1966-1976. Дин Конгер в Оймяконе и окрестностях



1966. В Оймяконе особенно холодно, потому что близлежащие горы задерживают холодный воздух





1966. Вид с воздуха на небольшой город Оймякон. Температура около -45 градусов



1966. Вид с воздуха на Оймякон



1966. Вид с воздуха на Оймякон



1966. Вид с воздуха на Оймякон



1966. Дети собираются вокруг вертолета



1966. Замерзают все – и оптика, и люди



1966. Местные жители собираются, чтобы впервые посмотреть на американца



1966. Мороз проникает и за двойные двери зданий



1966. Оленеводы пересекают тундру



1966. Официантка с традиционным блюдом под названием пельмени



1966. Охотники отправляются на охоту на горностая, лис, ондатру и соболя



1966. Оймякон. Серебряные лисы, чьи шкуры ценятся, выращиваются в местном совхозе



1966. Якутские женщины сидят на санях, запряженных оленями



1966. Повариха выглядывает из окна ресторана



1966. Оленеводы пересекают тундру



1966. Цельный меховой зимний комбинезон удерживает тепло



1974. Оленевод



1976. Пастухи и олени на закате



1976.При температуре около минус 50 градусов над стадом парит туман, вызванный дыханием оленей



1976. Стадо оленей



Источник: https://humus.livejournal.com/6468784.html