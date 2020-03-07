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О чем говорят календари. Денис Кануков. Часть 2

15:46. 7 марта 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Какие бывают календари.

Автор-сказитель – Денис Кануков
Часть 1 – https://youtu.be/NXzPZ4y_UmU

Из эфира вы узнаете:

- Каким образом различные календари согласованы между собой.
- О том, как глядя на эту согласованность, можно взглянуть на реальность в объёме.
- О том, можем ли мы увидеть в этой согласованности, некие закономерности, чтобы понять процессы, происходящие в данный момент времени…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GU6h1WRG9DY

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