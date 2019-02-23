Не факт. Выпуск №133

В начале XVII века Московское государство переживало нелегкие времена, чем воспользовались его западные соседи. Речь Посполитая намеревалась раздробить Россию на мелкие княжества, чтобы затем взять их под контроль. У польско-литовской интервенции были все шансы на успех, однако на их пути встал Смоленск. Ведущий Арарат Кещян подробно расскажет о героической обороне города и узнает, как удалось Смоленску поднять волну сопротивления по всей стране. Кроме того, он выяснит, как 200 человек заставили развернуться вспять тридцатитысячное польское войско.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sSqXB0g3n2k