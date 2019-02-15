Главная » Видео, Славянский Календарь

Календари. Кологод и Колодар. Кирилл Запорожец. Часть 1

12:49. 15 февраля 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Календари. Кологод и Колодар

Кирилл Запорожец и Алексей Орлов

В этой передаче мы рассмотрели календари, основанные на солнечном кресте:

- 12-месячный Колодар, где 12 месяцев точно соответствуют 12 созвездиям Зодиака.
- 16-месячный календарь, где месяцы точно соответствуют 16 чертогам Сварожьего Круга.

А также рассмотрели 2 календаря, не сидящих на солнечном кресте:

- Кривой 12-месячный календарь деградации человечества, управляемого оккультно из Ватикана (григориано-юлианский), историю пленения им землян.
- 13-ти месячный солнечно-лунный календарь природы, ориентированный на 13 знаков Зодиака (включая Змееносца), известный как календарь Трёх Лун (Лели-7, Фатты-13 и Месяца-28 дней), включающий в себя 52 недели как 52 игральные карт полной колоды. А также все поздние, “языческие” славянские праздники Кологода и Колодара.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aGOA2epK_kQ

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Раскрытие тайны славянских календарей. Сварожий круг. Кирилл Запорожец.Часть 2.
...Раскрытие тайны славянских календарей. Сварожий круг. Часть 2. Круголет, Кологод, Колоход, ...раскрывать тайну славянских календарей. Он расскажет о Круголете, Кологоде, Колоходе, ...увлекательном путешествии в мир славянских календарей.Если эта тема важная ...
Правда и выдумки о славянских календарях. Кирилл Запорожец.
... Запорожец начинает цикл о славянских календарях. Вы узнаете что они из... о них информация, зачем нужны календари и как ими пользоваться.В..., Куголет Числобога, Каледы Дар, Колоход, Кологод, а также узнаете для себя...
Март
... порядковому номеру. После реформы этого календаря первый месяц года и весны... на угли. В русском народном календаре назван март протальником. Талая вода...) – один из четырёх важнейших праздников Кологода, приуроченный к Весеннему Равноденствию [Обычно...
Журнал «Родноверие». Выпуск №1. Электронная версия
... капи Ярилы) Летоисчесление и славянский кологод Аркаим Богит Обзор книг Читать... "святые" дни? Белояр: В нашем календаре 14 святых дней в течение...
Водокрес
... и Обрядовые дни, естественного ПриРодного КолоГода(календаря). Это дни равноденствий и солнцестояний...
Новости Славянского Мира. Выпуск 125
... Раскрытие тайны славянских календарей. Сварожий круг. Часть 2. Курголет, Кологод, Колоход, Коляды...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>