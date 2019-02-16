Письмо Путину о Лермонтове

Здравствуйте Владимир Владимирович.



Насколько мне известно, Вы относительно недавно, приняли участие в заочной полемике с Президентом Украины Порошенко П. относительно знаменитого стихотворения Лермонтова " Прощай немытая Россия". Ваша оценка работы великого поэта, меня удивила, поскольку она совершенно не совпадает с реальными фактами жизни самого поэта и причин появления самого стихотворения.

Очевидно Ваши учителя, а возможно и Ваши советники совершенно не понимают, о чем идет речь в стихотворении М.Ю. Лермонтова.

Позвольте мне внести некоторую ясность в эту запутанную историю и рассказать вам, что такое "немытая Россия" и где она вообще находится?

А начну я с того, что русские люди всегда мылись в бане и придавали особое внимание гигиене тела. Вы должны это знать, ведь Ваши корни из деревни Поминово, Тверской области, особого пояса деревень и сел староверов беспоповцев Тверской губернии.

Романовы не владели всеми землями России. Переворот времен Великой Смуты привел их к власти, только в вотчинах Государей (то есть в личных землях династии), которые именовались Московскими. Московская Тартария, это всего лишь часть Великой Тартарии. От того то и звали Петра московским царем, что правил он лишь московитами, то есть теми, кто жил в вотчинных землях династии.

Именно в этих землях и было создано крепостное право и появилась та самая "страна рабов, страна господ", к которой при втором Романове присоединилась Малороссия или Синяя Тартария (Синяя Русь). Вот в ней Романовы организовали самое страшное рабство, которого не было даже в самой Московии. Крепостное право в России существовало только на ее западных землях, а за Волгой ничего этого не было. Потому, что доступ в Сибирь Романовы получили только после победы над последним ордынским царем старой династии, которого Вы знаете, как Емельяна Пугачева.

Служил Лермонтов в Лейб-гвардии Гродненском гусарском полку (штаб в Варшаве, а эскадроны на Украине), а затем в 17 Нижегородском драгунском полку, который формировался из копорских казаков, то есть бывших реестровых козаков польского короля, под водительством Богдана Хмельницкого (не путайте с запорожцами и черкасами). Бесправнее рабов, чем в Украине и Польше в мире не существовало, и эти полки регулярно участвовали в усмирении недовольных.

Надо сказать, что в те времена служба в Польше, а еще хуже на Украине, была сравнима службе, в сегодняшнем Задрыщенске, в глубинке России. Естественно, что Лермонт стремился вырваться из дыры и попасть в столичный Питерский гарнизон. Это можно было сделать через Кавказскую войну. Его бабушка хлопотала о переводе внука в столичный гарнизон. Для Лермонтова "немытая Россия" это УКРАИНА и ПОЛЬША, где действительно не ведали бани, и было ужасающее рабство.

Кроме того, обращаю внимание, что голубую форму жандармам империи ввели в 1867 году, а стихотворение написано за 26 лет до этого события в 1840. Поэт просто не мог видеть голубую форму русских жандармов. И не о них он пишет в своем стихотворении. Речь идет о форме реестровых казаков с желтыми галунами, которые позже стали гусарскими и драгунскими полками русской армии, расквартированной на Украине. Это так называемая "козацкая старшина". Вот кому "предан немытый народ". Он, и по сей день, им предан.

Теперь о том, кого Лермонтов называет "пашами" в стихотворении? Дело в том, что в 19 веке пашами называли в насмешку губернаторов, в память о высказывании Екатерины Второй, при новом назначении чиновников на эту должность "Будь моим верным пашей". Екатерина просто перефразировала библейский текст Ездра 5:14:

"вынес Кир царь из храма Вавилонского; и отдали (их) по имени Шешбацару, которого он назначил областеначальником, т.е. "пеха"".

Дело в том, что после восстания декабристов в 1825 году и подавлении их ячеек на Украине и в Польше, в этих регионах была создана атмосфера всеобщего доносительства и именно паши являлись инициаторами этого. В полках армии был введен жесточайший контроль за личным составом - особые отделы (по Вашему опыту службы), которые подчинялись прямо губернаторам-пашам. Вот про их "всевидящее око и всеслышащее ухо" и пишет поэт.

А теперь, когда Вы знаете правду, почитайте еще раз стихотворение Лермонтова, которое появилось впервые в 1873 году, через 32 года после смерти поэта, когда уже появилась голубая форма Жандармского Конного корпуса. И поймите, что речь идет об Украине и Польше - "немытой России" откуда стремился перевестись Михаил Юрьевич, поскольку, как дворянин, он с детства был приписан к Гродненскому полку.



Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Укроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.



Владимир Владимирович, неужели в Вашем окружении не нашелся ни один человек, который бы пояснил Вам, о чем написано стихотворение Лермонта? Мне понятен образ Президента Порошенко - он откровенно глуп. Но Вы то, Правитель России, должны быть внимательнее к подбору цитируемых фраз, к их обсуждению и мнению советников.

Конечно, мне понятно, что у Вас множество неотложных дел, но я Вас прошу, переслать мое письмо тем, кто продолжает вносить в былину России историческую билеберду, что бы раз и навсегда покончить с инсинуациями вокруг этого стихотворения великого русского поэта, между прочим офицера, за честь которого, вам, как подполковнику (если ошибся в звании, прошу прощения) следует постоять. Да и за Россию обидно!

В связи с этим, я бы хотел Вам задать вопрос. Сегодня есть множество доказательств и серьезных научных обоснований того, что вся история мира просто самая обычная мифология. Хотелось бы понять, что собирается делать руководство страны для восстановления истинного прошлого нашей России? Эта ложь может очень больно ударить по всем нам и умный человек в случае опасности принимает защитные меры. Мне кажется, что Вам нужно обратить внимание на работы академика РАН Фоменко, пока этот человек жив и трудится. Иначе, спустя совсем небольшой срок, все это всплывет на Западе в извращенной форме и нанесет удар по России.

Желаю Вам здоровья и терпения. Надеюсь на Вас.

Отправлено: 6 августа 2018 года, 13:55 (по электронной почте)

p\s: Уважаемый Катар, почему Ефремов П.А.- издатель сочинений Лермонтова, ни разу не опубликовал это стихотворение? Значит, у него были сомнения, что это произведение не пера Лермонтова? в 19 веке считалось, что это слог пародиста Минаева.

Потому, что до нас дошли только с 3 по 7 издания Лермонтова, то есть с 1879 по 1889 гг.

Первое упоминание о стихотворении содержится в письме П. И. Бартенева к П. А. Ефремову (оба русские издатели и литературоведы) от 9 марта 1873 года (через 32 года после смерти поэта), в котором приводится текст стихотворения со словами «Вот ещё стихи Лермонтова, списанные с подлинника». Первые два издания выпускались с этим стихотворением и были изъяты и уничтожены цензурой. Вот и весь секрет Полишинеля.

Источник: https://www.proza.ru/2018/08/06/1173