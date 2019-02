Западный образ жизни – это долги, долги, долги… Не задуривайте молодежи головы!

Lucy DickersonОчередная дискуссия из серии "Не путайте туризм с эмиграцией"…На этот раз у Соловьева…Удручающее ощущение…В первую очередь удручающее, потому что практически все дискутанты, без исключения (ну может быть за условным исключением в лице Сергея Михеева и Виталия Третьякова) то ли намеренно, то ли бессознательно обходили стороной главную причину того, что обсуждали. А обсуждали вопрос о том, почему молодежь, хоть и не в подавляющем большинстве, но все же хочет покинуть страну и переехать на "цивилизованный" Запад… Лично мне кажется, что основную причину возникновения подобных желаний у современной молодежи в студии не обсуждали, ибо причина эта органически не вписывается в безыдейную концепцию современного российского государства.Если вам с раннего детства (а речь идет о молодежи, о тех, кто родился в поздние 90-ые и нулевые) в головы вдалбливается идеология успеха любой ценой, успеха монетизируемого, определяющего ваш социальный статус, то чего от вас ждать?Если вам с раннего детства рассказывают страшные истории о стране, в которой жили и которую построили ваши родители, и не говорят о том, что страна эта была первым по-настоящему социальным государством в мире, с огромными достижениями в науке, образовании, здравоохранении, искусстве, культуре, то какого отношения вы ждете от детей к своей Родине?Если вам изо дня в день вдалбливают в головы ложные ценности общества потребления, то чему удивляться, когда конечным результатом такого воспитания является эгоистичное, бездуховное, малокультурное стадо потребителей того, что телевизорные головы называют "масс-культурой", а я называю эрзац-культурой обыдленнного люмпенизированного (во всех смыслах) дебилизированного сборища индивидов, которое обществом, социумом можно назвать только технически, ибо по сути это сборище индивидов обществом не является.Ибо нет в этом сборище элемента сборки, пардон за неуклюжую игру слов.Так как уровень твоего персонального благосостояния, повышение которого является для части современной молодежи фетишем, элементом сборки не является.Ибо формирует психологию, хорошо описанную английской идиомой "I'm alright Jack (and you can go and fuck yourself as far as I'm concerned)", которую по-русски можно озвучить так "Лишь бы мне было хорошо, а вы все там е*итесь конем, меня это не касается".А теперь непосредственно о туризме и эмиграции…Да, жизнь в плане комфорта на Западе несколько обустроенней, чем в России…Но за комфорт этот надо платить…И платить за этот комфорт надо не только тяжелой работой и заработанными деньгами, но и постоянным чувством тревоги и неуверенности в завтрашнем дне.С разрушением СССР и последовавшими циклическими и системными кризисами экономики на Западе, с искусственными цифрами роста ВВП на фоне уменьшения реальной покупательной способности каждого отдельно взятого работающего индивида, постепенно ликвидируются базовые социальные гарантии, ликвидируются персональные свободы, средний класс люмпенизируется, рабочий класс низводится до состояния готовности работать за еду, уровень индивидуальных долговых обязательств зашкаливающий.Мы в долгах, как в шелках – ипотека, выплаты в пенсионные фонды, страховки (медицинская, автомобильная, имущества, муниципальная, you name it – we have it). Весь этот западный комфорт – это комфорт в долг, недаром в Америке говорят, что "до полного банкротства нас отделяет только следующая зарплата", то есть потерял работу – потерял все (все, что куплено в долг, а в долг куплено все – дом, машина, даже мебель и иногда тряпки, все будет конфисковано теми, кто тебе дал в долг,- держателями твоей ипотеки, банками, давшими тебе ссуды на покупки всего твоего красивого комфорта)…Хотелось бы, чтобы те, кто вопит о преимуществах устройства жизни на Западе, понимали, что то, что они выдают за "свободу" молодым дуракам и дурочкам, рвущимся за блестящей гламурной упаковкой "западного комфорта", является ни чем иным, как самым настоящим экономическим добровольным рабством.И нет бОльшего раба, чем тот, который себя считает свободным человеком…Хотелось бы, чтобы Делягин, Штейнман, Рыбаков и прочие адепты поиска счастья в заморских странах с "социальными лифтами и пятизвездочными домами престарелых", это понимали, а не задуривали головы молодым людям, которым по приезде на Запад придется столкнуться с тем, что они поменяли шило на то самое пресловутое мыло…

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8335430.html