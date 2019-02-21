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Сказ о том, как Романовы Русь превращали в немытую Россию.

18:38. 21 февраля 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

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Посвящается старейшему

участнику сообщества Ящика Пандоры – Ъ.

 

Публикация является продолжением публикации «Письма Путину о Лермонтове» и кратким ответом Ъ на его мудрёные вопросы.

Речь пойдет о Пушкине, Лермонтове, Суворове и Пугачеве.

Чтобы было понятнее о чем идет речь в данной публикации, советую читателям перечитать серию публикаций «Пушкин сукин сын…», «письмо Путину о Лермонтове», публикации о Суворове , и Пугачёве.

Начну немного издалека. Немногим более чем тысяча лет назад территория Руси простиралась от нынешней Португалии и  до Северной Америки, чужестранцы называли её Тартарией  и этим именем обозначали её на своих картах, которые до нас дошли. Своих карт у Русов не осталось. Паразиты очень хорошо постарались, и  как очень верно подметил участник сообщества ЯП  ХАРОН: ”Ищите ответы настоящего в прошлом”. Для начала постарайтесь узнать, когда случился Тридентский собор, что такого на нем обсуждали иудопопы, что он длился почти двадцать лет и какие решения на этом соборе были приняты. Именно на этом соборе была принята программа по уничтожению Руси, расчитанная на 1000 (тысячу) лет!»

На территории этой огромной  Руси проживали славяне, потомки славных Родов наших далеких предков.

Их потом обозвали гаплогруппами:

R1А    -   Р ОДИН А            –    Род Одина.

Захват Руси иудейские жрецы начали с западной части материка Асия. Там жили наиболее деградировавшие славяне ( о деградации я много писал в своих публикациях – сказках).

И принесли туда иудеи прекрасное Христианство. И славяне начали там быстро забывать своих предков и наслаждаться прелестями христианства.

Чтобы лучше забывалось, иудеи полуостров материка  Асии назвали Еврейская ..опа, если коротко – Европа и назначили  его материком.

Дошли иудеи до территории нынешней Польши и там увязли. Дальше славяне оказались покрепче. Несмотря на деградацию помнили, что они светлые – русые, или просто  Русы.

Время шло. Иудеи начали понимать что в тысячу лет не укладываются. Да и начальство их поторапливало.

Пришлось создавать им то, что мы называем эпохой царства Романовых. Петра 1 подменили в Европе, а подменыш придумал новое слово Россия, а потом Российская Империя. Была правда эта Российская империя размером с Петербург, который иудеи разрешили подменышу откопать.

Но Русь долго не сдавалась. Пришлось даже Москву сжечь, чтобы расширить территорию Российской империи» до Московского царства.

Вот с этой позиции давайте и рассмотрим означенных выше героев этой публикации – Пушкина, Лермонтова, Суворова и Пугачева.

Они все великие люди и герои своего государства.

Вот только Пугачев был последним правителем и героем Руси, а Пушкин, Лермонтов и Суворов были героями Российской империи.

Почувствуйте разницу!!!

И только убив Разина и Пугачева, Романовым удалось на бумаге объявить о расширении Российской империи до Тихого океана.

А территории Руси, которые Романовы не осилили пришлось дарить: Русь в Северной Америке Романовы подарили Иудеям. Территории севернее Великой Китайской Стены Романовы подарили Чинайцам, которых мы по недоразумению называем китайцами.

Вот таким нехитрым способом Романовы превращали Русь  в немытую Россию, поощряя смешение славян с народами с желтым цветом кожи и с семитскими народами.

Несложно теперь догадаться как появились киргизы, туркмены  и пр. азиатские «национальности».

Я ничего плохого не хочу сказать о Пушкине, Суворове – они были людьми своего времени и служили своему царю, а значит той России, которая была в те времена.

Лермонтов понимал намного больше  и мог отличить Русь от России. За это паразиты и убили его.

Ну а то что Пушкина никто не убивал, и он является Щтирлицем своего времени я знаю уже лет двадцать.

До прихода Романовых на трон России, были сказы, сказки, былины, летописи, а Романовы заменили их  на историю.

И эту историю нам вдалбливают в школе и выдают за науку.

А История, не что иное, как взгляд на мировую хронологию с точки зрения иудейской Торы (Ис Торы Я).

Метки: противостояние, развитие, Русь

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