Герои «Варяга» и герои Сталинграда

Предлагаю вашему вниманию второй выпуск нового совместного проекта с РИА ФАН «Зеркало истории». Эту серию мы посвятили двум знаковым событиям истории России – подвигу крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» и разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом.

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P.S. Предыдущий выпуск:

«Что общего между приходом к власти Гитлера и убийством посла Грибоедова»

P.P.S. Текстовая версия ролика с сайта РИА ФАН:

115 лет героическому подвигу «Варяга» и «Корейца»

115 лет прошло со дня героического подвига крейсера «Варяг» и менее известной канонерской лодки «Кореец» в корейском порту Чемульпо. 9 февраля 1904 года два наших военных корабля находились в распоряжении российского посланника. Как известно, Япония напала на Россию без объявления войны. Позже Страна восходящего солнца повторит это, атакуя американский Перл Харбор. Стоит отметить, впервые японцы напали на другое государство без объявления войны во время Японо-Китайской войны, то есть ещё до этого.

Итак, разгромив Поднебесную в этой войне, Япония хотела установить свой контроль над частью китайской территории. И тут вмешалась Российская империя, которая, исходя из собственных интересов, вместе с германскими партнерами подавила действия Японии. В итоге Петербург получил контроль над базами Порт-Артур и начал строительство флотской стоянки. Тем временем Япония поняла, что без военного разгрома России её дальнейшее продвижение в Азии невозможно.

Важно отметить, что вооружением и обучением японской армии занимались американцы, англичане и те самые немцы. Англосаксы поддерживали Японию для того, чтобы заблокировать России выход к океану — исключительно геополитика.

Что касается 9 февраля 1904 года. Японская эскадра заблокировала наши корабли в порту Чемульпо. После чего японский адмирал обратился не к российским морякам, а к морякам других стран, которые там находились. Там были, например, боевые корабли Англии, Соединенных штатов Америки и Франции, у которой тогда был союзный договор с Россией. Японский адмирал объяснил, что если русские корабли не покинут рейд, он будет атаковать их прямо в порту. И, соответственно, риску будут повергнуты жизни других союзных моряков. Поэтому он просит, чтобы российские корабли вышли из порта вместе с союзными кораблями.

В этот момент союзные корабли должны были проявить себя, заявить свою позицию. Ведь у нас договор с Францией. Представим, что японские корабли в ходе боевых действий попадают во французский крейсер — это агрессия и повод для войны. То есть можно удержать японскую эскадру от агрессии, если объяснить японскому адмиралу, что попадание в британский, американский или французский корабль будет означать конфликт с этими государствами.

В итоге выбора у командира «Варяга» Феодора Руднева фактически не было. Днем он выходит из порта Чемульпо и принимает бой с превосходящими силами японской эскадры. Естественно, битва складывался не в пользу наших моряков. Но они героически сражались. Необходимо отметить, что потери наших моряков были не так высоки: в результате японской стрельбы убито 30 моряков и один офицер. Общая же команда «Варяга» составляла 570 человек.

После сражения крейсер вернулся в порт. Командир корабля решил взорвать «Варяг», и в этот момент союзники заявили, что он не должен этого делать, потому что взрыв может задеть и их суда. Тогда Руднев решил открыть кингстоны и просто затопить «Варяг» на рейде. Командир «Корейца» взорвал свое судно.

Рудневу было необходимо так уничтожить корабль, чтобы он не достался японцам. Однако через несколько лет те подняли его со дна залива, восстановили, и он практически десятилетие находился в составе японского флота. В 1916 году Российская империя выкупила крейсер у Японии, которая тогда была нашим союзником в борьбе против Германии и других стран в Первой мировой войне, и «Варяг» снова вошел в состав российского флота.

Корабль был в плачевном состоянии и его отправили на ремонт в Великобританию, в Глазго. В России произошла революция, и больше он в страну не возвращался. В 1920 году наши британские союзники конфисковали его в счет долгов и продали в Германию на металлолом.

Сам «Варяг» был построен в США в 1899 году. В начале 20-х годов XX века в такой важной сфере как военная промышленность импортозамещение развито не было. Именно поэтому позднее товарищ Сталин будет так активно поднимать военную промышленность. После окончания Второй мировой войны мы полностью избавимся от зависимости и не будем получать никакое военное обеспечение из-за рубежа. Возможно поэтому, результаты Первой и Второй войн так диаметрально противоположны.

Сталинград как провал политического мышления Гитлера

Важнейшее событие Великой Отечественной войны — битва под Сталинградом. 2 февраля 1943 года — дата капитуляции немецких войск.

23 августа 1942 года немецкая авиация фактически уничтожила Сталинград. По различным оценкам, в ходе этой бомбежки погибло от 40 до 80 тысяч мирных жителей. Город был превращен в руины: он сгорел и был уничтожен.

Сталинград, а ныне — Волгоград, город, вытянутый вдоль берега Волги. Нам объясняют такое внимание немецкой армии к этому региону тем, что их целью было отрезать доставку кавказской нефти. Расстояние от линии фронта до Волги — буквально несколько сотен метров, но немцы много месяцев не могли преодолеть это расстояние.

Еще в начале 1942 года в планах Гитлера был захват нефтяных месторождений на Кавказе. В середине весны план меняется, и Гитлер делит армию пополам: одна группа нацелена на Сталинград, чего до этого в планах не было, а вторая группа действует как раньше — движется на Кавказ.

Для Гитлера здесь было важно политическое решение, именно поэтому он разделил армию вопреки любой военной логике. Город с именем Сталина должен быть пасть! Это было необходимо для достижения определенных договоренностей с нашими так называемыми союзниками.

Гитлер фактически дважды пытался перерезать нефтяную артерию: там, где нефть добывается и на участке, где она транспортируется. Фланги оголялись, чтобы продолжать наступление. Малочисленные немецкие войска закрывались союзниками: румынами и итальянцами. Закончилось это печально: советская армия нанесла контрудар там, где и были эти горе-союзники. Немецкие войска оказались окружены, к ним не смогли пробиться никакие дополнительные силы. В плен попало около 100 тысяч немецких солдат и офицеров.