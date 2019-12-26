Кологод. Солнечный год. Ольга ЯАРАЯ

Наши предки славяне испокон веков жили по Солнцу. Солнце издревле называлось Коло – что означает «круг» (вспомните знакомые слова: около (вокруг), колесо (круг), кольцо (круг), колодец (круг), колобок (круглые бока), колобродить (бродить вокруг) и т.д.).



Ссылка на статью – https://slavradio.org/articles/drevno…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dlWv6kUJxA0