Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 20

На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.



Читает Гриф.



От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY

Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE

Глава 1 – https://youtu.be/yCyunKN-v5Q

Глава 2 – https://youtu.be/ktXed_KZHrU

Глава 3 – https://youtu.be/OlYVb5y-nFA

Глава 4 – https://youtu.be/pQPbQ4JaKjY

Глава 5 – https://youtu.be/5S0aagsKDRw

Глава 6 – https://youtu.be/Ac3EVY3FrHg

Глава 7 – https://youtu.be/pTemLf3QsbE

Глава 8 – https://youtu.be/p0P8hTD6B_M

Глава 9 – https://youtu.be/k6ejoCd2V-c

Глава 10 – https://youtu.be/Y-CsHS4uguA

Глава 11 – https://youtu.be/RSTUnirXEWo

Глава 12 – https://youtu.be/vOOdVYywskY

Глава 13 – https://youtu.be/NFRfDW6BM-I

Глава 14 – https://youtu.be/1Hyf4gUh07s

Глава 15 – https://youtu.be/F1WzIPmTyJ4

Глава 16 – https://youtu.be/i-zEUaf2iTk

Глава 17 – https://youtu.be/leCBV5YsqAU

Глава 18 – https://youtu.be/rEPL1_1xueU

Глава 19 – https://youtu.be/cN0rjh5Kxbo



“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.

Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”



Хиневич А. Ю.



Приобрести книги Хиневича А.Ю. в издательстве “Родович” – http://rodovich.org/1455/



Если книга по нраву пришлась, поделитесь роликом с друзьями, сделайте Мир лучше!



Быть Добру!

—————————————-

Подписаться на новости “Народного Славянского радио”

slavradio.org/page/podpiska.html



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FDv16IAbHrQ