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О чем говорят календари. Денис Кануков. Часть 1

15:45. 7 марта 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Какие бывают календари.

Автор-сказитель – Денис Кануков
Часть 2 – https://youtu.be/GU6h1WRG9DY

Из эфира вы узнаете:

- Каким образом различные календари согласованы между собой.
- О том, как глядя на эту согласованность, можно взглянуть на реальность в объёме.
- О том, можем ли мы увидеть в этой согласованности, некие закономерности, чтобы понять процессы, происходящие в данный момент времени…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NXzPZ4y_UmU

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