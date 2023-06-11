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Атака на “Приазовье”

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МО РФ сообщило о попытке атаки морских дронов на корабль ЧФ "Приазовье". Все дроны уничтожены, корабль повреждений не получил.

Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.

В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил.

В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США.

Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

Несмотря на неудачи, противник не оставляет надежды добиться результатов с применением морских дронов. Пока что кроме повреждения тральщика "Иван Голубец" особых результатов нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8416732.html
Метки: война на море, война на украине, дроны, крым, Россия, Украина, черноморский флот
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