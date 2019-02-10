Тест на право-левополушарность

Все люди по своему мышлению делятся на правополушарных и левополушарных индивидов, т.е. у каждого человека одно из полушарий доминирует. Представляем вашему вниманию довольно простой, но в то же время самый верный тест для определения доминирующего полушария головного мозга.



1. Сплетите пальцы рук в замок.

Если верхним окажется большой палец левой руки, напишите на листе бумаги букву «Л», если большой палец правой руки – букву «П».

2. Прицельтесь в невидимую мишень.

Если для этого Вы пользуетесь левым глазом, закрывая правый, напишите букву «Л», если наоборот – «П».

3. Скрестите руки на груди, приняв позу Наполеона.

Если кисть левой руки окажется лежащей сверху, пометьте это буквой «Л», если правой – буквой «П».

4. Поаплодируйте.

Если Вы бьёте левой ладонью по правой, то это буква «Л», если правая ладонь активнее – буква «П».

Теперь оцените получившийся результат по данной схеме:

«ПППП» (100 % правша) – ориентация на стереотипы, консерватизм, бесконфликтность, нет желания ссориться и спорить.

«ПППЛ» – одна из самых ярких черт характера – нерешительность.

«ППЛП» – это довольно ярко проявленный контактный тип характера. Кокетство, решительность, чувство юмора, артистизм. (Чаще у женщин…)

«ППЛЛ» – такое сочетание не часто встречается. Характер приближен к предыдущему, только более мягкий.

«ПЛПП» – аналитик, с одновременной мягкостью. Привыкает медленно, осторожен в отношениях, терпимость и некоторая холодность. (Чаще у женщин…)

«ПЛПЛ» – очень редкое сочетание. Беззащитность, подверженность различным влияниям. (Чаще у женщин…)

«ЛППП» – это сочетание встречается часто. Эмоциональность, не достает упорства и настойчивости в решении важных вопросов, подверженность чужим влияниям, хорошая приспособляемость, лёгкое вхождение в контакт, дружелюбие.

«ЛППЛ» – более значительная, чем в предыдущем случае, мягкость характера и наивность.

«ЛЛПП» – дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов и склонность к самоанализу.

«ЛЛПЛ» – мягкость, простодушие, доверчивость.

«ЛЛЛП» – энергичность, эмоциональность, решительность.

«ЛЛЛЛ» (100 % левша) – «антиконсервативный тип характера». Способность по-новому взглянуть на старое. Сильные эмоции, выраженный индивидуализм до эгоизма, упрямство, иногда доходящее до замкнутости.

«ЛПЛП» – очень сильный тип характера. Но неспособность менять свою точку зрения. А также упорство в достижении поставленных целей и энергичность.

«ЛПЛЛ» – подобие предыдущего типа, только не так неустойчив и склонен к самоанализу. Испытывает некоторые трудности в приобретении друзей.

«ПЛЛП» – характер легкий, умение избегать конфликты, лёгкость же в заведении знакомств и общении, частая смена увлечений.

«ПЛЛЛ» – независимость и непостоянство, желание всё делать самому.

Если у Вас получилось больше букв «П», то доминирует левое полушарие, и наоборот.

Если ответы разделились поровну, предлагаем вам дополнительный тест:

Если девушка на картинке вращается по часовой стрелке, то в данный момент у вас больше активно левое полушарие мозга (логика, анализ). Если же она поворачивается против часовой стрелки, то у вас активно правое полушарие (эмоции и интуиция).

Сферы специализации левого и правого полушарий головного мозга.

Левое полушарие:

Логическое мышление является основной сферой специализации левого полушария.

Левое полушарие мозга отвечает за языковые способности. Оно контролирует речь, способности к чтению и письму, запоминает факты, имена, даты и их написание.

Аналитическое мышление:

Левое полушарие отвечает за логику и анализ. Именно оно анализирует все факты. Числа и математические символы также распознаются левым полушарием.

Буквальное понимание слов:

Левое полушарие способно понимать только буквальный смысл слов.

Математические способности:

Числа и символы также распознаются левым полушарием. Логический аналитический подходы, которые необходимы для решения математических, проблем, тоже являются продуктом работы левого полушария.

Правое полушарие

Интуиция является основной сферой специализации правого полушария.

Пространственная ориентация:

Правое полушарие отвечает за восприятие месторасположения и пространственную ориентацию в целом.

Музыкальность:

Музыкальные способности, а также способность воспринимать музыку зависят от правого полушария.

Воображение:

Правое полушарие дает нам возможность мечтать и фантазировать. С помощью правого полушария мы можем сочинять различные истории.

Художественные способности:

Правое полушарие отвечает за способности к изобразительному искусству.

Эмоции:

Хотя эмоции и не являются продуктом функционирования правого полушария, оно связано с ними более тесно, чем левое.

Мистика:

За мистику и религиозность отвечает правое полушарие.

Мечты:

Правое полушарие отвечает также и за мечты.



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