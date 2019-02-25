30 малоизвестных законов кармы

Мы будем продолжать испытывать все наши страдания до тех пор, пока не усвоим урок, который должны усвоить. Тогда мы получим инструменты, необходимые для того, чтобы разорвать этот цикл.Нам всем известен самый великий закон кармы. Его нравственная философия отражает принцип золотого правила: поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами; вы пожнете то, что посеете; энергия, которую вы вкладываете во Вселенную, положительная или отрицательная, обязательно возвратиться к вам.Ниже мы перечислим еще 30 законов кармы. Возможно, они не столь широко известны, но их действие ощущается повсеместно. Итак…1. Истинная радость приходит лишь в результате тяжелой работы, проявления терпения и самопожертвования.2. Свобода идет рука об руку с ответственностью.3. Энергия и любовь, которые вы вкладываете в отношения, обязательно возвратятся вам – и если даже не человеком, которого вы любите, то Вселенной. Любовь – это сама по себе награда.4. То, что вы даете другому человеку, вы даете человечеству в целом.5. То, что вы вкладываете в свою работу, вы вкладываете в человечество в целом.6. Ценность вашей работы заключается в энергии и внимании, которые вы ей уделяете.7. Мы будем продолжать испытывать все наши страдания до тех пор, пока не усвоим урок, который должны усвоить. Тогда мы получим инструменты, необходимые для того, чтобы разорвать этот цикл.8. Живя мыслями в прошлом или будущем, мы упускаем свое настоящее.9. Цепляясь за свои старые привычки и способы мышления, мы тормозим свое личностное развитие.10. Мы по-настоящему усваиваем урок лишь после того, как наши слова, мысли и действия будут приведены в соответствие с ним.11. Мы отодвинем на второй план негативную сторону своей личности, если сосредоточимся на собственной нравственности и духовности.12. Жадность и спокойствие несовместимы друг с другом.13. Маленькие поступки часто отражаются во Вселенной в более широких масштабах. Поэтому осознавайте каждое свое действие – даже если оно кажется совсем незначительным.14. Чтобы достичь чего-то великого и значительного, вы должны сначала выполнить каждый из его мельчайших и утомительнейших элементов.15. Ничего не сделается, пока вы не начнете этого делать. Каким бы маленьким не был ваш первый шаг, он всегда будет самым значительным.16. Ваша любовь, энергия, трудолюбие и вдохновение приносят пользу человечеству в целом. Вселенная вознаградит вас за эти усилия.17. Чтобы расти, мы должны быть открыты для перемен.18. Учитесь у своего прошлого и делайте все возможное в настоящем. Это является залогом вашего светлого будущего.19. Мы сами несем ответственность за свое счастье.20. Мы являемся частью своего окружения. Наша энергия оказывает воздействие на наших друзей и партнеров – позитивное либо негативное.21. Мы становимся тем, во что погружаемся. Наша культурная среда, наши друзья и партнеры оказывают на нас воздействие – позитивное либо негативное.22. Когда мы встречаем врага, мы начинаем действовать, забыв о великой истине.23. Когда мы встречаем кого-то хуже нас самих, мы забываем о собственных недостатках.24. То, что вы отказываетесь принять, будет развиваться и усиливаться.25. Ваша награда пропорциональна вашим усилиям.26. Изменения приходят изнутри. Мы не должны рассчитывать на других людей, если хотим исправить что-то в себе. Только лишь мы сами обладаем силой сделать это.27. Мы не в силах изменить других людей. Мы можем изменить только самих себя.28. Внешние изменения начинаются с внутренних.29. Если вы предадите свое истинное «я», вы лишите себя возможности прожить свою настоящую жизнь.30. Мы должны совершить те изменения, которые хотим видеть в себе. Мы можем это сделать с помощью наших слов, мыслей и действий.Это правила, которые мы знаем своими сердцами, слишком часто забываем. Суета жизни отвлекает наше внимание. Но подумайте, с чем вы останетесь в итоге?Как советовал Махатма Ганди: «Будьте сами переменой, которую вы хотите видеть в мире».СОЗДАЙТЕ СВОЙ ИДЕАЛ И ЧЕСТНО СЛЕДУЙТЕ ЕМУ.У ВАС ТОЛЬКО ОДНА ЖИЗНЬ.

Источник: http://2planeta.ru/news/30_maloizvestnykh_zakonov_karmy/2019-02-24-71215