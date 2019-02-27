Кому нужны 44 кандидата на пост президента Украины

Демократия создана для того, чтобы народ сам выбирал себе власть. Это, что называется, «официальная версия» происхождения той политической системы, что на сегодняшний день функционирует в большинстве стран мира. При этом выборная демократия породила целую палитру профессий, которых ранее в человеческой истории не было.

Политтехнолог — это тот, кто знает, как надо вести выборную кампанию, чтобы в ней победить самому и не дать победить другому. Имиджмейкер — этот человек поможет кандидату так удачно делать вид и создавать правильный образ, что избиратель за него проголосует, хотя на самом деле политик может оказаться совершенно иным человеком. Наблюдатель на выборах, активист предвыборного штаба, кандидат-спойлер, кандидат-однофамилец, представитель кандидата (партии) в избирательной комиссии — вот далеко не полный перечень этих порожденных выборами, то есть выборной демократией, профессий.

Выборы президента Украины продемонстрировали все эти приемы политических технологий на практике. Многие из них описаны, о некоторых говорят и даже спорят, но есть одна, вокруг которой — полный «заговор молчания».

Вот о ней сегодня и поговорим.

Почему на выборах 2019 года на пост президента Украины зарегистрированы 44 претендента? Почему так много? Зачем и кому нужно, чтобы бюллетень превратился в огромную простыню, в которой физически сложно найти нужную фамилию?

Украинские политологи говорят, что 44 претендента — это, мол, показатель, «зрелости» демократии на Украине. Раз много кандидатов, значит, все правильно и хорошо. Тут хотелось бы напомнить, что на президентских выборах главы украинского государства 2010 года в качестве кандидатов были зарегистрированы 18 человек.

На выборах 2014 года на президентское кресло на бумаге претендовали 23 человека. Что называется — количественный рост кандидатов налицо. При этом хочу заметить, что в 2010 году правящей силой в стране были «оранжевые», которые продавили третий тур выборов в 2004 году, на которых Виктора Януковича «победил» Виктор Ющенко. И именно они организовывали выборы 2010 года. Те же майданные силы были властью и в 2014 году, когда выборы выиграл Порошенко.

Сказать, что свободы сейчас на Украине в два раза больше, чем ранее, так как кандидатов на пост президента больше, вряд ли сможет самый отпетый певец «революции гидности», как зовут сейчас в Киеве госпереворот 2014 года. Поэтому версию о «торжестве свободы» в количестве кандидатов мы отложим в сторону.

Но вопрос остается: почему именно на сегодняшних выборах число соискателей превзошло всяческие границы?

Потому что перед нами технология. Вернее сказать — сразу несколько технологий. Самая простая из них — выставление одним из кандидатов другого лица, которое должно отнимать голоса у главного соперника. Именно поэтому в бюллетене будет сразу два кандидата с фамилией Тимошенко: одна Юлия и один Юрий. Часть избирателей запутается — и поставит галочку напротив другого Тимошенко, чем поможет победить её главному сопернику. Ведь реальных кандидатов на пост президента Украины в 2019 году только два: Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Все остальные — массовка, включая и «лидера гонки» актера Владимира Зеленского.

Другая технология, благодаря которой растет список кандидатов, — это выставление людей, оттягивающих на себя голоса протестного электората. Каждый «не Порошенко» в списке — это, может, доля процента, а может, и процент, который не пойдет главному кандидату «против Порошенко». Третья технология — кандидат, который выставляется для борьбы против одного из главных претендентов на победу. В этой кампании такую роль играет именно Зеленский, своей популярностью, сериалами и иронией бьющий по действующему главе государства. И делающий это ради помощи его главному оппоненту, а вовсе не для того, чтобы реально победить.

А вот теперь о том, о чем ещё никто на этих выборах не говорил. Сейчас поймете, зачем тому же Порошенко надо выставить 25-30 разных кандидатов на пост президента. Причем многие из них даже не будут знать, зачем на самом деле нужно их участие. Им просто предложат, дадут деньги, дадут технологов и небольшую выборную команду.

Следите за руками. Кто непопулярен в стране, но обязательно хочет победить? Порошенко. У него есть свой электорат, но главная ставка делается не на голоса избирателей, а на технологии и прямую фальсификацию.

1. Есть 32 122 избирательных участка, которые участвуют в выборах президента Украины.

2. Согласно закону Украины, каждый кандидат имеет право на своего представителя в каждой избирательной комиссии. То есть максимальное число этих представителей при 44 кандидатах может составить 1 млн 311 тыс. человек!

3. Фальсификация на выборах будет означать необходимость легитимизировать «новые правильные цифры» в протоколе и обязательство закрыть глаза на нарушения, вбросы и переписывание протоколов.

4. Обычному человеку, который вдруг решил баллотироваться на пост президента, за несколько месяцев почти невозможно найти 32 000 человек, которые захотят и смогут работать в избирательных комиссиях. Даже имея деньги, это крайне сложная задача: и деньги нужны очень большие, и люди должны быть подготовленными. Ведь речь идет не о наблюдателе на выборах на один день, а о ежедневной работе на протяжении нескольких месяцев!

5. Так вот, 30 «своих» выдвинутых кандидатов на выборах дадут Порошенко подавляющее большинство в избирательных комиссиях! Иными словами, каждый такой кандидат либо изначально идет от Порошенко, либо продаст ему своих представителей, которые получат указание, как и что им говорить, что подписывать, с чем соглашаться.

6. Другая сторона выборов, Тимошенко, тоже использует эту технологию. Но вынуждена применять её в куда меньших масштабах. Главная ударная сила её кампании, кроме самой Юлии Владимировны, — это комик Зеленский.

Пришла пора подвести итог: огромное число кандидатов на украинских выборах является политтехнологией и призвано в итоге обеспечить победу Петру Порошенко. Обеспечить путем масштабных вбросов, подлогов и фальсификаций.

Поэтому Россия ни в коем случае не должна признавать итоги выборов президента Украины!

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101011