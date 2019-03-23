Как Приказ №1 развалил армию Российской Империи

Один приказ развалил Русскую армию? Да, так и было. Приказ № 1 выпущенный тиражом 9 млн. экземпляров (чтобы гарантированно попал к каждому солдату и матросу!) стал первой ступенькой в пропасть. Его впустили ещё ДО отречения императора Николая II. Очень торопились.

И у них все получилось. Февральский госпереворот 1917 года разрушил «Россию, которую мы потеряли».

Подробности этой темной истории в очередном выпуске исторического блога, записанного совместно с РИА ФАН.

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Текстовая версия с сайта РИА ФАН:

Поговорим о событиях февраля, по новому стилю — марта. Отправной точкой является Приказ №1. Отречение Николая II по новому стилю состоялось 15 марта, по старому — 2 марта 1917 года.

Произошли очень странные вещи, Николай II ещё не отрекся от престола, в этот момент группа непонятно кого, самоназначенных людей называет себя Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Их, по сути, никто не выбирал, они самопровозгласились, как и Временный комитет Государственной думы.

И вот 28 февраля у Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов вдруг появляется своя газета. Во втором номере был опубликован тот самый Приказ №1, который, как сказал генерал Деникин, стал первым толчком к развалу армии.

В документе семь пунктов. Согласно третьему, военные должны подчиняться не своему командованию, а Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов. Что это? Это государственная измена. Почему этот комитет не разогнало Временное правительство? Потому что Александр Керенский был членом обеих структур. Это была, по сути, одна организация.

Далее, согласно пятому пункту, вооружение не должно выдаваться офицерам, даже по их требованию. Значит, офицеры должны быть разоружены, приказы должны выполняться, только если их подтвердил Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Из этого следует вывод: те генералы, которые арестовали Николая II и выбивали из него отречение — одна компания.

А вот ещё один документ, который был издан Александром Федоровичем Керенским в мае 1917 года. Он называется Декларация прав солдата. И тот же самый Деникин назвал его последним гвоздем в гроб русской армии. В нем восемнадцать пунктов. Согласно одному из них, все печатные издания должны беспрепятственно передаваться адресатам. Это значит, что любая пропагандистская продукция должна обязательно попадать в окопы к солдатам. В итоге армия потеряла боеспособность, а к осени 1917 года часовые на местах сидели и лузгали семечки. Вот к чему привел Приказ №1.