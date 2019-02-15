Календари. Кологод и Колодар. Кирилл Запорожец. Часть 1
Календари. Кологод и Колодар
Кирилл Запорожец и Алексей Орлов
В этой передаче мы рассмотрели календари, основанные на солнечном кресте:
- 12-месячный Колодар, где 12 месяцев точно соответствуют 12 созвездиям Зодиака.
- 16-месячный календарь, где месяцы точно соответствуют 16 чертогам Сварожьего Круга.
А также рассмотрели 2 календаря, не сидящих на солнечном кресте:
- Кривой 12-месячный календарь деградации человечества, управляемого оккультно из Ватикана (григориано-юлианский), историю пленения им землян.
- 13-ти месячный солнечно-лунный календарь природы, ориентированный на 13 знаков Зодиака (включая Змееносца), известный как календарь Трёх Лун (Лели-7, Фатты-13 и Месяца-28 дней), включающий в себя 52 недели как 52 игральные карт полной колоды. А также все поздние, “языческие” славянские праздники Кологода и Колодара.
Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-