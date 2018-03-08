Новости Украины и Новороссии 08 марта 2018

Российские актеры Лия Ахеджакова и Олег Басилашвили прокомментировали попадание своей коллеги Алисы Фрейндлих в «черный список» минкульта Украины.

Как заявил в комментарии ТСН Басилашвили, он никогда ничего не слышал от Фрейндлих ни о Донецке или Луганске, ни о России.

«Чиновники, которые сидят у вас и у нас в министерствах, получают зарплату. Чем-то надо ее отрабатывать? Надо. Они придумывают все это и получают деньги, которые им начисляют. От Алисы Бруновны я не слышал ничего ни об Украине, ни о Донецке или Луганске, ни о России. Никогда мы на эти темы не говорили с ней. Она великолепная актриса, и этим все сказано», — заявил Басилашвили.

В свою очередь Ахеджакова не скупилась на эмоциональные высказывания в адрес украинских чиновников.

«Дураки, что я могу сказать, идиоты. Это означает, что эти люди лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить. Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые — вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи», — сказала она.

Также актриса добавила, что не понимает, за что Фрейндлих попала в «черный список» и назвала все действия украинского минкульта непонятной местью. По ее мнению, если украинцы хотят в Европу, то не должны мстить.

«Европейцы не имеют права так себя вести. Чтобы Алису Фрейндлих назвать врагом Украины — они совсем “поехали”. Тот, кто это делает, позорит Украину и превращает ее в “совок”, — отметила Ахеджакова.

Она также не исключила, что может стать следующей, кому запретят въезд на Украину, после того как она активно поддержала коллегу. Поэтому пока не выяснится, кто заварил это дело с Фрейндлих, она на Украину не поедет.

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