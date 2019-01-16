Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2019

Чем ближе президентские выборы на Украине, тем чаще там звучат призывы положить конец конфликту в Донбассе. Однако за этими миролюбивыми заявлениями в первую очередь скрывается подготовка к новым сражениям.

На Украине предложили начать штурм Донбасса. По мнению украинских военных, прекратить конфликт силовым методом надо как можно скорее, сил для этого у них хватает.

Однако факты говорят об обратном. Устаревшая техника, нехватка боеприпасов и дезертирство — это лишь часть проблем ВСУ. Лайф разобрался, как может проходить «последний штурм» и причём здесь выборы президента Незалежной.

Ни минские договорённости, ни перемирие не нужны Украине, а конфликт на юго-востоке страны, длящийся уже почти пять лет, необходимо завершить только полноценным штурмом Донбасса. А после его «освобождения» всех нелояльных Киеву граждан необходимо выселить с этих территорий.

Такое мнение в эфире одного из украинских СМИ высказал боец ВСУ Виталий Аверин, ранее участвовавший в боевых действиях в Донбассе.

Можно было бы прикрыть глаза на это мнение, сказать, что оно сугубо субъективное. Но проблема в том, что на Украине — он не единственный, лучшим подтверждением этого является то, что его мысли ретранслируют местные средства массовой информации.

В конце концов, в течение 2018 года Украина дважды была близка к реальному наступлению.

Первый раз — в начале лета. Ещё с апреля украинская армия стала стягивать в регион дополнительные подразделения, боеприпасы, вагоны с топливом для бронетехники, а в воздухе чуть ли не ежедневно вёл разведку стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk.

Ощущение неизбежности наступления ВСУ перед началом чемпионата мира по футболу в России стало темой вопроса российского писателя и на тот момент советника главы ДНР Захара Прилепина на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

— Я надеюсь, до таких провокаций дело не дойдёт. Но если это случится, мне думается, это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом. Ещё раз хочу подчеркнуть, надеюсь, что ничего подобного не случится, — ответил тогда российский лидер.

И несмотря на масштабные приготовления украинских военных, ожидаемое наступление не только не состоялось, но и в течение лета произошло значительное снижение количества обстрелов позиций ополчения со стороны ВСУ.

Впрочем, это затишье оказалось недолговечным. Уже осенью разведка ДНР опубликовала документы, что украинская армия готовится к новому наступлению в районе Приазовья.

Сообщалось, что для этого ВСУ доставили в регион около 12 тысяч солдат и до 50 танков, а также другую бронетехнику и различные артиллерийские системы.

Согласно данным разведки, наступление было запланировано на 14 декабря, а сам украинский генштаб рассчитывал прорваться к российским границам в течение суток.

Позднее эту же информацию частично подтвердили в Министерстве иностранных дел России и предостерегли Киев от эскалации конфликта в регионе.

Карта возможного наступления ВСУ на Мариупольском направлении

Огласка планов ВСУ помогла лишь частично. Наступление 14 декабря так и не состоялось, но началась переброска украинских частей и бронетехники севернее Донецка и Горловки.

Согласно отчётам мониторинговой миссии ОБСЕ, 15—16 декабря в этих районах было зафиксировано крупное скопление военной техники украинской армии, размещённой там с нарушениями минских договорённостей.

В частности, на железнодорожной станции в Константиновке, что расположена всего в 20 километрах от ближайших позиций армии ДНР и Горловки, находилось не менее 70 танков Т-64 и Т-72.

Согнанные Украиной в Донбасс силы и средства никуда не делись. И в 2019 году опасений нового кровопролития в регионе ничуть не меньше, чем и в год предыдущий. Впрочем, если наступление всё же случится, это может стать последним сражением ВСУ.

Пушечное мясо для котлов

Возможный штурм Донбасса, о котором с бравадой порой говорят в Киеве, действительно может стать последним. Дело не только в предостережении российского президента Владимира Путина о потере Украиной своей государственности в случае наступления на Донбасс.

И не только в стойкости жителей ДНР и ЛНР, ведь отступать им некуда. А прежде всего — в самой ситуации в Незалежной и её армии.

Несомненно, украинская армия сильно изменилась по сравнению с тем, что представляла собой в 2014 и 2015 годах, когда потерпела тяжелейшие поражения, попав сразу в несколько окружений или так называемых котлов.

Снабжение стало лучше, появилось больше вооружений, в том числе и поставленного ВСУ Соединёнными Штатами, постоянно происходит ротация.

Фото: © AP Photo/Efrem Lukatsky

В то же время Украинская армия не избавилась от своих родовых проблем. Во-первых, низкая выучка офицерского состава. В частности, именно бездарные действия командующих привели к трагедии в Иловайском котле.

Тогда ополченцы разрешили украинским солдатам свободно выйти из окружения, но только оставив всё вооружение. В то время как украинское командование отдало приказ своим войскам на прорыв, что и привело к гибели сотен солдат ВСУ.

— Вооружённые силы Украины представляют собой военные формирования, которые с точки зрения боевой выучки совершенно ничтожны. Потому что боевая выучка очень дорого стоит. Очень дорого стоит полёт самолёта, очень дорого стоят танковые учения, даже батальонные, и так далее.

А украинская власть не вкладывает деньги из бюджета на подготовку армии. Кстати, ВСУ выставили свои оборонные порядки в Донбассе таким образом, что они могут быть уничтожены в течение 48 часов. Они, как на параде, выстроились, — поделился мнением с Лайфом военный эксперт Александр Жилин.

Второй проблемой остаются критическое состояние техники и нехватка боеприпасов. Например, основными танками украинской армии остаются устаревшие советские Т-64 и Т-72. А единственный патронный завод на территории бывшей единой Украины теперь расположен на территории ЛНР.

Вкупе с многочисленными взрывами и пожарами на оружейных складах патронный и снарядный голод ВСУ становится не таким уж мифом. В частности, всё чаще ополченцы отмечают, что на их позиции прилетают мины и снаряды иностранного производства.

Танк Т-64. Фото: © wikipedia

Третьей проблемой, проистекающей во многом из первых двух, является разложение украинской армии. Согласно докладу главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, более 33,7 тысячи украинских военнослужащих самовольно покинули воинские части или дезертировали с начала 2014 года по сентябрь 2018-го.

При этом было поймано всего лишь 1587 беглецов. А небоевые потери (Болезни, несчастные случаи, суициды. — Прим. ред.) за это же время составили около 10 тысяч человек. В то время как непосредственно в результате боевых действий на начало 2018 года, по утверждениям Киева, погибло 3784 украинских военнослужащих, ранения получили 8489.

Так что вопреки утверждениям самих украинских военных, как бы им этого ни хотелось, очевидно, что ВСУ недостаточно готовы к крупномасштабным боевым действиям. Именно поэтому, куда менее технически оснащённые, но невероятно мотивированные армии ДНР и ЛНР показывают значительно большую результативность.

Решающий же бой, о котором грезят в Киеве, может стать последним сражением ВСУ — независимо где состоится наступление — севернее Донецка или в Приазовье.

Цель оправдывает средства

Заявления о необходимости силового решения конфликта в Донбассе звучат активнее не просто так. Близится март, а вместе с ним — и выборы нового украинского президента.

Согласно предварительным социологическим опросам, не только действующий глава государства Пётр Порошенко в числе аутсайдеров, но и население Незалежной вообще не видит среди потенциальных кандидатов явного и авторитетного лидера.

Фото: © Mykhailo Markiv, Presidential Press Service via AP, Pool

В конце ноября 2018 года украинские власти пошли на провокацию в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, за что и были перехвачены Пограничной службой РФ. Украинских моряков арестовали, а в самом Киеве произошедшее назвали «агрессией» и объявили 30-дневное военное положение.

По мнению многих экспертов, этот шаг был необходим для переноса президентских выборов либо полной их отмены. Такой расклад был бы выгоден лишь одному кандидату — действующему президенту Петру Порошенко.

Но по истечении 30-дневного срока военное положение продлевать не стали. А для отмены выборов необходимо основание более существенное, например — наступление в Донбассе.

И неважно, какой у него итог, даже если оно окажется последним для ВСУ и всей украинской государственности. Ведь цель оправдывает средства.

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Алексей Гладких