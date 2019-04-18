Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

О чем мы договорились с японцами в 1941 году

17:10. 18 апреля 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске исторического блога «Зеркало истории» мы говорили о «Договоре о нейтралитете между СССР и Японией». Он был заключен 13 апреля 1941 года. О том, что ему предшествовало, и что последовало после него, речь и пойдет…

Скачать аудио
Видео ВК

Краткая текстовая версия от РИА ФАН:

13 апреля 1941 года Япония и СССР заключили договор о нейтралитете. Министр иностранных дел Японии приезжает в СССР, и вместе с Молотовым подписывает договор о нейтралитете. Вот выдержки из него: «Если одна из сторон станет объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих сил, другая сторона будет соблюдать нейтралитет на протяжении всего конфликта». Собственно этот пункт Япония в течение всей войны и соблюдала. И ещё один момент — существующий договор вступает в силу со дня ратификациями обеими договаривающимися сторонами и остается в силе в течение пяти лет. Если никакая сторона не денонсирует договор за год до истечения срока, он будет автоматически считаться продленным на пять лет. То есть до апреля 1946 года. За два месяца до войны Япония подписывает договор, который обязывает не нападать на СССР. Значит, Гитлер плюет на своих союзников. Он нападает на Сталина, не ставя японцев в известность. Япония не напала на СССР, не помоглаГитлеру, но более миллиона наших солдат стояли на границе с Японией. Всю войну наши солдаты были скованы на несуществующем и потенциальном японском фронте. СССР на Ялтинской конференции берет на себя обязательства вступить в войну против Японии. И поэтому 13 апреля 1945 года Молотов принимает посла Японии и делает заявление, в котором денонсирует договор. Это значит, что в апреле 1945 года договора с Японией больше не существовало. Я это к тому, что сегодня можно часто услышать заявления, деятелей, которые плохо знают, историю. О том, что Сталин вероломно напал на Японию, нарушив тот самый договор. Этого не было.

P.S.  Предыдущие выпуски:

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/102839

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Освобождение Сахалина и Курил от японцев стоило две тысячи жизней советских воинов
... договора, Россия лишилась южной половины Сахалина – до 50-й параллели. Однако японцы... об основных принципах взаимоотношений (Пекинский договор 1925 года). Тем не менее, СССР... достигнутом рубеже, но японцы взорвали мост через реку, чем закрыли проход танкам...
Александр Сокуров предлагает дать японцам по Курилам
..., что российскому народу есть чему поучиться у японцев, и двум странам необходимо..., что российскому народу есть чему поучиться у японцев, и двум странам необходимо... Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. В ноябре 2010 года южные Курилы впервые...
Курильские острова и мирный договор России с Японией
...японской теppитоpии. – 27 января 1960 года советское правительство объявило «об изменении..., что "Война перечеркивает все договора"? – Заявили. Японцы поперли на Советскую Россию на...решит по-другому. Мы помним, чем обернулось обещание американцев Горбачеву не...
«Арисака» русского солдата
...даже быстрее чем людей — если в августе 1914 года дефицит винтовок...в последующие 3 года она купит более чем в 100 раз...год в Петрограде и Токио шли переговоры о новом русско-японском договоре. Японцы... дела обстояли куда лучше, чем в Российской империи, и ...
Одомашивание японцев - интервью В.В. Путина японским СМИ
...спортсмена глубоко запечатлелся в глазах японцев. Позвольте немного коснуться темы...договора на основе соглашения 56‑го года.Но в соглашении 56‑го года... мы можем рассчитывать, к чему можем прийти, в конце ...Ямал. У нас есть над чем работать, и это перспективно,...
У Японии слабая позиция по Курилам
... в 1855 году Симодский трактат и «обменный» договор 1875 года. Таким образом... исконных территориях» является ни чем иным как продуктом «холодной ... территорий». Всё большее число японцев начинают сознавать бесперспективность ультимативных территориальных...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)