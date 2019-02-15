Криминальный авторитет Тайванчик ответил Путину

Предприниматель и криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов, более известный как Тайванчик, прокомментировал возможное появление в УК РФ новой статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По его словам, надобности в этой статье больше нет, поскольку устройство криминального мира изменилось и сейчас «вся преступность в бизнесе» и власти.

Он отметил, что в современной России чиновники и представители власти совершают больше правонарушений, чем участники преступного мира.

Источник: https://news.ru/obshestvo/kriminal-nyj-avtoritet-tavajnchik-otvetil-putinu/