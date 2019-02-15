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Криминальный авторитет Тайванчик ответил Путину

21:07. 15 февраля 2019 Просмотров - 121 Один комментарий Опубликовал:

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Предприниматель и криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов, более известный как Тайванчик, прокомментировал возможное появление в УК РФ новой статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По его словам, надобности в этой статье больше нет, поскольку устройство криминального мира изменилось и сейчас «вся преступность в бизнесе» и власти.

Он отметил, что в современной России чиновники и представители власти совершают больше правонарушений, чем участники преступного мира.

Источник: https://news.ru/obshestvo/kriminal-nyj-avtoritet-tavajnchik-otvetil-putinu/

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Один комментарий»

  • 29632 14754
    Степаныч 15 февраля 2019 в 22:57 Ссылка Пометить
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    Один чебурек уже озаботился,что такое,раньше масоны во власти крышевали бандитов,а теперь вор в законе должен шкериться как какой нибудь фуфлыжник.)))

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