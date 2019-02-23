Женский марш 2019
17:37. 23 февраля 2019 Просмотров - 95 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Небольшой заряд толерантности и рукопожатности от участников Женского марша 2019.
До чего Трамп довел Америку…
До чего Трамп довел Америку…
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4799391.html
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Если национальные меньшинства дорываются к власти, то государство начинает деградировать.Классический пример- события в Америке, события в перестроечных мусульманских регионах развалившегося СССР.
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Я тут уже устал доказывать, что руководить страной должны представители коренных народов, прямо пропорционально своей численности… А пришлые, – те, у кого есть свои государства за нашими границами, могут участвовать в руководстве страной лишь на 8-10 ролях… И то – в исключительных случаях…
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Еще хороший пример, ЮАР. Где зомби пришли в города. Самое интересное, что зомби от этого лучше жить не стали.