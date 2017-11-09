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Самые бесполезные медицинские тесты, которые нам навязывают врачи

21:27. 9 ноября 2017 Просмотров - 270 Нет комментариев Опубликовал:

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Американское общество клинической патологии составило обновлённый перечень самых бесполезных медицинских тестов. Многие из них популярны у нас в стране, утверждают в российском Обществе специалистов доказательной медицины. Российские пациенты и система нашего здравоохранения зря тратят на это деньги и время. Лайф выяснил, какие тесты самые бесполезные.

 

Тесты перед плановыми операциями

Плановая операция — это когда нет экстренных показаний. Например, надо удалить доброкачественную опухоль. Чтобы лечь в больницу, придётся сначала обойти много кабинетов в поликлинике и собрать там десятки бумажек. В них будут написаны результаты анализов и исследований. Если у вас полис ОМС, скорее всего, это займёт несколько дней.

Американское общество клинической патологии включило многие из этих анализов в список бесполезных (при операциях с низким риском). Как утверждают в обществе, результаты большинства тестов (общий анализ крови, анализ мочи, основная метаболическая панель тестов и т.д.) у плановых пациентов оказываются хорошими.

Но даже если вдруг найдётся какая-то аномалия в анализах, то всё равно почти всегда операции у "клинически стабильных" пациентов (то есть в целом здоровых, с хорошим состоянием организма) проходят нормально.

Лучше назначать эти тесты только пациентам с тяжёлыми хроническими заболеваниями и другими факторами риска.

По словам известного доктора, главного врача московской больницы № 71 Александра Мясникова, обычно "вся предоперационная подготовка — это профанация".

— У себя в больнице я волевым решением отменил никому не нужную предоперационную подготовку, — рассказал Александр Мясников. — Если во Франции идёшь на небольшую операцию (например, удаление фибромы груди), не нужно ни одного анализа крови. На вопрос, почему, врачи отвечают: "Если что-нибудь случится у одного пациента на 10 тысяч, мы "схирургируем" прямо на столе. Зачем мы будем вводить людей и больницу в такой расход?" Это правильно и оправданно.

По словам Александра Мясникова, собранные перед операцией анализы врачи даже не всегда читают до конца, настолько это всё не нужно.

— Одно время я приставал к анестезиологам с просьбой расшифровать коагулограмму, которую они требуют перед операцией. Они не могли ответить, что говорит тот или иной показатель, о котором я спрашивал. Про отдельные позиции они ответили, но полностью расшифровать анализы не смог никто. А раз так, значит, они требуют этот анализ только потому, что так положено.

 

Тесты для людей с острым инфарктом миокарда

Инфаркт миокарда — одна из самых распространённых причин смерти. Инфаркт случается, когда коронарные сосуды, снабжающие кровью сердечную мышцу, закупориваются. Сердце, не получая достаточно кислорода и питательных веществ, частично отмирает. Чем раньше распознать инфаркт и начать лечение, тем больше шансов на благополучный исход. Для этого есть специальные кардиомаркеры.

Фото: © Shutterstock.com

Фото: © Shutterstock.com

 

В списке бесполезных маркеров оказались миоглобин и креатинфосфокиназа-МВ. Вместо них Американское общество клинической патологии рекомендует использовать тропонин I или Т. Около 30% пациентов, которые испытывают боль в грудной клетке в состоянии покоя, получат хорошие результаты тестов с маркером креатинфосфокиназы-МВ (то есть неверные) и плохие (то есть верные) с тропонином, утверждают в обществе.

— Миоглобин или креатинфосфокиназа-МВ — это тесты, которым уже 40 лет и которые уже лет 10 нигде, кроме России, не используются. Сейчас появились значительно более тонкие тесты, — сказал Александр Мясников.

Как рассказал кардиолог Шарандак Александр, в России тропонин появился "не так давно и он есть не в каждой больнице, так как довольно дорогой".

— Тест КФК достаточно достоверен, но это как "жигули", а тропонин в этом случае можно сравнить с "мерседесом". Как правило, оба теста показывают одно и то же, но тропонин более чувствителен, допускает меньше ошибок.

 

Тесты на бактерию хеликобактер пилори

В 1994 году Всемирная организация здравоохранения занесла эту бактерию в разряд канцерогенов первого класса. Хеликобактер — паразиты, которые выделяют большое количество токсинов, повреждающих слизистую оболочку внутренних органов. Эти повреждения приводят к воспалениям, гастриту, язве и даже раку.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

 

Есть в организме эти бактерии или нет, можно определить с помощью нескольких методов. В списке бесполезных оказался серологический метод (анализ крови). Более эффективны дыхательный тест и анализ кала.

— Дыхательный тест, когда он делается с радиоактивным углеродом, конечно, более чувствительный метод, но в силу его высокой стоимости его мало кто применяет, — сказала врач-гастроэнтеролог Ольга Уварова. — Серологический тест прост и вполне эффективен, мы проводим его в нашей больнице. Чтобы точно выявить хеликобактер, необходимо несколько тестов.

 

Тесты на болезни щитовидки

В списке бесполезных оказалась "полная панель тестов щитовидной железы при первичном обследовании". Лучше сначала провести тест на тиреотропный гормон, и, если показатели будут аномальными, следует сделать дополнительные исследования или назначить лечение — в зависимости от результата. Тест на тиреотропный гормон может обнаружить скрытые, бессимптомно протекающие болезни щитовидной железы, утверждают в Обществе специалистов доказательной медицины.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

 

— Я вполне со всем этим согласен, — сказал Александр Мясников. — Мы зря разбазариваем те небольшие деньги, которые отпустили на медицину.

 

Тесты на болезни лёгких

Бесполезным признано цитологическое исследование (то есть под микроскопом в лаборатории) мокроты при периферических поражениях лёгких. Эффективней использовать аспирацию с помощью иглы. То есть нужно проводить бронхоскопию, когда трубку с иглой заводят в бронхи через рот.

— Оценки Американского общества клинической патологии вполне обоснованы. Эти ненужные тесты применяются не только в России, но и во всём мире, — сказал президент российского Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. — Основные причины такие: сохраняются старые и научно необоснованные практики. А ещё таким образом врачи защищаются от возможных обвинений в недостаточном проведении исследований.

Фото: © Shutterstock.com

Фото: © Shutterstock.com

 

По словам Василия Власова, в США кампания против ненужных тестов "принесла некоторую пользу и врачи стали меньше их использовать".

— Наша медицина сильно бюрократически зарегулирована, и врачи не свободны в том, чтобы сократить объём исследований.

При этом, если ненужные исследования убрать, а освободившиеся деньги направить на более современные, выиграли бы и пациенты, и система здравоохранения в целом, отмечают эксперты.

 

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https://life.ru/t/здоровье/1058333/samyie_biespolieznyie_mieditsinskiie_tiesty_kotoryie_nam_naviazyvaiut_vrachi

Метки: анализы, здоровье, медицина, методы диагностики, США
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