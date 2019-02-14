Морские дроны LUSV и MUSV

О разработке американцами больший морских дронов LUSV и MUSV, которые должны взаимодействовать с обычными силами флота выполняя как ударные, так и разведывательные задачи связанные с поддержкой операций флота или борьбы с подводными лодками.Также подчеркивается стремление добиться высокой малозаметности и автономности, для проведения операций в зонах военных конфликтов с повышенным риском.Разработка осуществляется корпорацией DARPA совместности с американским флотом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4778575.html