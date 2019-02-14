Главная » Видео, Сказки и былины

Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 20

19:15. 14 февраля 2019 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал:

На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.

Читает Гриф.

От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY
Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE
Глава 1 – https://youtu.be/yCyunKN-v5Q
Глава 2 – https://youtu.be/ktXed_KZHrU
Глава 3 – https://youtu.be/OlYVb5y-nFA
Глава 4 – https://youtu.be/pQPbQ4JaKjY
Глава 5 – https://youtu.be/5S0aagsKDRw
Глава 6 – https://youtu.be/Ac3EVY3FrHg
Глава 7 – https://youtu.be/pTemLf3QsbE
Глава 8 – https://youtu.be/p0P8hTD6B_M
Глава 9 – https://youtu.be/k6ejoCd2V-c
Глава 10 – https://youtu.be/Y-CsHS4uguA
Глава 11 – https://youtu.be/RSTUnirXEWo
Глава 12 – https://youtu.be/vOOdVYywskY
Глава 13 – https://youtu.be/NFRfDW6BM-I
Глава 14 – https://youtu.be/1Hyf4gUh07s
Глава 15 – https://youtu.be/F1WzIPmTyJ4
Глава 16 – https://youtu.be/i-zEUaf2iTk
Глава 17 – https://youtu.be/leCBV5YsqAU
Глава 18 – https://youtu.be/rEPL1_1xueU
Глава 19 – https://youtu.be/cN0rjh5Kxbo

“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.
Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”

Хиневич А. Ю.

Приобрести книги Хиневича А.Ю. в издательстве “Родович” – http://rodovich.org/1455/

Если книга по нраву пришлась, поделитесь роликом с друзьями, сделайте Мир лучше!

Быть Добру!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FDv16IAbHrQ

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Предисловие
Хиневич Александр Юрьевич. Джоре Читает Гриф. "Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в ..., о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В... древних преданиях других народов мира." Хиневич А. Ю. Если книга по...
Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 20
...радио" мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. "Джоре".Читает Гриф.От....be/cN0rjh5Kxbo"Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих... о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано... народов мира."Хиневич А. Ю.Приобрести книги Хиневича А.Ю....
Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 1
...радио" мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. "Джоре".Читает Гриф.От....be/d59RVOcuLQE"Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих... о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано... народов мира."Хиневич А. Ю.Приобрести книги Хиневича А.Ю....
Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 2
...радио" мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. "Джоре".Читает Гриф.От.../yCyunKN-v5Q"Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих... о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано... народов мира."Хиневич А. Ю.Приобрести книги Хиневича А.Ю....
Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 3
...радио" мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. "Джоре".Читает Гриф.От.../ktXed_KZHrU"Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих... о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано... народов мира."Хиневич А. Ю.Приобрести книги Хиневича А.Ю....
Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 4
...радио" мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. "Джоре".Читает Гриф.От.../OlYVb5y-nFA"Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих... о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано... народов мира."Хиневич А. Ю.Приобрести книги Хиневича А.Ю....

Один комментарий»

  • 17986 15634
    Вячеслав 14 февраля 2019 в 20:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Васька! Строго следуй этой методичке:

    ИЗ МЕТОДИЧКИ кремлёвского тролля:
    1. Не можешь атаковать мысль, атакуй мыслителя
    2. Свою атаку направляй на личность человека. Уничтожая личность, вы уничтожаете любую идею, которую она несёт.
    3. Обвиняйте оппонента в психических заболеваниях и… сексуальных отклонениях. Во всём, что противоречит идеологии малограмотных людей.
    4. Пишите больше и кричите громче. Тактика «базара» позволяет получить преимущество над оппонентом среди малограмотных людей.
    5. Используйте снисходительный тон, высокомерие. Изначально ставьте себя выше оппонента.
    6. Манипулируйте фактами. Создавайте ложь, которая подобна правде, и применяйте её в споре с оппонентом.
    7. Избегайте ответы на прямые вопросы. Цепляйтесь к определённым словам, манипулирование которыми наносит вред оппоненту.
    8. Используйте тактику «доведения до абсурда». Чем чудовищнее ложь, тем проще в неё верят малограмотные люди.
    9. Чаще используйте обороты «так все говорят», «все знают», «а для кого это секрет?». В среде малограмотных людей аргумент «все знают, а я проверю» часто является решающим.
    10. Узнавайте под разными предлогами источник получения информации – сайты, статьи, и пр. Если не удаётся узнать источник, обличайте собеседника в некомпетенции.
    11. Оскорбляйте оппонента, умышленно коверкая его имя, национальную и политическую принадлежность, профессию…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>