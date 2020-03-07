О чем говорят календари. Денис Кануков. Часть 1

Какие бывают календари.



Автор-сказитель – Денис Кануков

Часть 2 – https://youtu.be/GU6h1WRG9DY



Из эфира вы узнаете:



- Каким образом различные календари согласованы между собой.

- О том, как глядя на эту согласованность, можно взглянуть на реальность в объёме.

- О том, можем ли мы увидеть в этой согласованности, некие закономерности, чтобы понять процессы, происходящие в данный момент времени…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NXzPZ4y_UmU