Под прикрытием “зерновой сделки”
МО РФ сообщает, что морские дроны-камикадзе были запущены в районе побережья Одессы в "зерновом коридоре" с одного из зафрахтованных гражданских судов.
1. Установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе Одессы.
2. В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
3. Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море.
4. По мнению специалистов, это может говорить о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза с/х продукции.
Тут могу лишь напомнить, что еще летом писал про то, что гражданское судно используемое в рамках "зернового коридора" может быть использовано для атаки российской инфраструктуры (например, Крымского моста).
Замысел возможной операции выражается в следующем. Украинское судно (возможно под флагом 3-й страны) выходящее из Одессы проходит через Босфор, разгружается в рамках зерновой сделки, а затем в одном из европейских портов (например, на Кипре в Лимассоле с британской базы ВВС в Акротири, где есть большой аэродром для доставки подобного груза) осуществляет загрузку контейнера или пусковой ракетной установки (в качестве альтернативы могут рассматривать катера со взрывчаткой или БПЛА) и команды исполнителей, скорее всего офицеров НАТО. Далее судно возвращается в Черное море с условным грузом на Трабзон или Батуми, не подвергаясь проверке по зерновой сделке.
Во время рейса, подгадав период плохой погоды и действуя в ночное время, судно делает крюк в сторону Крымского моста и осуществляет пуски ракет по целеуказанию самолетов-разведчиков НАТО регулярно работающих в Черном море + используя возможные опции "подсветки" объекта на местности со стороны агентуры ГУР МОУ. После пусков расчет снимается на моторной лодке и уходит с места пуска, а судно возвращается в пункт назначения, где установка снимается с судна и переправляется на одну из баз НАТО в Грузии. Нельзя исключать возможности погрузки установки/контейнера на территории Турции.
https://colonelcassad.livejournal.com/7787523.html – цинк (текст от 8 августа)
В общем, заменили ракеты на морские дроны и пуски осуществили из района Одессы, а не из района Турции.
Интересно девки пляшут…Зерно что ли все вывезли с Украины??Ведь санкции под разрешение Россией на зерновую сделку, с неё не сняли ..А что имеем сегодня;
-МО и МИД обвинили Англию в терроризме в Севастополе и остановке зерновой сделки
-Антонов обратился к США с требованием вернуть ЯО на родину..
Выборы приближаются 8,11,и так же сбор ДЖи 20-надесь что посещать сию тусовку некчемных ,без явных признаков о каком-либо договоре бесполезно
“все наши шаги уже обусловлены новыми границами РФ и безопасностью в том числе новых регионов
это подразумевает дальнейшее методичное уничтожение ВСУ и экономическое ослабление Б/У
по мере грызни и ослабления Запада в целом и открывающихся возможностей делать это без лишних потерь
сейчас в порядке поддержки взаимной грызни внутри США и ЕС будем помогать США выдавливать нагличан с юга Б/У
для того американцы и организовали силами перекупленных укров бескровную провокацию в Севастополе против зерновой сделки и экономики Киева..А они все вместе естественно обвинят РФ
отчего же и не подыграть волкам от испуга жрать друг друга
А под властью какого крыла находится Одесса? Это США или ВБ? Там же ещё еврейский общины. Какая там иерархия?
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неоконское крыло демократов, Нуландиха
иерархия простая — наверху австро-американские банкстеры, ниже — другие ашкеназские кланы США, еще ниже — австрийские, и так далее и в самом низу — одесситы…
п.с АЛЕ ,следопыты и хохлы ,изотерики и неофизики ,второй день жующие закон Ома –а вы где в структуре общества??
Лентяи,у вас что нет дач,сада ,чтобы убирать листья,такая чудесная погода установилась -хризантемы в цвету..Что вы толчете воду в ступе -ищите паразитов с жориком ?И что с ними готовы делать ?7