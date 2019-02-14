Главная » Вооруженные силы, Творчество

Морские дроны LUSV и MUSV

22:30. 14 февраля 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:


О разработке американцами больший морских дронов LUSV и MUSV, которые должны взаимодействовать с обычными силами флота выполняя как ударные, так и разведывательные задачи связанные с поддержкой операций флота или борьбы с подводными лодками.
Также подчеркивается стремление добиться высокой малозаметности и автономности, для проведения операций в зонах военных конфликтов с повышенным риском.



Разработка осуществляется корпорацией DARPA совместности с американским флотом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4778575.html

Метки: Видео, война на море, роботы, США, флот
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Конец военно-морского доминирования США в Азии
... ВМС СШАКомбинация растущих военно-морских возможностей Китая, способность НОАК... на разработке большого количества дронов в качестве своего долгосрочного... беспилотную подводную лодку и противоминные дроны , миниатюрные разведывательные беспилотники ,...
"Вечный" дрон "Сова" готовится к полету
... Арктических островах. Необходимо контролировать Северный морской путь. «Сова» с ее возможностями...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 ноября 2016
...Жнеца»: Боевики ИГИЛ сбили ударный дрон ВВС США (ФОТО, ВИДЕО.... «Момент падения американского дрона около авиабазы Тель-Афар ... Paveway II, сброшенных с дрона «Рипер». Читайте также: ...Мазлюма, долгосрочная аренда военно-морской базы в Сирии позволит ...
"Ужас глубин", младший брат "Статуса-6"
...приняты на вооружение российского военно-морского флота. Заместитель генерального директора ...Загруженный десятком-другим ядерных боевых дронов, подводный атомоход, в случае ...Если американцы действительно создадут такой дрон, это может стать серьёзной ...
Кошмары для НАТО
...-Саунд. Пентагон назвал данный проект «Дрон «Каньон», а журналисты — «подлодкой...четкости и дистанционно управляемыми подводными дронами для обследования и уничтожения мин... России такой корабль спроектирован Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
...“Применение высокоточных крылатых ракет морского и воздушного базирования продемонстрировало умение... colonelcassad.livejournal.com Авианалет дронов боевиков на позиции Армии Сирии...военный источник. Пуск самодельных дронов с целью атаковать подразделения ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>