Александр Пыжиков. И новая, и старая хронология скрывают реальность
Оружие массового преображения
Доктор исторических наук Александр Пыжиков рассказывает о тайнах Древней Руси и отвечает на вопросы зрителей. Что было главным в общине, почему реальное представление о ней тщательно скрывается. Где искать утраченные корни русского народа. Почему мы живём в городском плену, без чего мы не сможем от него освободиться.
Обширный былинный материал и мировоззрение народов ушедшей эпохи – в книге:
Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/aleksandr-pyzhikov-i-novaya-i-staraya-hronologiya-skryvayut-realnost