Правила борьбы с коронавирусом: сравним Россию и Бельгию

Ситуация вокруг коронавируса до сих не ясна и покрыта туманом. Противоречивые заявления ученых, политиков и чиновников продолжаются не только в нашей стране, но и в мире. Дональд Трамп предлагает перенести выборы главы Белого Дома, а Всемирная организация здравоохранения (из которой Трамп вывел Штаты) рассказывает, что «второй волны» не будет.

И так далее, и тому подобное.

Одна из читательниц ресурса nstarikov.ru, живущая в Бельгии, подготовила обзор бельгийских газет, тех ограничений, заявлений и правил, что в текущем режиме действуют в этой стране.

Сравнить их с российскими реалиями очень любопытно.

Как и подумать о том, будут или не будут, могут или не могут все эти вещи стать и нашей реальностью осенью 2020 года.

Ограничения из-за коронавируса. По материалам бельгийской печати за 26.07-31.07 (2020) Дома престарелых и пансионаты для пенсионеров закрываются из-за увеличения количества заразившихся КВ. Посещения родственников прекращаются на неделю. Проживающие могут выезжать,но по прибытии назад обязаны пробыть неделю на карантине На следующий м-ц (август) Комиссия по здоровью населения вводит строгие ограничения на контакты. Особенно в общественных местах, чтобы не допустить локдауна (всеобщего закрытия). С 29.07. каждая семья или взрослый может контактировать только с 5 человеками в месяц, вместо 15 в неделю, как было недавно. Это уже выбор семьи, как вы будете встречаться, с объятиями ли, с поцелуями ли. Запрет продлится 4 недели. Дети младше 12 лет под это ограничение не подпадают. На семейных праздниках в общественном месте не может присутствовать более 10 человек (дети не входят в это число) и безопасное расстояние должно соблюдаться (1,5 м). За столом допускается также не более 10 человек. Маски в этом случае можно снять. Этот запрет распространяется на свадьбы, юбилеи и прочие банкетные мероприятия, проводимые в кафе или ресторане. Летние лагеря, стажировки молодежи и мероприятия на детских игровых площадках функционируют в прежнем режиме. Впоследствии Комитет ослабит запрет. Максимальное число посетителей будет 100 человек внутри помещения и 200 снаружи. Ношение масок обязательно. Ходить по магазинам придется опять в одиночестве. Исключение для несовершеннолетних с ро-дителем или для людей, нуждающихся в сопровождении. Пребывание в магазине опять снизится до 30 минут. Хозяева магазинов посчитали странным введение вновь ужесточенных правил посещения их заведений. Продавцы будут просить покупателей оставлять информацию о себе для контакта. (В кафе это правило уже действует. Выдается анкета, где нужно указать фамилию и телефон) Ужесточение режима касается театров, кинозалов, фитнес- центров, бассейнов, казино, игровых и спортивных залов, а также банкет залов. Выполнять правила надо от «а» до «я», чтобы 1 сентября начался нормальный учебный год. Первые результаты эффективности новых правил мы не сможем увидеть мгновенно. Но нужно набраться терпения и и выдержки до получения результатов наших усилий. За неделю (17-23.07 )количество зараженных выросло на 279 человек. Что больше на 71%,чем за предыдущую неделю. За одну неделю в Антверпене появилось 917 новых зараженных. Для общепита и ресторанов наступила «черная среда». Их владельцы уверены, что от правительства должна быть экстренная помощь в виде субсидии, т.к. стали отменяться одно за другим забронированные мероприятия в кафе и ресторанах.10 человек приглашенных на праздник-это не праздник. В прошлом году в апреле в бельгийских отелях было зарегистрировано почти 4 млн. ночевок по сравнению в 35 875 в то же время в этом (2020) году. Курортный приморский город Оостенде вновь прибегнет к системе оповещения о пляжах, на которые временно закрыт доступ из-за большого количества людей на них. На пляжах и в курортных городах Бертани (Франция) введен комендантский час и будут закрыты на ночь парки и сады из-за обнаружения первого зараженного коронавирусом. Через неделю количество зараженных увеличилось до 54 человек. К сентябрю в Бельгии обещают ввести систему оповещения (Корона-апп). Когда достаточное количество людей загрузит в свои сматфоны эту программу, то это поможет быстрому оповещению о риске людей, контактировавших с зараженным. Программа «Корона-апп» сможет быстро отсле-дить все контакты зараженного человека, что раньше занимало недели. Кроме того, получение результатов теста длилось пару дней. И теперь всем лабораториям предписано немедленно рас-сылать результаты в электронном виде. К оплате теста будет присоединена и цена за скорость и незамедлительность получения информации. Быстрота получения результатов о заразившихся поможет работникам контактных центров быстрее принять меры. Раньше сведения в центр посту-пали раз в сутки, теперь 3 раза в день. Кроме того, контакты с пациентами с положительным тестом, но без признаков заболевания, будут относиться к высокорискованным. С сентября вводятся бесплатные билеты на электрички, чтобы избежать скопление народа в часто посещаемых местах. Национальные железные дороги сообщили, что бесплатный проездной может запросить любой житель Бельгии старше 12 лет с 1 августа и, начиная с 17.08 может им пользоваться. Но сейчас срок вступления в силу этих проездных отодвигается до 07.09 В Англии нашли первого кота, зараженного КВ (это не кот ли Скрипалей – Н.С.). Его тест оказался положительным. Но нет сведений о том, заразил ли он своего хозяина, или что домашние животные могут передавать вирус человеку».

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Источник: https://nstarikov.ru/pravila-borby-s-koronavirusom-sravnim-rossiju-i-belgiju-117595