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Кто и зачем убил императора Павла I

09:19. 31 марта 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Заговоры, покушения, убийства, предательство – все это, увы, неотъемлемые спутники политики. Хорошие политики не только это знают, но и опасаются подобных действий в своей политической практике. Император Павел I был воспитан рыцарем, а политиком был слишком прямолинейным.
Кто и зачем его убил? Об этом в очередном выпуске исторического блога «Зеркало истории».

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Краткая текстовая версия (РИА ФАН):

Мы поговорим, о злодейском убийстве российского императора Павла I заговорщиками. Случилось это в ночь с 23-го на 24 марта 1801 года. Душой заговора против Павла I стала женщина, звали ее Ольга Жеребцова, девичья фамилия Зубова. Родная сестра последнего фаворита Екатерины II Платона Зубова. Она была очень красивой, амбициозной и, как ни странно, влюбилась в английского посла лорда Уитфорта, который использовал её для организации заговора.

Николай Стариков. Убийство императора Павла I. Зеркало истории. ФАН-ТВ

На что стоит обратить внимание, Павел I поручил раскрытие заговора тому, кто стоял во главе его: графу Палину. Именно поэтому заговор был осуществлен. На тот момент отношения с Великобританией начали ухудшаться. На территории Российской Империи были арестованы британские корабли. А посол Уитфорт выслан из страны и Ольга Жеребцова уехала за ним.

Но деньги и семена заговора, которые были вброшены дали ядовитые всходы. И в ночь с 23 на 24 марта группа заговорщиков, группа офицеров ворвалась в покои императора и убила его. Хочется отметить поведение дежурного офицера, который стоял у покоев императора. В данной ситуации он был единственным, кто остался верен долгу, отказался пропустить заговорщиков и был убит на посту.

После смерти императора на престол вступил его сын Александр I. Поскольку цареубийство всегда является тяжким грехом, понятно, что российская историография всегда пыталась огородить Александра I от этого, сделать вид, что он не знал. Как по мне, я думаю, что все он знал. Однако, когда все это случилось, он испугался. Вошедший в его покои граф Палин сказал примерно так: «Хватит ребячиться, идите царствовать». А вообще убийство Павла I закончилось для Российской Империи достаточно печально.

P.S. Предыдущие выпуски «Зеркала истории»:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102273

Метки: блог

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