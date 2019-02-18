Западный образ жизни – это долги, долги, долги… Не задуривайте молодежи головы!
10:23. 18 февраля 2019 Просмотров - 468 24 коммент. Опубликовал: feedmatic
Lucy Dickerson
Очередная дискуссия из серии "Не путайте туризм с эмиграцией"…На этот раз у Соловьева…Удручающее ощущение…
В первую очередь удручающее, потому что практически все дискутанты, без исключения (ну может быть за условным исключением в лице Сергея Михеева и Виталия Третьякова) то ли намеренно, то ли бессознательно обходили стороной главную причину того, что обсуждали. А обсуждали вопрос о том, почему молодежь, хоть и не в подавляющем большинстве, но все же хочет покинуть страну и переехать на "цивилизованный" Запад… Лично мне кажется, что основную причину возникновения подобных желаний у современной молодежи в студии не обсуждали, ибо причина эта органически не вписывается в безыдейную концепцию современного российского государства.
Если вам с раннего детства (а речь идет о молодежи, о тех, кто родился в поздние 90-ые и нулевые) в головы вдалбливается идеология успеха любой ценой, успеха монетизируемого, определяющего ваш социальный статус, то чего от вас ждать?
Если вам с раннего детства рассказывают страшные истории о стране, в которой жили и которую построили ваши родители, и не говорят о том, что страна эта была первым по-настоящему социальным государством в мире, с огромными достижениями в науке, образовании, здравоохранении, искусстве, культуре, то какого отношения вы ждете от детей к своей Родине?
Если вам изо дня в день вдалбливают в головы ложные ценности общества потребления, то чему удивляться, когда конечным результатом такого воспитания является эгоистичное, бездуховное, малокультурное стадо потребителей того, что телевизорные головы называют "масс-культурой", а я называю эрзац-культурой обыдленнного люмпенизированного (во всех смыслах) дебилизированного сборища индивидов, которое обществом, социумом можно назвать только технически, ибо по сути это сборище индивидов обществом не является.
Ибо нет в этом сборище элемента сборки, пардон за неуклюжую игру слов.
Так как уровень твоего персонального благосостояния, повышение которого является для части современной молодежи фетишем, элементом сборки не является.
Ибо формирует психологию, хорошо описанную английской идиомой "I'm alright Jack (and you can go and fuck yourself as far as I'm concerned)", которую по-русски можно озвучить так "Лишь бы мне было хорошо, а вы все там е*итесь конем, меня это не касается".
А теперь непосредственно о туризме и эмиграции…Да, жизнь в плане комфорта на Западе несколько обустроенней, чем в России…Но за комфорт этот надо платить…И платить за этот комфорт надо не только тяжелой работой и заработанными деньгами, но и постоянным чувством тревоги и неуверенности в завтрашнем дне.
С разрушением СССР и последовавшими циклическими и системными кризисами экономики на Западе, с искусственными цифрами роста ВВП на фоне уменьшения реальной покупательной способности каждого отдельно взятого работающего индивида, постепенно ликвидируются базовые социальные гарантии, ликвидируются персональные свободы, средний класс люмпенизируется, рабочий класс низводится до состояния готовности работать за еду, уровень индивидуальных долговых обязательств зашкаливающий.
Мы в долгах, как в шелках – ипотека, выплаты в пенсионные фонды, страховки (медицинская, автомобильная, имущества, муниципальная, you name it – we have it). Весь этот западный комфорт – это комфорт в долг, недаром в Америке говорят, что "до полного банкротства нас отделяет только следующая зарплата", то есть потерял работу – потерял все (все, что куплено в долг, а в долг куплено все – дом, машина, даже мебель и иногда тряпки, все будет конфисковано теми, кто тебе дал в долг,- держателями твоей ипотеки, банками, давшими тебе ссуды на покупки всего твоего красивого комфорта)…
Хотелось бы, чтобы те, кто вопит о преимуществах устройства жизни на Западе, понимали, что то, что они выдают за "свободу" молодым дуракам и дурочкам, рвущимся за блестящей гламурной упаковкой "западного комфорта", является ни чем иным, как самым настоящим экономическим добровольным рабством.
И нет бОльшего раба, чем тот, который себя считает свободным человеком…
Хотелось бы, чтобы Делягин, Штейнман, Рыбаков и прочие адепты поиска счастья в заморских странах с "социальными лифтами и пятизвездочными домами престарелых", это понимали, а не задуривали головы молодым людям, которым по приезде на Запад придется столкнуться с тем, что они поменяли шило на то самое пресловутое мыло…
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8335430.html
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Сказки о красивой жизни на западе – это наш шанс избавиться от идиотов. Пусть пысдуют… вместе с С.Варламовым.. в смысле с Серым, и чем быстрей тем лучше…
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Вы, простите, в идиоты записали все подрастающие поколение! А сколько вам лет, позвольте узнать? Ведь таких глубинных мыслей давно не встречал.
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Западный образ жизни – это не только долги, долги, долги, но и разврат, разврат, разврат, а также вымирание, вымирание, вымирание…
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Плюс наркота = расчеловечивание. И вот от этого жуть, так как можно такому стаду впарить любой посыл – тормозов уже нет. Впрочем, РФ туда тоже ведут.
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Мой знакомый проживший 10 в США вернулся, как он объяснил, просто устал жить в постоянном стрессе. Если вы взяли жильё, а без машины там просто нельзя прожить, всё это в ипотеку, то страх потерять работу и остаться бомжом на улице. Хуже этого ничего нет. Ты не живёшь, ты постоянно борешься за своё существование и выживание. Последней точкой для него стало, что когда пиндоса уволили из фирмы, то тот взял оружие и перестрелял пол фирмы, благо меня куда то в тот момент послали по делам так он рассказал. Там в США постоянный страх, постоянные меж национальные и межрасовые трения. Многие тут себе да же представить не могут как латинос просто ненавидят гринго. Негры когда выпьют нам часто говорили, уезжайте к себе в Россию, мы всё равно за рабство с белых спросим. Да есть города и штаты где более менее спокойно и комфортно, но и там в любой момент всё может быть взорваться. Все его знакомые, друзей там нет по определению, помешаны на оружии. Все имеют арсеналы. все ездят по клубам учатся стрелять, у них страх вбит пропагандой, если не инопланетяне, то зомби, а главная страшилка всё же русские и это уже просто психическое массовое помешательство. Да и очень много молодёжи убегает от этого всего за рубеж. Белая в особенности молодёжь и образованная старается покинуть США. Но вот об этом в России просто не принято говорить в СМИ и на ТВ.
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Кто-то”дал в долг Америке 22трлн долларов и приучил их постепенно к определенному уровню жизни и если их скинуть с этого наркотика-что будет ?? а что захотят эти “Кто-то” и нас тоже хотят приучить к этой жизни в долг,но уже под больший процент-напрягайтесь и не думайте про другие вещи -а когда?? и так до 65 лет-доживут очень немногие.Капитализм батенька.
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Кто дал в долг? Мы и дали, в частности, а также китайцы и другие. Причем я лично вроде как не давал и все мои знакомые – тоже. Но, получается, все равно – мы. Мы захотели, чтобы так было во времена “Перестройки” в обмен на колбасу и старые Жигули. При этом с себя я ответственности не снимаю – я тоже хотел колбасы. А зачем это нужно умным китайцам, я не знаю.
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Китайцы это гениальная нация! Теперь они держат США не то что за горло, а за гланды! Если Китай выбросит на рынок долговые обязательства США, то доллару и всей экономике США, ведь она это банальное печатание и обслуживание вечно зелёного, вот по тому то и придёт самый настоящий писец!
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никогда ни кем не восхищайтесь и не возводите в гении ,кроме самого себя .Палка всегда о двух концах и в случае с Китаем особенно.
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Я не восхищаюсь, а просто констатирую факт!
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А мне кажется, что чего бы китайцы на рынок не выбрасывали, на пиндосов это никакого впечатления не произведет. И обязательства эти не на рынок надо выбрасывать – на рынке их никто не купит. Их надо предъявлять пиндосам и требовать возврата долга. А пиндосы никогда никому ничего не платили и платить не будут. Скажут “Денег хотите, золота? Придите и возьмите!” И выброшенные на рынок (предъявленные к оплате) долговые обязательства так и будут выброшенными. Типа, как на свалку.
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Тут не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Есть правила игры, да можно кинуть Ливию или Гондурас, а вот да же на Северную Корею сил уже не хватило.
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И в чем заключается гениальность современных китайцев? Чего такого гениального они придумали?
От той свободы, которую им дали евреи (потому что все еврейские силы были брошены на уничтожение белого населения земли), у них крыша поехала. Они возомнили, что держат Бога за бороду.
Достаточно лишить аримов современных технологий, так они за 3-5 лет скатятся на феодальный уровень своего развития!
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Посмотри на экономику Китая и США! Феодальный уровень развития это как раз Россия. Что бы уничтожить сейчас экономику Китая, это только ядерная война. Но вот каковы возможности Китая думаю никто реально не знает. Джина выпустили из бутылки, а вот загнать это суметь надо.
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Причем здесь экономика? Разве подделка будет цениться более оригинала?
Современный китай, это сплошная подделка, контрафакт! У них все скопированно у русских инженеров и изобретателей! Но полностью добротную копию они (чинайцы) сделать не в состоянии (тяму не хватает), обязательно будет изъян! Чтобы уничтожить экономику китая достаточно, как я писал выше лишить их технологий. Без технологий это будет слаборазвивающаяяся аграрная страна. А если пендоские фантики обезценить до подтератерательного уровня, то все возможности китая растают как снег весной.
П.С.
Сейчас возможности чинайцев очень велики и зиждятся эти возможности на Русских технологиях, пендоских фантиках и чинайской дармовой рабочей силе. Уберите хотябы один из этих элементов и крах чинайских возможностей не избежен. А убрав два элемента, мы увидим фееричный крах экономики китая!
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Какие такие компьютеры и мобильные телефоны они у нас украли? По данным спец служб РФ, если Китай завтра перестанет изготовлять электронику, то через год пол мира останется без компьютеров и интернета. Про дармовую силу забудь, там зарплата уже выше чем в РФ. Ну а качество их продукции, покупай фирменный Huawei и лучше на сегодня смартфона нет. Они учатся семимильными шагами и в космос уже летают и города отгрохали и электрички со средней скоростью под 400 км. да и продуктами заваливают РФ. Но а мы сидим и рассуждаем как бы нам обустроить Россию.
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Я бы не стала так громко кого-то называть гением. Тем более нацию, которая чуть не сдохла от английских наркотиков. И спрыгнула с них только, когда Англия решила “забанить” Россию (конец 19 века). Я бы не стала утверждать о гениальности страны, которая 10 лет вырезала Тибет. Из 13тыс. горных монастырей осталось не больше десятка. И именно эта война стала причиной советско-китайского кризиса.
Та же Англия снова начала впихивать деньги в бывшую колонию, вместе с США. А коммунист Си в 2015г. был до стелек обласкан Ея величеством.
Не обольщайтесь. Еще не известно, кто кого и за что держит.
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ну не совсем так ,специалисты говорят ,что Мы(всеммиром процентов 40) остальное хозяева ФРС дают за огромный военный комплекс и др.орудия насаждения этого самого бумажного доллара всем в мире,мир стал артачится и придется искать другое орудие и оно найдено-китай с привлекательной идеологией и уровнем жизни уже и опять по кругу итак не 40 лет а уже 2000 лет водят нас по пустыне.
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У меня племянница вышла замуж за итальянца и уехала на ПМЖ в Италию. Муж – парень 30 лет, недавно открыл свое кафе и работает теперь без выходных. Встает в 5 утра, ложится в 2 ночи. Я спросил насчет доходов, за что борются. Доходы позволяют снимать квартиру-студию, жрать каждый день макароны и в небольших количествах все остальное. В общем, с голоду не мрут и под забором не ночуют. Имеют 1 машину в возрасте 12 лет. На вопрос, когда к нам в гости в Россию, ответ – надо сначала подкопить денег. И этот муж считает, что все у него нормально, причем лучше, чем у многих других. Не унывает парень, молодец! Не зря получал высшее образование и стажировался 5 лет. И это не приезжий, а представитель коренной национальности, причем отнюдь не дурак и не какой-нибудь алкаш и гопник.
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Что будет с твоей племянницей и её мужем, если не дай Бог кто то из них заболеет? Ведь американец который как я выше писал, слетел с катушек и устроил бойню, не просто так, у него двое детей и жена заболела тяжёлой формой лейкемии, а его взяли и уволили!
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Что с ними будет – не знаю. Молодые, как-нибудь выкрутятся. А у нас что? Если ты пенсионер, то на макарошках еще какое-то время протянешь. Пока здоровье не прихватит так, что походы в поликлинику уже не спасут, а лекарства вдруг окажутся неподъемными для пенсии. Тогда останется только сыграть в очень популярную в России игру – в ящик. А если до пенсии еще остаются годы – то же самое, что в Америке или Италии. Такие же кранты. Поначалу придется все, что есть, продать. А потом, когда продавать уже будет нечего – вся надежда на детишек или сердобольных родственников, если таковые найдутся. Или – в бомжи. Социальное государство, как известно, приказало долго жить.
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У нас всё таки более человечные родственники, хотя мы всё больше и больше становимся похожи на западных, но за это спасибо СМИ и ТВ России.
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Евроазиатский образ жизни не платить долги, талия более 90 см. Валяться на диване и пить водку.
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Это вы о себе?