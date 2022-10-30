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Под прикрытием “зерновой сделки”

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МО РФ сообщает, что морские дроны-камикадзе были запущены в районе побережья Одессы в "зерновом коридоре" с одного из зафрахтованных гражданских судов.

1. Установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе Одессы.
2. В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
3. Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море.
4. По мнению специалистов, это может говорить о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза с/х продукции.

Тут могу лишь напомнить, что еще летом писал про то, что гражданское судно используемое в рамках "зернового коридора" может быть использовано для атаки российской инфраструктуры (например, Крымского моста).

Замысел возможной операции выражается в следующем. Украинское судно (возможно под флагом 3-й страны) выходящее из Одессы проходит через Босфор, разгружается в рамках зерновой сделки, а затем в одном из европейских портов (например, на Кипре в Лимассоле с британской базы ВВС в Акротири, где есть большой аэродром для доставки подобного груза) осуществляет загрузку контейнера или пусковой ракетной установки (в качестве альтернативы могут рассматривать катера со взрывчаткой или БПЛА) и команды исполнителей, скорее всего офицеров НАТО. Далее судно возвращается в Черное море с условным грузом на Трабзон или Батуми, не подвергаясь проверке по зерновой сделке.

Во время рейса, подгадав период плохой погоды и действуя в ночное время, судно делает крюк в сторону Крымского моста и осуществляет пуски ракет по целеуказанию самолетов-разведчиков НАТО регулярно работающих в Черном море + используя возможные опции "подсветки" объекта на местности со стороны агентуры ГУР МОУ. После пусков расчет снимается на моторной лодке и уходит с места пуска, а судно возвращается в пункт назначения, где установка снимается с судна и переправляется на одну из баз НАТО в Грузии. Нельзя исключать возможности погрузки установки/контейнера на территории Турции.

https://colonelcassad.livejournal.com/7787523.html – цинк (текст от 8 августа)

В общем, заменили ракеты на морские дроны и пуски осуществили из района Одессы, а не из района Турции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7944722.html
Метки: Британия, война на море, война на украине, нато, Россия, севастополь, спецслужбы, Украина, черное море
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26460 22254
    марина час назад

      Интересно девки пляшут…Зерно что ли все вывезли с Украины??Ведь санкции под разрешение Россией на зерновую сделку, с неё не сняли ..А что имеем сегодня;
      -МО и МИД обвинили Англию в терроризме в Севастополе и остановке зерновой сделки
      -Антонов обратился к США с требованием вернуть ЯО на родину..
      Выборы приближаются 8,11,и так же сбор ДЖи 20-надесь что посещать сию тусовку некчемных ,без явных признаков о каком-либо договоре бесполезно
      “все наши шаги уже обусловлены новыми границами РФ и безопасностью в том числе новых регионов
      это подразумевает дальнейшее методичное уничтожение ВСУ и экономическое ослабление Б/У
      по мере грызни и ослабления Запада в целом и открывающихся возможностей делать это без лишних потерь

      сейчас в порядке поддержки взаимной грызни внутри США и ЕС будем помогать США выдавливать нагличан с юга Б/У
      для того американцы и организовали силами перекупленных укров бескровную провокацию в Севастополе против зерновой сделки и экономики Киева..А они все вместе естественно обвинят РФ
      отчего же и не подыграть волкам от испуга жрать друг друга
      А под властью какого крыла находится Одесса? Это США или ВБ? Там же ещё еврейский общины. Какая там иерархия?
      ,,,,,,,,,,,,,
      неоконское крыло демократов, Нуландиха
      иерархия простая — наверху австро-американские банкстеры, ниже — другие ашкеназские кланы США, еще ниже — австрийские, и так далее и в самом низу — одесситы…
      п.с АЛЕ ,следопыты и хохлы ,изотерики и неофизики ,второй день жующие закон Ома –а вы где в структуре общества??
      Лентяи,у вас что нет дач,сада ,чтобы убирать листья,такая чудесная погода установилась -хризантемы в цвету..Что вы толчете воду в ступе -ищите паразитов с жориком ?И что с ними готовы делать ?7

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