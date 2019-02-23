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Женский марш 2019

17:37. 23 февраля 2019 Просмотров - 95 3 коммент. Опубликовал:
Небольшой заряд толерантности и рукопожатности от участников Женского марша 2019.



До чего Трамп довел Америку…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4799391.html

Метки: США, толерастия, юмор

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3 коммент.»

  • 37 25
    Сунар-500 23 февраля 2019 в 19:53 Ссылка
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    Если национальные меньшинства дорываются к власти, то государство начинает деградировать.Классический пример- события в Америке, события в перестроечных мусульманских регионах развалившегося СССР.

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    • 18289 15921
      Вячеслав Сунар-500 23 февраля 2019 в 20:00 Ссылка
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      Я тут уже устал доказывать, что руководить страной должны представители коренных народов, прямо пропорционально своей численности… А пришлые, – те, у кого есть свои государства за нашими границами, могут участвовать в руководстве страной лишь на 8-10 ролях… И то – в исключительных случаях…

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  • 537 473
    Просто шел мимо 23 февраля 2019 в 20:43 Ссылка
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    Еще хороший пример, ЮАР. Где зомби пришли в города. Самое интересное, что зомби от этого лучше жить не стали.

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