Что в реальности измеряют тесты IQ – коэффициента интеллекта?

Работники агентств по подбору персонала нередко встречаются с запросом типа: “Подберите мне не просто квалифицированного специалиста, а умного и хорошего человека”. С квалификацией все понятно, а как быть с умом? В таких случаях используют старое проверенное средство – измерение коэффициента интеллекта, IQ…

Для этого кандидату предлагают решить некоторое количество задач за строго определенное, относительно небольшое время. Например, в тесте Айзенка сорок задач нужно решить за тридцать минут; краткий отборочный тест (КОТ) состоит из пятидесяти задач, а отводится на его решение всего пятнадцать минут, имеются и варианты на полтора часа.

Человек, проводящий тестирование, имеет не только список правильных ответов, но и нормы, то есть таблицы, в которых показано, сколько задач нужно решить человеку определенного возраста, чтобы получить ту или иную оценку. Нормальной считается оценка 100 (или близкая к ней).

Она означает, что данный человек решил ровно столько же задач (100%), что и большинство людей его возраста (не менее 75%)

Обычно на высококвалифицированную работу или в “элитные” школы предпочитают брать людей с IQ>115, людям с IQ<95 предлагают низкоквалифицированную работу. Молодые люди, набирающие IQ>150, считаются в некоторых странах чуть ли не национальным достоянием, для них создаются специальные школы (несколько лет назад такая школа появилась и у нас в России), регулярно собираются международные научные конференции по исследованию и решению психологических проблем таких людей.

Во многих странах есть специальные клубы, в которых собираются взрослые люди с IQ>145. Однако большинство членов подобных клубов в жизни вполне заурядны, хотя и любят вести умные разговоры. Лишь единицы делают успешную научную или деловую карьеру.

Так что же такое IQ, действительно ли он так важен, или это просто “надувание щек”, инструмент, с помощью которого психологи морочат головы заказчикам и зарабатывают себе на пропитание?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется сначала рассмотреть два других:

1. Что такое интеллект – то же самое, что ум, или что-то другое?

2. Для чего нужен IQ – что мы хотим измерить с его помощью, что собираемся прогнозировать на основе результата?

Интеллект можно определить так:

· “разум, способность мыслить, проницательность, совокупность тех умственных функций (сравнения, абстракции, образования понятий, суждения, заключения и т. д.), которые превращают восприятия в знания или критически пересматривают и анализируют уже имеющиеся знания”;

· или так: “совокупность механизмов, позволяющих человеку решать различные жизненные (повседневные, учебные, профессиональные) задачи”;

· а можно еще так: “проявление разумности, состоит в способности тормозить импульсивные побуждения, приостанавливать их реализацию до полного осмысления ситуации и нахождения наилучшего способа поведения”.

· Методика Амтхауэра

По методике Амтхауэра созданы очень популярные тесты на интеллект. Вот несколько заданий:

В следующей группе вам даны шесть слов. Из них вы должны выбрать два, которые объединяются одним более общим понятием, например:Нож, масло, газета, хлеб, сигара, браслет.

“Хлеб” и “масло” – это правильное решение, так как они объединяются общим названием продукты питания. Может быть, можно найти и другой вариант, но тот, кто остановится именно на этом, скорее всего, будет легко понимать стандартные учебники и инструкции.

Вот еще пара заданий – уже без ответов. Попробуйте сами.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

1. Вам предлагается три слова. Между первым и вторым словом существует определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов, расположенных ниже, существует аналогичная связь.

Это слово вам следует найти.

“Доверие” и “эксперт” связаны так же, как “неуверенность” и … опыт, ошибка, новичок, любитель, рутинер.

2. Ниже под номерами 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 приведены фигуры, разбитые на части. Вам следует мысленно соединить эти части и определить, какая из фигур – под номерами 1, 2, 3, 4 или 5 – получится.

Приведенные определения взяты из разных словарей, и их список можно было бы продолжить. В любом случае интеллект ассоциируется с решением тех или иных задач. Естественно, возникает стремление измерить эту способность человека и на основе решения человеком стандартных задач прогнозировать, как он будет решать другие задачи впоследствии. Хотя этот вопрос давно интересовал ученых, серьезный толчок развитию исследований дала практическая необходимость, возникшая лишь на рубеже XIX-XX веков.

Во Франции ввели всеобщее обязательное начальное образование – и сразу выяснилось, что способности детей к обучению разные. Учителям, чья квалификация далеко не всегда была высокой, потребовалась простая и быстро работающая методика, которая позволила бы разделить учеников на “сильных”, “слабых” и совсем “не обучаемых”.

Французский психолог Альфред Бине (Alfred Binet) и его последователи создали ряд задач, для решения которых, по их мнению, детям нужно было проявить те же психологические качества, что и для школьного обучения: способность к суждению, память, воображение, способность комбинировать и составлять из слов предложения, выполнять простейшие количественные операции с предметами и т. п. Эти задачи решались множеством детей разного возраста, и статистически было выявлено, какие именно задачи доступны детям того или иного возраста.

Было введено понятие “умственного возраста” – возраста, которому соответствовали задачи, решенные ребенком. Само понятие “коэффициент интеллекта” (Intelligence Quotient – IQ) было введено Уильямом Штерном (William [Wilhelm] Stern) в 1912 году как отношение “умственного возраста” к хронологическому возрасту ребенка, выраженное в процентах. Если умственный и хронологический возрасты совпадают, считают, что IQ = 100. Иначе говоря, равенство IQ = 100 означало, что количество задач, решенных ребенком, точно соответствует статистической норме для его возраста.

С аналогичной проблемой, но уже для взрослых столкнулись в США в начале Первой мировой войны. Нужен был быстрый и простой способ из множества армейских новобранцев (недавних иммигрантов, которые не знали английского языка) отсеять умственно отсталых. Для этого были созданы задания, требующие выполнения простых логических и арифметических операций, но выраженные не в словесной, а в наглядной форме.

Чтобы ответить, не нужно было ничего писать – достаточно было отметить правильный ответ из нескольких вариантов. Тест мог провести любой капрал – были бы бланки и “ключ” с правильными ответами. Существовали и нормы, тоже статистические, – сколько именно задач должен решить новобранец, чтобы считаться нормальным. Если решал меньше – его считали умственно отсталым.

Современные системы для измерения IQ гораздо сложнее и разнообразнее тестов Бине, но основная задача у них прежняя прогнозировать способность человека (главным образом, молодого) к обучению. Успешно ли она выполняется? Не совсем. Обширная статистика, собранная за многие годы применения IQ, показывает, что соотношение IQ и школьной успеваемости выглядит примерно так (см. график ниже).

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Таким образом, люди с низким IQ имеют низкую успеваемость, а вот те, у кого IQ средний или даже высокий, могут учиться как угодно. Приблизительно такие же отношения между IQ и творческими способностями (хотя единого мнения по этому поводу нет). Обладатели очень низкого IQ редко бывают людьми творческими и еще реже достигают успехов на поприще, где творческая жилка очень важна (хотя есть и заметные исключения – например, Томас Эдисон [Thomas Edison] в детстве имел IQ умственно отсталого).

Люди со средним или высоким IQ могут быть или не быть творчески одарены. Однако если они проявляют творческие способности, то при высоком IQ скорее добиваются успехов. И все-таки, почему измерение IQ, хоть и не так популярно, как раньше, но довольно широко распространено?

Напомним, какие психологические особенности нужны, чтобы успешно справляться с задачами тестов IQ: способность сосредоточить внимание, выделить главное и отвлечься от второстепенного; память, словарный запас и практическое владение родным языком; воображение и способность мысленно манипулировать объектами в пространстве; владение логическими операциями с числами и словесно выраженными понятиями, усидчивость, наконец.

Если сравнить этот список с определениями интеллекта, которые были даны выше, можно заметить, что они не совсем совпадают. Таким образом, то, что измеряют тесты интеллекта, – не совсем интеллект! Придуман даже специальный термин “психометрический интеллект” – то, что измеряют тесты интеллекта.

Но тесты измеряют именно те качества, которые делают ученика удобным для учителей. Полагаю, каждый может вспомнить, что далеко не всегда ученики, получавшие отличные отметки, были действительно самыми умными. И наоборот, те, кого окружающие считали самыми умными, часто не были лучшими учениками, учились очень неровно. Да и работодатели зачастую предпочитают не самых умных (вопреки своим же декларациям), а самых старательных, внимательных, усидчивых и точных. Этого достаточно, чтобы сохранить устойчивый интерес к практическому применению IQ.

(Можно провести аналогию с термометром, на шкале которого были бы не просто цифры, а еще и пояснения: “Нормально для господина Х”, “Слишком жарко для господина Х” и т. п. Затем слова “…для господина Х” стерлись. Осталось только “нормально, жарко, холодно”… Такой термометр будет вызывать недоумение и возмущение у всех, кроме тех, кто знает, в чем дело, и кому надо постоянно иметь дело с господином Х. Им такой термометр очень удобен.)

Матрицы Равенна

Матрицы Равенна – тоже тест на интеллект, но чисто зрительный, без единого слова и без каких-либо предметных ассоциаций. Это позволяет использовать его для людей разных культур. Основная часть теста состоит из шестидесяти картинок (матриц). В каждой из них нужно определить, каким из фрагментов нижней части можно завершить верхнюю часть.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Для этого нужно установить закономерность, связывающую элементы матрицы, причем во всех направлениях: и по строкам, и по столбцам. В отличие от других тестов решать матрицы нужно в заданном порядке. Это создает дополнительную проблему – зачастую бывает трудно сообразить, что принцип связи элементов изменился. В частности, задача Е12 сама по себе очень проста, но она единственная в своем роде, и опыт решения предыдущих 59 матриц мешает отойти от сложившегося стереотипа.

Рассмотрим внимательнее структуру современных тестов IQ.

Как уже было сказано, каждый тест состоит из довольно большого количества разнообразных задач, и для получения оценки 100–120 не нужно решать их все, обычно достаточно примерно половины.

При обычном измерении “общего” интеллекта не имеет значения, какие именно задачи и в каком порядке решены. Поэтому тестируемому человеку важно сразу, при первом прочтении, определить, какую задачу решать, а какую пропустить. К пропущенным задачам можно будет вернуться, если останется время. Тот, кто сумеет выбрать “свои” задачи, получает большое преимущество перед тем, кто попытается скрупулезно решать задачи подряд.

Именно к таким тестам относится тест IQ Ганса Айзенка (Hans Eysenck), задачи которого анализирует в своей статье Виктор Васильев. Отметим, что это довольно старый тест, и любят его в основном издатели популярных книг (вероятно, потому, что нет проблем с авторскими правами; профессионалы предпочитают другие тесты).

Васильев нашел грубые, хоть и не очевидные ошибки в ряде задач и недоумевает, почему об этом никто не написал раньше. Но возможно, что эти задачи никто никогда и не решал до конца (кроме автора тестов, но об этом ниже). Ведь и Виктор Васильев отмечает, что можно получить 106 баллов и без этих задач.

Не исключено, впрочем, что дело обстоит несколько сложнее: автор теста значительно менее искушен в логике, чем Виктор Васильев, однако и подавляющее большинство тестируемых, а также заказчиков – тоже не математики. Васильев с явной иронией пишет: “Засчитывается в этой оценке не правильное решение, а совпадающее с авторским…

Угадать это при помощи обычного здравого смысла невозможно, вероятно, именно при таком угадывании должны проявляться особые качества психологической проницательности, отличающие “административных и руководящих работников”” (которые должны иметь высокие значения IQ). Он абсолютно прав – тест измеряет не “обычный здравый смысл”, а психометрический интеллект.

Особенно хорошо видна разница между измерением психометрического интеллекта и исследованием мышления на примере задач “Исключение лишнего”, в которых из четырех-пяти слов нужно указать одно, по какому-либо признаку отличающееся от трех-четырех остальных. В тесте предполагается только один правильный ответ без всяких пояснений.

При исследовании мышления испытуемого человека всегда просят пояснить свой выбор, и именно это объяснение интересует психолога, поскольку раскрывает способ мышления. Например, даны: “Пила, молоток, клещи, бревно”. В тесте правильный ответ – “бревно”. Так ответит человек, который использует общее понятие “инструменты”. Это стандартный подход, принятый в школьном образовании. Человек, опирающийся на сильное зрительное воображение, может выбрать “пилу”, поскольку только она плоская. Можно найти аргументы и для других критериев выбора. Но человек, который даст “правильный” ответ, проявит более высокий психометрический интеллект.

Вероятно, ему будет легче вписаться в систему образования и общаться с людьми, большинство которых мыслят так же, как он.

Васильев пишет: “Особенно неприятны задачи на продолжение ряда цифр или букв… а также на выделение одного слова, по какому-то признаку выпадающего из перечисленного ряда… Чем вы умнее, тем вероятнее, что ваше решение не совпадает с авторским”. Противоречие между психометрическим интеллектом и умом – явное.

Но что же все-таки значит “быть умным”? В конце статьи академик Васильев дает совет: “Если вы действительно хотите развивать… способность правильно решать задачи и отличать верное рассуждение от неверного, то учите математику и физику, внутренняя логика и проверяемость которых сами покажут вам верный путь и не дадут сильно заблудиться”. Боюсь, что все не так просто и “верный путь” далеко не один. Неужели среди тех, кто не знает физику и математику, нет ни одного умного человека?

Кого можно считать более умным: серьезного математика, который с трудом общается с кем-либо, кроме коллег, или ловкого менеджера, способного организовать кого угодно и что угодно? Как оценить ум блестящего преподавателя, чьи собственные научные достижения не слишком велики? А как быть с ремесленником, образование которого ограничено ПТУ, но “золотые руки” умеют делать замечательные вещи?

Чтобы как-то разобраться со всем этим, психологи выделили несколько видов интеллекта: теоретический, практический, социальный и другие. Ни один из них не совпадает с психометрическим. Методы их исследования и измерения существуют, но они отличаются от IQ и широкой популярностью у публики не пользуются.

Однако, кроме научного подхода, существует и обыденное понятие “умный человек”. Именно его несовпадение с психометрическим интеллектом вызывает недоумение и возмущение многих людей, в том числе и Виктора Васильева. Но и взгляд с позиции здравого смысла не так прост и однозначен. Прежде всего, он зависит от культуры, в которой воспитан человек.

Уже лет двадцать назад было проведено большое международное исследование, в котором с помощью специально организованного опроса выясняли, какие качества считаются присущими умным людям в разных странах. Выяснилось, что при всех различиях обыденные представления об интеллекте включают две части: “технологическую” и “социальную”, причем соотношение этих частей зависит от особенностей национальной культуры и пола.

В Африке, у представителей традиционных культур, интеллект понятие чисто социальное. Умный – это тот, кто хорошо заботится о семье, не конфликтует с соседями и т. п. Понятно, что подвергать таких людей тестированию на IQ практически бессмысленно.

Матрицы Равенна

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

В западно-европейской и северо-американской культурах при оценке ума человека большую роль играет “технологический” компонент интеллекта: внимательность, наблюдательность, быстрота обучения, школьная успеваемость и другие познавательные способности, которые позволяют оценивать действительность, держать под контролем окружающую обстановку, принимать правильное решение в сложной ситуации. Однако имеется и социальный компонент, хоть он и менее важен: честность, ответственность, умение общаться, искренность и пр.

В Северной Европе, особенно у мужчин, представление об уме практически сводилось к образованности и умению решать проблемы, то есть было очень близко к психометрическому интеллекту. Не удивительно, что в этих странах результаты тестирования IQ обычно высоки.

У японцев в обыденном понимании интеллекта преобладает социальный компонент, особенно социальная компетентность; в понятие “умный человек” прежде всего входят такие характеристики: “хороший оратор”, “рассказывает с юмором”, “хорошо пишет”, “часто пишет письма домой”, “много читает”.

Кроме того, были выделены факторы эффективности и оригинальности деятельности: “работает умело”, “не тратит времени”, “быстро рассуждает”, “заранее планирует”; “оригинальный”, “точный”. Тесты IQ, подобные тесту Айзенка, для таких людей подходят мало, но имеются другие тесты интеллекта, по которым результаты японцев и европейцев близки.

В России результаты опроса позволили выделить пять факторов интеллектуальности:

1. Социально-этический (скромный, порядочный, доброжелательный, добрый, честный, помогает другим). Этот фактор характерен только для России, только здесь, чтобы считаться умным, нужно быть добрым, злой – значит глупый!

2. Культура мышления (эрудированный, хорошо образован, много читает, гибкий ум, творческий).

3. Самоорганизация (не зависим от эмоций, практичный, не повторяет собственных ошибок, хорошо действует в сложной ситуации, стремится к поставленной цели, логичный).

4. Социальная компетентность (умеет понравиться, хорошо говорит, активный, общительный, с чувством юмора, интересный собеседник).

5. Опытность (много умеет, мужественный, работоспособный, мудрый, критичный).

В России социальные факторы занимают относительно больше места, что сближает результаты с японскими, то есть российский стереотип интеллектуальной личности ближе к восточному, чем к западному. Однако в России понятие “ум” значительно шире стандартного понятия интеллекта и неразрывно связано с личностью как целым. (Напомню, что речь идет об усредненных результатах опроса более чем 1500 человек, мнение отдельного человека может быть совершенно другим.)

Во всех случаях, когда обращали внимание на половые различия интеллекта, выявлялось, что мужчинам приписывали относительно больше познавательных, технологических компонентов, а женщинам – социальных. Умная женщина более добрая, больше признает ценность других, более мудра и критична, чем умный мужчина. Умный мужчина успешнее, чем умная женщина, действует в сложной ситуации. (В России эти различия подчеркивали меньше, чем в других странах.)

Прототип умного человека в целом мужской. Женщины, чтобы быть умными, к нему подстраиваются. Поэтому совершенно естественно, что женщины в среднем хуже решают тесты IQ, созданные исходя из мужского, технологического представления об интеллекте. Это означает, что ум женщин (не психометрический интеллект!) не ниже, а сложнее, чем мужской.

Но опросы показали, что для того, чтобы считаться очень умным, мужчине недостаточно только уметь решать проблемы и эффективно действовать, ему нужно еще обладать проницательностью и уметь общаться. То есть в обыденном сознании особо умный человек ассоциируется с мужчиной, которому присущи черты как мужского технологичного ума, так и женского социального ума.

Итак, попытка разобраться в том, что такое “ум”, “интеллект” и что измеряют тесты IQ, оказалась делом непростым и весьма далеким от математической логики. Нам пришлось обратиться к истории, педагогике, социальной психологии. И это далеко не все – ведь мы даже не затронули важнейшего вопроса о биологической природе интеллекта.

Надеюсь, читателям стало понятно, что измерение интеллекта – задача неоднозначная. Оставим ее профессионалам для особых случаев. Для того чтобы составить представление об уме человека, надежнее пользоваться здравым смыслом, а не популярными брошюрами, в чем мы с профессором Васильевым вполне солидарны.

P.S. Ответы на матрицы Равенна: А12-6, С2-8, D12-5, Е9-6, Е12-2