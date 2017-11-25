Экономика России: 30 причин для оптимизма

В ближайшие три года есть все основания ожидать от экономики России хороших показателей. Аналитики «Руксперта» составили перечень из 30 факторов, позволяющих смотреть в 2018-2020 годы с уверенным оптимизмом:



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1. Цены на нефть в 2017 году повысились и имеют хорошие шансы надолго удержаться на уровне $60 и выше.



2. В ближайшие два года будут достроены экспортные газопроводы «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток», что расширит возможности для экспорта газа и позволит сэкономить на украинском транзите.



3. Рост цен на нефть и газ даст средства на дальнейшее расширение и модернизацию нефте- и газопереработки в России.



4. Продолжается наращивание портовых мощностей на Балтике и в меньшей степени на других морях, что позволит сэкономить на транзите и усилить экономику прибрежных районов.



5. В основном завершено импортозамещение украинских товаров и попавших под санкции европейских продуктов, настало время пожинать плоды.



6. Сельское хозяйство в России продолжает уверенно расти, как по причине высокого мирового спроса, так и по причине широких возможностей по технологической модернизации и освоению неиспользуемых площадей.



7. С 2016-2017 года в России началась реализация программы по переработке всего полезного мусора (его захоронение на свалках и полигонах запрещено), что должно улучшить экологическую обстановку и повысить экономическую эффективность.



8. Банковская система вычищена от большей части неэффективных банков, созданы регуляторные стимулы для инвестиций в реальный сектор.



9. Инфляция в 2017 году достигла весьма комфортного показателя в 2,7%, ставки ЦБ снижены, при этом стоит ожидать дальнейшего их снижения.



10. Россия за 5 лет поднялась на 85 позиций в рейтинге лёгкости ведения бизнеса.



11. Объявлен курс на цифровизацию экономики — в эту сферу будут вложены крупные государственные и частные деньги, при этом ИТ-экспорт из России увернно растёт.



12. Новые технологии помогут существенно поднять производительность труда в ряде отраслей — в первую очередь, в сфере услуг (госуслуги, торговля, транспорт).



13. Значительный потенциал экономического развития связан с улучшением работы Почты России, расширением электронной коммерции, завершением внедрения цифрового телевидения и внедрением мобильных сетей четвёртого и пятого поколения.



14. Комплекс мер по улучшению собираемости налогов уже дал хороший эффект, и в дальнейшем пополнение бюджета за счёт детенизации экономики будет ещё больше расти (также будет обеспечен статистический рост ВВП благодаря лучшему учёту).



15. Стагнация на рынке жилья будет постепенно преодолена ростом спроса на качественное массовое жильё с хорошей городской средой — этот спрос и ответное предложение сейчас активно формируются.



16. Программы улучшения городской среды в Москве, Петербурге и некоторых других городах заметно поднимут туристический потенциал страны.



17. В 2018 году Чемпионат мира по футболу даст временный бонус экономике России и прорекламирует страну за рубежом; это будет последнее крупное международное спортивное событие на ближайшие годы, а значит, высвободятся значительные бюджетные средства.



18. В Москве, Петербурге и в целом по стране уже завершены многие крупнейшие автодорожные проекты и наметился поворот от автомобилизации к развитию общественного транспорта, что улучшит комфортность проживания и эффективность городов, а также высвободит бюджетные средства со строительства автодорог на иные цели.



19. В 2018-2019 годах будет достроен мост в Крым, что, во-первых, резко стимулирует развитие Крыма и Краснодарского края, во-вторых, улучшит и удешевит снабжение Крыма, в-третьих — высвободит средства на другие проекты.



20. Снижаются расходы на операцию в Сирии, где практически достигнута победа над ИГИЛ, также снижаются расходы на поддержку Донбасса, где ситуация стабилизировалась.



21. В основном уже вложены необходимые средства в программу перевооружения до 2020 года, затем бюджет будет переориентирован на другие отрасли (после 2020 года на вооружение армии с учётом инфляции заложены фактически меньшие средства, чем на текущую программу перевооружения).



22. Россия за последние годы укрепила политические и экономические связи с Китаем, Японией, Египтом, Турцией, Ираном, Саудовской Аравией, Венгрией, Венесуэлой и рядом других стран, что обещает рост торговли и инвестиций.



23. Улучшатся транспортные связи с Дальним Востоком и Китаем за счёт реконструкции БАМа и Транссиба (БАМ-2), строительства Нового Байкальского тоннеля и новых мостов через Амур, строительства ж/д Лидога — Ванино и других инфраструктурных проектов.



24. Строительство и реконструкция ряда российских аэропортов, а также начало производства нового российского ближне-среднемагистрального авиалайнера МС-21 существенно помогут развитию авиатранспорта и авиаотрасли в России.



25. Завершение строительства тепловых электростанций в Крыму, Калининградской области, Чечне и Якутии позволит решит энергетические проблемы в окраинных регионах страны.



26. Портфель заказов Росатома на строительство АЭС за рубежом постоянно растёт, также продолжается обновление и модернизация российских АЭС.



27. Войны на ближнем Востоке и высокий уровень международной напряжённости ещё по крайней мере на несколько лет гарантируют высокий спрос на российское оружие, при том что предприятия российского ВПК недавно прошли модернизацию.



28. Продолжается быстрый рост российской фармацевтики, что гарантирует лекарственную безопасность и создаёт крупный экспортный потенциал.



29. Рост населения России замедлился, что, с одной стороны, очень плохо, но с другой стороны это означает ускорение роста подушевого ВВП.



30. Снижение уровня потребления алкоголя и курения, рост популярности спорта и здорового уровня жизни будет и дальше оказывать позитивный эффект на рост экономики и увеличение продолжительности жизни.

Олег Макаренко

Помощь пострадавшим в войне на Донбассе. Отчеты и текущая работа в разделе Гуманитарный Центр

Благодаря публикациям Бориса Рожина, Алексея Зотьева и Голоса Севастополя, и тем неравнодушным людям, которые откликнулись нам удалось оказать частичную помощь Виктории Магер, девочке, которая попала под обстрел ВСУ и получив сильное ранение, героически спасла сестру… Помощь Виктории Магер!

Источник: voicesevas.ru