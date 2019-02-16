1966-1976. Дин Конгер в Оймяконе и окрестностях
1966. В Оймяконе особенно холодно, потому что близлежащие горы задерживают холодный воздух
1966. Вид с воздуха на небольшой город Оймякон. Температура около -45 градусов
1966. Вид с воздуха на Оймякон
1966. Вид с воздуха на Оймякон
1966. Вид с воздуха на Оймякон
1966. Дети собираются вокруг вертолета
1966. Замерзают все – и оптика, и люди
1966. Местные жители собираются, чтобы впервые посмотреть на американца
1966. Мороз проникает и за двойные двери зданий
1966. Оленеводы пересекают тундру
1966. Официантка с традиционным блюдом под названием пельмени
1966. Охотники отправляются на охоту на горностая, лис, ондатру и соболя
1966. Оймякон. Серебряные лисы, чьи шкуры ценятся, выращиваются в местном совхозе
1966. Якутские женщины сидят на санях, запряженных оленями
1966. Повариха выглядывает из окна ресторана
1966. Оленеводы пересекают тундру
1966. Цельный меховой зимний комбинезон удерживает тепло
1976. Пастухи и олени на закате
1976.При температуре около минус 50 градусов над стадом парит туман, вызванный дыханием оленей