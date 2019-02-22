Александр Пыжиков. И новая, и старая хронология скрывают реальность

Концептуал СМИ Оружие массового преображения

Доктор исторических наук Александр Пыжиков рассказывает о тайнах Древней Руси и отвечает на вопросы зрителей. Что было главным в общине, почему реальное представление о ней тщательно скрывается. Где искать утраченные корни русского народа. Почему мы живём в городском плену, без чего мы не сможем от него освободиться.

Обширный былинный материал и мировоззрение народов ушедшей эпохи – в книге:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

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