовые удобства.
Попытка линчевания была зафиксирована на видео https://twitter.com/BhittaniKhannnn/status/1100702928573267969 Так что де-факт пакистанские военные спасли пилоту жизнь отбив его у радикально настроенных кашмирцев.

6. По второму индийскому самолету пока нет точной информации – машина, которая упала на пакистанской территории идентифицирована МиГ-21. По сбитому F-16, который летал бомбить индийские позиции в восточном Кашмире, фото обломков до сих пор не представлено.



7. Над Джаммой и Кашмиром сейчас наблюдается высокая активность индийской авиации. С обеих сторон "линии фронта" фиксируется активное передвижение механизированных колонн. Как минимум 1 механизированная бригада пакистанской армии https://twitter.com/Souria4Syrians/status/1100784107221602304 выдвинута к Кашмиру.

8. С обеих сторон активизировалась информационная война с целью навязать международным медиа свой нарратив. Все это дополняется огромным потоком фейков и баянов, которые выдаются за текущие столкновения и упавшие самолеты/вертолеты. Информационные войска уже вовсю ведут боевые действия.



В целом, если стороны еще для порядка постреляют на границе и успокоятся, то все останется на уровне обычной силовой эскалации, которые происходят с завидной регулярностью. Если же Индия после потери двух самолетов полезет в бутылку и начнет реализовывать стратегию возмездия против пакистанской армии, кризис может легко выйти за пределы Кашмира и поставить обе страны на грань более серьезного конфликта, где пара-тройка потерянных самолетов покажется сущим пустяком.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4807912.html

Метки: азия, индия, Кашмир, пакистан

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Один комментарий»

  • 30022 14974
    Степаныч 27 февраля 2019 в 22:19 Ссылка
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    Что то резво начали,как будто крышку у чайника сорвало,горячие индопакистанские братья.По виду то особо и не отличаются друг от друга,просто одни приняли ислам,другие индуисты.Боеголовки то всего по 10 к.тонн,как бы не начали швырять друг в друга.

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