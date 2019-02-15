Календари. Кологод и Колодар. Кирилл Запорожец. Часть 1

Календари. Кологод и Колодар



Кирилл Запорожец и Алексей Орлов



В этой передаче мы рассмотрели календари, основанные на солнечном кресте:



- 12-месячный Колодар, где 12 месяцев точно соответствуют 12 созвездиям Зодиака.

- 16-месячный календарь, где месяцы точно соответствуют 16 чертогам Сварожьего Круга.



А также рассмотрели 2 календаря, не сидящих на солнечном кресте:



- Кривой 12-месячный календарь деградации человечества, управляемого оккультно из Ватикана (григориано-юлианский), историю пленения им землян.

- 13-ти месячный солнечно-лунный календарь природы, ориентированный на 13 знаков Зодиака (включая Змееносца), известный как календарь Трёх Лун (Лели-7, Фатты-13 и Месяца-28 дней), включающий в себя 52 недели как 52 игральные карт полной колоды. А также все поздние, “языческие” славянские праздники Кологода и Колодара.



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



Подписаться на новости “Народного Славянского радио”

slavradio.org/page/podpiska.html



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aGOA2epK_kQ