Возвращение в феодализм: правительство Д.А. Медведева узаконит классовое расслоение общества

Источник: ПВО

Москва и Петербург только для богатых? Пока ещё нет, но к этому идет. В центре Москвы парковка уже стоит 380 рублей час. Что это, как не запрет на въезд в центр российской столицы людей с невысоким доходом?!

Но на этом «творчество» единороссов, определяющих законодательное лицо страны, не остановилось. Об этом статья нашего коллеги и постоянного автора ресурса nstarikov.ru Ильи Огородникова.

«Удивительный по своему цинизму законопроект, а вернее, очередная поправка в целой линейке правительственных решений, направленная против собственного населения, даже не внесена, а уже утверждена к рассмотрению и принятию. Правительство России уже обязало руководство Москвы и Санкт-Петербурга подготовить «дорожную карту» нового закона, на основании которого население пока только этих двух городов (а позже всех миллионников) будет разделено на классы по имущественному цензу — обеспеченных и не очень обеспеченных граждан. Последняя группа будет поражена в части гражданских прав, например, в свободе перемещения — им будет запрещено появляться в центре указанных городов на своих автомобилях.

Прочитав подобное, многие могут воспринять это за несмешную шутку. Беда заключается в том, что закон этот действительно принят к рассмотрению, только, само собой, закамуфлирован под благое дело, и, к сожалению, в основной трактовке пропущен большинством федеральных СМИ мимо «ушей» как региональный.

В чем же собственно дело? А в том, что свои реальные очертания наконец-то приобретает закон об экологической безопасности крупных городов, который наши чиновники пытались ввести ещё лет десять назад, но постоянно откладывали и переносили из-за возмущений населения. И вот теперь, когда властями продавлена, а народом проглочена пенсионная реформа, когда ни одного человека не возмутилось по поводу повышения налогов, кроме как на собственной кухне, пришло время окончательно показать простым россиянам, где, собственно их место.

Суть закона, казалось бы, действительно благая — исключить из транспортного потока автомобили экологических классов ниже стандарта «Евро 3» включительно, что должно значительно повысить качество воздуха и жизни в целом в мегаполисах. Проблема заключается в том, что к экологии этот закон имеет исключительно формальное отношение.

Закон этот, как уже говорилось, не новый и разрабатывался он с начала двухтысячных годов. Первыми от него пострадали грузоперевозчики, которым в зависимости от класса экологичности запретили появляться в Москве ещё с 2014 года. Тут с горем пополам чиновников ещё как-то можно понять: чадящие КАМАЗы действительно не производят положительного впечатления; закон касается, по большому счету, юрлиц, да и история эта в основном московская.

Ну, а теперь пришло время браться за простых граждан-автовладельцев сначала в столицах, а потом и по всей стране. Предполагается, что отныне всем, чей автомобиль не соответствует нормам «Евро-4» и выше, въезд в центр Москвы и Питера будет запрещен. Беда в том, что таких автовладельцев в нашей стране до 40% даже в столицах, не говоря уже о регионах!

Речь идет о запрете на въезд всех автомобилей, произведенных в РФ, либо сертифицированных для продажи в России ранее 2013 года, включая авто иностранных брендов. А также произведенных и импортированных иномарок из Европы и США ранее 2005 года, когда стандарты «Евро 4» вступили в силу в ЕС и Штатах. Под удар автоматом попадают владельцы подержанного отечественного автопрома, иностранных автомобилей «бюджетного» класса, собранные у нас, а также собственники относительно немолодых иномарок. То есть, самые небогатые автовладельцы, средняя стоимость автомобилей которых, в самом оптимистичном случае не больше 300-400 тысяч рублей. И денег на покупку нового экологичного авто у таких граждан очевидно нет, иначе они бы давно это сделали. Хорошая новая машина – нескончаемая мечта россиянина со времен перестройки.

Фактически речь идет об отсечке граждан и ограничении их передвижения на основании имущественного ценза! Нет денег на хорошую или новую машину — пошел вон из центра родного города.

Почему же благая экологическая подоплека является лишь прикрытием? Потому что подобные законы должны быть стимулирующими, а не запрещающими. Это как в задаче о том, как решить проблему с голодающими. Решений ровно два: можно накормить, а можно расстрелять — отчетная статистика в обоих случая будет одинаковая, зато затрат на второй способ гораздо меньше. Именно по второму пути и идет сегодняшнее правительство России.

Первый довод властей — так делают на Западе, а значит и нам уже давно пора тоже заботиться об экологии. Все, казалось бы, хорошо, только на Западе делают совсем не так. Да, действительно, во многих городах Европы и в европейских столицах давным давно действуют ограничения для транспортных средств, не отвечающих экологическим стандартам. Фишка в том, что европейские государства параллельно с введением новых экозапретов повышали благосостояние населения и вводили всевозможные льготы или даже прямые дотации для того, чтобы люди активнее переходили на новый экологичный личный транспорт. Правительство же нашей страны остановилось исключительно на запрете.

Например, средняя зарплата в ЕС по статистике, с учетом даже небогатых восточноевропейских стран, сегодня составляет около 1430 евро, а одна из самых недорогих машин, отвечающих всем экологическим нормам, которая у нас известна как Renault Sandero, стоит минимум 8000 евро. Таким образом, среднестатистическому европейцу нужно чуть больше пяти зарплат, чтобы позволить себе машину, которая будет вписываться в разрешенные нормы.

Переезжаем в Россию. По данным статистики, средняя зарплата в нашей стране в 2018 году чуть превысила 40 000 рублей. При этом самым дешевым новым автомобилем, который будет вписываться в рамки нового закона, является Lada Granta, стоимостью от 420 000 рублей. Нетрудно посчитать, что среднестатистическому россиянину на ту же процедуру понадобится уже больше десяти зарплат. Или другим языком, россиянин должен почти год ничего не есть и не пить, чтобы наше правительство разрешило ему въезжать в центр своего города!

Более того, допустим, мы выберем подержанную машину, которая вписывается в новые рамки. В нашем случае, это отечественный транспорт не старше 2013 года выпуска. Например, более менее приличная пятилетняя Lada Kalina, на вторичном рынке стоит сегодня около 200 000 рублей или пять средних зарплат россиянина. Возвращаемся в Европу и видим, что приличный подержанный автомобиль, отвечающий нормам «Евро 4» в Германии, например, можно легко купить… за 1500 евро или за одну (!) среднюю зарплату европейца.

То есть, введенные заградительные экологические меры в Европе полностью сопоставимы со средним достатком населения и являются стимулирующими для обновления автопарка. В нашем же случае до евростандартов, на которые кивает власть, уровень жизни не дотягивает от двух до пяти раз. Но с этим руководство страны ничего делать не собирается. Более того, во многих странах Европы никаких запретов для неэкологичного транспорта нет. Владельцы таких машин просто платят повышенный транспортный налог, который высчитывается исходя из показаний выхлопа вредных веществ.

Ну, и последнее: покупателям самого экологичного транспорта, включая гибриды и электромобили, в Европе достается огромное количество льгот, в том числе финансовых, включая прямые и очень существенные компенсации из бюджета, на покупку подобных авто. Россиянам об этом даже мечтать не приходится.

Еще один интересный факт — отсечение именно по границе стандарта «Евро 4». Тут тоже есть немалая доля лукавства. Например, если взять дизельный двигатель, то разница по выбросу углекислого газа между нормами «Евро 3» и «Евро 4» составляет всего 20%, но первым ездить в центр будет нельзя, а вторым можно. А теперь давайте вспомним, что дизельные машины «Евро 3» в нашей стране — это в основном немолодые немецкие и японские авто, пригнанные во времена низких пошлин. А вот дизельные машины класса «Евро 4» — это в основном автомобили бизнес и премиум-класса, купленные новыми уже в РФ, потому что автомобили низшего и среднего класса с солярочными моторами официально в Россию почти не поставлялись.

Не забудем ещё и отсечение по году выпуска. Например, отечественной «Ладе» 2012 года выпуска, то есть, всего шестилетнего с небольшим возраста, въехать в центр Москвы и Петербурга уже будет нельзя. Десятилетнему «Мерседесу» или «БМВ», которые в свое время первыми перешли в Европе на новые экостандарты, можно, несмотря на то, что их техническое и экологическое состояние сегодня под большим вопросом.

И вот тут начинает раскрываться ответ на главную загадку введения нового экологического законопроекта. Если собрать воедино все нормативы и факты, на основании которых въезжать в центр крупных городов на автомобилях будет можно или нельзя, то фактически все они сводятся всего к одному фактору: богатым на хороших авто въезжать можно, а небогатым на старых и неэкологичных — нельзя!

А теперь вспомним, что же такого у нас творится в центре Москвы и Петербурга. Да все просто: именно здесь располагаются самые дорогие и престижные районы, именно в центре располагаются здания властных структур, элитные бизнес-центры и офисы, дорогие бутики, пафосные рестораны, объекты культуры и прочая богемная жизнь. Проще говоря, здесь живет, работает, отдыхает и передвигается элита. И именно ей, судя по всему, в первую очередь и мешает челядь.

Тот самый народ по какому-то праву паркует свои «Жигули» в центре, из-за чего уважаемым гражданам города негде встать. Именно эти нищеброды на своих «Ладах» и «Логанах» прутся в центр и создают пробки, в результате чего авторитетные господа вынуждены терять время в простое. Да и вообще, своими дешевыми машинами и дешевыми рожами народ портит и воздух, и вид элите и богеме нашего общества.

И знаете что? Правительство РФ, как часть этой самой элиты, с этим полностью согласно, а потому мгновенно принимает решение оставить эту самую челядь за забором своей жизни. То есть, за пределами центральных районов двух столиц.

Ну, что можно сказать — добро пожаловать обратно в сословное общество. Признаться честно, этот фактор из нашей жизни никуда особо и не исчезал: думаю, не надо никому рассказывать о том, как относятся в потоке к «Жигулям» и к «Мерседесам». Но это было как бы неформально. А вот теперь будет вполне официально.

Жаль, что наше трусоватое правительство ходит вокруг до около — какие-то экологические нормы прикрытия или платные парковки по 380 рублей за час. Скажите сразу — людям с зарплатой менее 150 000 рублей в месяц запрещено появляться в центре города. Давно пора быть смелее, как бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая никогда не скрывала своего презрения к российскому «лошиному» народу. Цитата: «Мы все (элита) не должны мучиться в пробках из-за этих ****** (простые люди), на поводу у которых идет наша власть», — заявила Ксения на камеру НТВ. Ксения Анатольевна, спустя годы, власть вас услышала и с вами, наконец, согласилась…

Илья Огородников