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Кологод. Солнечный год. Ольга ЯАРАЯ

14:11. 26 декабря 2019 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Наши предки славяне испокон веков жили по Солнцу. Солнце издревле называлось Коло – что означает «круг» (вспомните знакомые слова: около (вокруг), колесо (круг), кольцо (круг), колодец (круг), колобок (круглые бока), колобродить (бродить вокруг) и т.д.).

Ссылка на статью – https://slavradio.org/articles/drevno…

Продолжение слушайте в передаче…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dlWv6kUJxA0

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