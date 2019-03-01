Коротко по Кашмиру. 01.03.2019

1. Пакистан объявил, что в знак жеста доброй воли он сегодня передаст пленного пилота сбитого МиГ-21 индийам (на заглавной фотографии мероприятие в поддержку попавшего в плен командира крыла).2. Кроме того, премьер-министр Пакистана заявил о готовности к существенным шагам направленным на деэскалацию ситуции – Пакистан явно не хочет войны и дальнейшей эскалации напраженности, но тут больше развитие событий зависит от поведения Моди, который не может перед выборами проявить слабость.3. Националистическая пресса Индии заявляет, что пилота отдают, потому что Пакистан боится Индии и могущества ее вооруженных сил, хотя с учетом наличия у обеих сторон ядерного оружия, военная победа Пакистана или Индии в подобным конфликте окажется пирровой.4. С обеих сторон линии разграничения по-прежнему сохраняются ограничения для коммерческих авиарейсов.5. В ходе столкновений индийских военных с боевиками в северном Кашмире убиты 2 террориста. В течение ночи на линии разграничения продолжались спорадические перестрелки – о потерях военных не сообщалось. Есть сведения о том, что ранен один гражданский с индийской стороны.В целом, если Индия сделает шаг к компромиссу с Пакистаном в текущем кризисе, то он имеет все шансы достаточно быстро завершиться (хотя самой проблемы Кашмира это конечно не решит), Если же Индия захочет в ответ на возвращение пилота нанести еще один удар возмездия, то события могут свернуть на очень опасную дорожку.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4810890.html