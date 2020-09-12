Главная » Невероятное в мире, Политика

“Женский марш” в Минске

17:55. 12 сентября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Минске сегодня прошел "Женский марш", который сопровождался задержаниями. Винтили меньше, чем в Париже, но тем не менее, несколько десятков арестованных набрали.
Все это сопровождалось истерическим визгом. Кастрюли прилагаются.



























Если визжать еще громче, то режим Лукашенко точно падет. (нет).

PS. А между тем, Россия и Белоруссия договорилось о переориентации экономических потоков с литовских портов на российские. По заявлению министра Новака и руководства концерна "Белнефтехим", договоренности планируют оформить уже до конца сентября, причем инициатива исходит от Белоруссии.
Общий объем грузов, которые затронет это решение составляет от 3 до 4 млн. тонн.
Ранее Лукашенко анонсировал возможное закрытие границ с Литвой и Польшей.


Это не Украина. Это другое.
Даю подсказку, на следующем уровне надо красить перила на мосту.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6164692.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, протесты, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 23 сентября 2017
... вопросы, касающиеся Украины, России, Минских соглашений. Волкер, видимо, это ...категорично отрицал такую возможность (противоречит минским соглашениям) и рекомендовал Киеву ...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Женский «марш мира» по-украински Всегда считала...
Новости Украины и Новороссии 06 марта 2016
... режим отправляет в ЛНР женские диверсионные группы к 8 ... марш ультрас. Вчера 21:44 Ярош: Украина должна выйти из минского... режим отправляет в ЛНР женские диверсионные группы к 8 ... входят специально подготовленные военнослужащие женского пола в количестве 6-...
Новости Украины и Новороссии 08 марта 2016
... ее под стражей несоблюдением Минских соглашений. Соответствующее заявление распространил...Day. Сразу после немцовского марша Фонд Михаила Ходорковского и ..., предпринимателей, посвященный празднованию Международного женского дня. «Меня зовут Елена Васильевна...
Новости Украины и Новороссии 24 августа 2017
....com Порошенко пытается замотать реализацию Минских соглашений, — Захарова Официальный представитель...вчерашнего визита в Харьковскую область Женский механический голос сообщил о ...уровня: украинская пропагандистка радуется маршу военных НАТО в Киеве Известная...
Новости Украины и Новороссии 07 июня 2018
...простите за нескромность, прошел маршем на день рождения Бандры...в рамках Минских соглашений. Читайте также: Аваков: Минский процесс ... вернуться к тому, что женский голос принадлежит «генералу ГРУ...— «Москва», «Варяг» и «Маршал Устинов» — несут службу в составе...
Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2019
... котором регулярно проходят сборища и марши неонацистов, глорификаторов, бандитов из... Украины. Это можно сделать, выполнив Минские договоренности», — подчеркнул российский министр....стороны сидит Ангела Меркель — это женская сторона, это материнская сторона. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)