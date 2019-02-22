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Календари. Кологод и Колодар. Кирилл Запорожец. Часть 2

15:45. 22 февраля 2019 Просмотров - 108 2 коммент. Опубликовал:

Календари. Кологод и Колодар. Кирилл Запорожец. Часть 2

Кирилл Запорожец и Алексей Орлов.

1 часть https://youtu.be/aGOA2epK_kQ

Кирилл Запорожец вконтакте – https://vk.com/oshahaw

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В этой передаче Кирилл Запорожец продолжил рассказывать о календарях, основанных на солнечном кресте:

- 12-месячный Колодар, где 12 месяцев точно соответствуют 12 созвездиям Зодиака.
- 16-месячный календарь, где месяцы точно соответствуют 16 чертогам Сварожьего Круга.

А также о 2 календарях, НЕ “сидящих” на солнечном кресте:

- Кривой 12-месячный календарь деградации человечества, управляемого оккультно из Ватикана (григориано-юлианский), историю пленения им землян.
- 13-ти месячный солнечно-лунный календарь природы, ориентированный на 13 знаков Зодиака (включая Змееносца), известный как календарь Трёх Лун (Лели-7, Фатты-13 и Месяца-28 дней), включающий в себя 52 недели как 52 игральные карт полной колоды. А также все поздние, “языческие” славянские праздники Кологода и Колодара.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UwVxc9_94zQ

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2 коммент.»

  • 18258 15890
    Вячеслав 22 февраля 2019 в 16:32 Ссылка
    GD Star Rating
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    Зодиак – это слово не русское, а греческое и означает оно – круг животных. У Славян и Ариев – Сварожий Круг.

    У славян не год, а Лето… Лето – период от поздней весны до ранней осени. Лѣто – отрезок времени от Новолѣтия до следующего Новолѣтия. Считать года вместо Лѣт начали при Петре I. С “годом” связаны слово “годить” (ожидать), от сюда “погоди” (подожди меня) и т.д. От слова “Лѣто” в нашем языке сохранились понятия: летопись, летописец, летоисчисление, сколько Вам лет и т.д. Лѣтъ – часть Лѣта… У славян 9 месяцев в Лете – 4 по 40 дням и 5 – по 41 дню…

    А термин “язычество” – относительный… ЯЗЫЧЕСТВО – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли. Он употребляется исключительно в христианской литературе.
    Ранее про человека пришедшего с других земель и имеющего другой язык и иную веру говорили «Языче Никакое», или «Язы-ченик». Применять термин Язычники к Славянам, просто не вер-но, ибо НЕ МОЖЕМ МЫ САМИ СЕБЕ БЫТЬ ИНОЗЕМЦАМ И ИНОВЕРЦАМИ.
    «Язычество» – это извращение, уход от Ведической Культуры, поклонение одному или нескольким богам материального мира, исполнение их воли, вместо Прославления Всевышнего и жития по его Заповедям, изложенным в Славяно-Арийских Ведах. Попы называют язычниками католиков, т.к. они молятся статуям Христоса и девы Марии, а те – попов, т.к. они наши праздники приспособили для своих…

    Яркой формой проявления язычества является современные мировые религии.

    НАШИ БОГИ О ЯЗЫЧНИКАХ:
    ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ БОГА ПЕРУНА:
    21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам…
    Книга Велеса называет язычниками враждебные славянам племена, которые говорят на ином языке и поклоняются иным (не Славянским и Арийским) Богам.

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