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Акт №14.

19:30. 16 февраля 2019 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал:


Во Франции сегодня проходит "Акт №14" протестов "Желтых жилетов". Несмотря на призывы властей прекратить протестовать, протесты не прекращаются.
Вот и эта суббота не стала исключением – десятки тысяч людей по всей Франции снова вышли на улицы с требованиями отставки Макрона, пересмотра трудового законодательства и изменения экономической политики.


14 недель протестов в одном видео. Это не Венесуэла, это Франция.
Очень добротное видео, рекомендую.

Около 70 тыс. полицейских по всей Франции были брошены на подавление беспорядков. Как итог – снова десятки задержанных и пострадавших. Уже знакомый сценарий, который давно не меняется. Своеобразное стояние на Угре в стиле "Кто первый уступит". Поскольку прямого диалога между сторонами нет, перспектив прекращения протестов тоже нет, хотя официозная пресса пытается уверять, что Франция устала от всего этого и не поддерживает "желтых жилетов", протестующие заявляют, что все ровно наоборот – Франция устала от Макрона и если бы "Желтых жилетов" не поддерживали граждане Франции, протесты давно бы затухли само собой.
Так и живут.
Общенациональные дебаты по факту были сорваны и не смогли сыграть той роли "выпуска пара в свисток", на которую рассчитывал Макрон. Теперь приходится придумывать что-то другое, благо оппоненты по-прежнему лишены политического авангарда и представляют собой огромную разрозненную массу, в которой можно встретить как крайне левых, так и крайне правых, но в основной массе имеющей в основе белых работающих французов. И их недовольство носит системный характер, что и закладывает часовую бомбу под режим Макрона, особенно, если у этого движения появится политический авангард.











































































Франция будет свободной и европейской страной!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4783448.html

Метки: желтые жилеты, Митинги, Париж, протесты, фотографии, Франция, юмор
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Один комментарий»

  • 6470 1887
    nikolay 16 февраля 2019 в 22:01 Ссылка Пометить
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    Фотограф почему то пропустил надписи на ресторанах и магазинах: “Макрон -еврейская марионетка”.

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