Новости Украины и Новороссии 08 марта 2018
- 04:30 СБУ готовит дестабилизацию ЛНР с помощью футбольных хулиганов.
- 02:44 Мемориал Небесной сотне. Поссориться и откатить?.
- 02:30 «Это ужас»: Ахеджакова и Басилашвили разгневаны тем, что Фрейндлих угрожает нацбезопасности Украины.
- 00:29 Украина в ужасе: Её нацбезопасности угрожают Долина, Буйнов, Фрейндлих и Guf.
- Вчера 23:30 Пенсионер МВД Донецка: не понимаю, как можно убивать просто за деньги, мы такие же украинцы.
- Вчера 23:16 «Пусть готовится», — в Совфеде ответили на угрозы Порошенко «Газпрому».
- Вчера 22:48 Шарий и Собчак – о Крыме и не только.
- Вчера 22:38 Украина начала опись и арест активов “Газпрома”.
- Вчера 21:36 Не сомневаюсь, что «Газпром» выплатит всё до копейки, — Порошенко (ВИДЕО).
- Вчера 21:21 В Крыму посмеялись над внесением Собчак в список сайта «Миротворец».
СБУ готовит дестабилизацию ЛНР с помощью футбольных хулиганов
С помощью «ультрас» украинские спецслужбы собираются дестабилизировать обстановку в Луганской Народной Республике.
Об этом «Русской Весне» рассказали в ЦВО МВД ЛНР.
01.03.2018 г. на «горячую линию» МВД ЛНР поступило сообщение от жителя города Счастье. В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей мужчина рассказал, что в середине февраля на территории бывшего профессионального училища милиции № 54 была размещена группа людей, по мнению заявителя, представителей спецслужб.
«Где-то в середине февраля там разместили каких-то людей в гражданском. Десятка два, не больше. Секретные все донельзя: не ходят никуда, не пьют, не дерутся. А потом, кажется 24 числа, туда приезжал тентованный грузовик с ящиками в кузове. В одном точно „цифра” (камуфлированная униформа, используется НМ ЛНР, — ред.), а в другом шевроны „ЛНР”», — рассказал заявитель.
В ходе проверки сотрудниками МВД ЛНР установлено, что с 16 по 28 февраля из города Харьков в населенные пункты Счастье и Станица Луганская прибыли две группы гражданских лиц (по 20 человек в каждой) из числа футбольных болельщиков–«ультрас». Одна из групп была размещена как раз на территории бывшего профессионального училища № 54 в городе Счастье. Целью прибытия указанных лиц является дестабилизация общественной остановки на территории ЛНР. Проверка продолжается.
Напомним, Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции И.А. Корнет подтвердил готовность МВД ЛНР оплачивать информацию о преступлениях украинских карателей.
«Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания», — подчеркнул глава правоохранительного ведомства Республики.
Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована «горячая» телефонная линия для жителей Луганщины. Операторы линии принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам 509–591; 585–117. Звонки принимаются круглосуточно.
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Мемориал Небесной сотне. Поссориться и откатить?
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«Это ужас»: Ахеджакова и Басилашвили разгневаны тем, что Фрейндлих угрожает нацбезопасности Украины
Российские актеры Лия Ахеджакова и Олег Басилашвили прокомментировали попадание своей коллеги Алисы Фрейндлих в «черный список» минкульта Украины.
Как заявил в комментарии ТСН Басилашвили, он никогда ничего не слышал от Фрейндлих ни о Донецке или Луганске, ни о России.
«Чиновники, которые сидят у вас и у нас в министерствах, получают зарплату. Чем-то надо ее отрабатывать? Надо. Они придумывают все это и получают деньги, которые им начисляют. От Алисы Бруновны я не слышал ничего ни об Украине, ни о Донецке или Луганске, ни о России. Никогда мы на эти темы не говорили с ней. Она великолепная актриса, и этим все сказано», — заявил Басилашвили.
В свою очередь Ахеджакова не скупилась на эмоциональные высказывания в адрес украинских чиновников.
«Дураки, что я могу сказать, идиоты. Это означает, что эти люди лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить. Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые — вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи», — сказала она.
Также актриса добавила, что не понимает, за что Фрейндлих попала в «черный список» и назвала все действия украинского минкульта непонятной местью. По ее мнению, если украинцы хотят в Европу, то не должны мстить.
«Европейцы не имеют права так себя вести. Чтобы Алису Фрейндлих назвать врагом Украины — они совсем “поехали”. Тот, кто это делает, позорит Украину и превращает ее в “совок”, — отметила Ахеджакова.
Она также не исключила, что может стать следующей, кому запретят въезд на Украину, после того как она активно поддержала коллегу. Поэтому пока не выяснится, кто заварил это дело с Фрейндлих, она на Украину не поедет.
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Украина в ужасе: Её нацбезопасности угрожают Долина, Буйнов, Фрейндлих и Guf
Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства, дополнив его семью представителями российской культуры и шоу-бизнеса.
Об этом говорится в приказе минкульта № 184 от 6 марта, обнародованном на сайте ведомства.
«Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Миньков Александр Витальевич, Баширов Александр Николаевич, Долматов Алексей Сергеевич (рэпер Guf — прим.ред.), Фрейндлих Алиса Бруновна, Цыганова Виктория Юрьевна, Буйнов Александр Николаевич, Долина Лариса Александровна», — говорится в приказе.
Сейчас в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, находится 131 человек, преимущественно представители русской культуры и шоу-бизнеса.
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Пенсионер МВД Донецка: не понимаю, как можно убивать просто за деньги, мы такие же украинцы
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«Пусть готовится», — в Совфеде ответили на угрозы Порошенко «Газпрому»
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, «Нафтогаз» получит от «Газпрома» «все до копейки» по решению Стокгольмского арбитража.
«Порошенко угрожает: мол, „Газпром” заплатит все до копейки. Первое: не следует делить шкуру еще не убитого медведя. И второе: когда Газпром в итоге все же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко», — написал он в Twitter.
«Так что пусть готовится», — резюмировал сенатор.
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Шарий и Собчак – о Крыме и не только
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Украина начала опись и арест активов “Газпрома”
Порошенко дал команду арестовывать имущество "Газпрома" на Украине.
Кабинет министров Украины активизирует свои действия по взысканию штрафов с российского газового монополиста «Газпром».
Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение Министерству юстиции, сообщается на Правительственном портале.
«Позиция Украины в ситуации с Газпромом должна быть жесткой и последовательной. Газпром должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня у меня был разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко», – сказал Гройсман.
Он напомнил, что формирование пакета исков НАК "Нафтогаза Украины" против "Газпрома" в суде Стокгольма 2014 года обусловила также целый ряд решений антимонопольных органов Евросоюза и Украины о нарушении монопольного законодательства. Так, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 млрд грн. За год – из-за пени – сумма удвоилась. Газпром пытался обжаловать решение АМКУ, однако суды всех инстанций признали правомерность требований Украины.
Исполнительное производство по этому делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины на основании решения суда о взыскании с публичного акционерного общества «Газпром» в доход общего фонда государственного бюджета Украины 171 931 854 000,00 грн.
По этому делу начался опись и арест активов, принадлежащих Газпрому в Украине, подчеркнул Гройсман.
В этот перечень попало имущество компаний «Газпромсбыт Украина» (код ЕГРПОУ 35829646) и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» (код ЕГРПОУ 32349152), а также ценные бумаги ПАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (код ЕГРПОУ 00158741) и АО «Газтранзит». К оценке стоимости ценных бумаг привлекли украинскую компанию «Украинская экспертная группа», которая оценила стоимость акций АО «Газтранзит» в 630 747 656,00 грн. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.
Как отметил Гройсман, «в нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить Газпром выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность».
Президент Петр Порошенко уверен в выплате российской компанией «Газпром» всей суммы долга перед НАК «Нафтогаз Украина» после решения Стокгольмского арбитража. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.
«Я не имею никакого сомнения в том, что Украина в полном объеме получит все до копейки», – подчеркнул Порошенко.
«Если этого не будет, по моему поручению команда юристов прорабатывает вопрос наложения арестов и обеспечит взыскание соответствующих сумм», – отметил Президент.
https://diana-mihailova.livejournal.com/1722266.html – цинк
"Газпром" по-прежнему не намерен оплачивать решение Стокгольмского арбитража и возобновлять поставки газа на Украину на предлагаемых Украиной условиях.
Маловероятно, что попытки отжать имущество дочек "Газпрома" приведут к возобновлению поставок на Украину на желаемых Киевом условиях.
Скорее наоборот, ухудшающиеся отношения США и РФ будут вести к дальнейшему ухудшению ситуации с газом на Украине и усиливать стремление России избавится от Украины, как страны-транзитера, переключив поставки газа в Европу на новые трубопроводы в обход Украины, которой еще предстоит понести огромные убыткки ввиду исчезнования смысла в существовании украинской ГТС.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Не сомневаюсь, что «Газпром» выплатит всё до копейки, — Порошенко (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко не сомневается, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» начисленную Стокгольмским арбитражем сумму в полном объеме. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.
«Не сомневаюсь, что Украина в полном объеме получит все до копейки. Подчеркиваю, что это вопрос совершенно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение. Хочу напомнить всем, как у нас проходили газовые войны.
Все помнят 2004-2005 годы, 2009-2010 годы… Украина всегда была на позиции, что „мы воруем газ, мы виноваты во всем, мы перед всеми извиняемся“. Это была тотальная победа РФ.
Посмотрите, как сейчас происходит — совершенно иначе.
Позиция РФ, что она не будет платить, — слабая позиция. Это как у нас, знаете, „после драки кулаками не машут“. Есть международные конвенции, безупречная юридическая позиция, есть квалифицированная команда украинских юристов НАК „Нафтогаз“, дипломатов, которые стопроцентно это обеспечат.
Если этого не будет, по моему поручению команда юристов прорабатывает вопрос наложения арестов и обеспечения взыскания соответствующих сумм», — сказал он.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» по иску к «Газпрому». «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита.
Также «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу «Нафтогаза». За задолженность будут начислять проценты — 526 тыс. долларов в день, начиная с 1 марта.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Крыму посмеялись над внесением Собчак в список сайта «Миротворец»
Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский с иронией отнесся к решению украинских властей внести кандидата в президенты РФ Ксению Собчак в базу данных сайта «Миротворец» после того, как она попросила у Киева разрешения въехать в республику.
Как ранее сообщала «Русская Весна» кандидат в президенты РФ Ксения Собчак попала в базу данных украинского скандального сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.
Как сообщается на сайте, Собчак внесена в базу данных за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле в 2014 году. Кроме того, по данным сайта, Собчак в 2014 году оправдывала «оккупацию Крыма».
«Эту историю я бы охарактеризовал как судьбу любого предателя», — сказал РИА Новости Полонский. «Если целый ряд российских политиков там (в базе сайта) находится и понятно за что, то этот человек, который попал туда, как только она со всех трибун заявляла, что Крым — украинский… Вот и получила свое, я поздравляю Ксению Анатольевну», — добавил он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su