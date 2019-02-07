Венесуэла: Государственный переворот или конституционный переход?
10:49. 7 февраля 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О правовых основаниях на которых базируется попытка государственного переворота в Венесуэле и о том, кто действительно находится в правовом поле, а кто нет.
Венесуэла: Государственный переворот или конституционный переход?
В международных средствах массовой информации было много дезинформации о том, чем является происходящее в Венесуэле – наглый захват власти под руководством США или конституционная передача власти с помощью международного сообщества.
23 января председатель Национального собрания Хуан Гуайдо, который был практически неизвестен в Венесуэле до того, как был избран на законодательный пост 5 января, принес присягу в качестве «временного президента» южноамериканской страны и был немедленно признан Вашингтоном и его союзниками. Гуайдо утверждает, что его новое самоопределение в должности полностью соответствует статье 233 Конституции Венесуэлы 1999 года. Но так ли это?
В статье 233 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла указывается, что «абсолютный вакуум власти» возникает при следующих обстоятельствах: смерть президента, отставка, импичмент Верховного суда, «постоянная физическая или психическая недееспособность», заверенная медицинским экспертом назначенный Верховным судом и одобренный Национальным собранием, "оставление поста" объявленное Национальным собранием, или отзыв народным референдумом.
Претензии Гуайдо на пост президента основываются на втором и последнем из этих условий, а именно на том аргументе, что Николас Мадуро не выполнил свои конституционные обязанности, тем самым оставив свой пост. В статье 236 подробно излагаются обязанности президента, которые включают в себя все, от ведения международных отношений и руководства вооруженными силами до предоставления помилования и проведения референдумов.
Мадуро может не нравится оппозиции по разным причинам, но беглый взгляд на ленту новостей главы государства покажет, что он едва ли отказался от своих президентских функций. То есть он не скрывался в президентском дворце Мирафлорес, играя в Call of Duty вместо того, чтобы приходить на работу.
Даже если у Мадуро возникнет изнурительная зависимость от видеоигр, это не обязательно будет означать, что его полномочия перейдут к спикеру Национальной ассамблеи.
В статье 233 четко указывается, что в случае «абсолютного вакуума власти» любого из упомянутых выше типов, возникающего в течение первых четырех лет его или ее шестилетнего мандата, президента сменяет вице-президент. Это то, что произошло после смерти президента Уго Чавеса 5 марта 2013 года, когда Николас Мадуро стал исполняющим обязанности президента, и в течение 30 дней были назначены новые выборы. Если вышеупомянутый сценарий происходит в последние два года выборного срока, вице-президент должен быть приведен к присяге и заканчивает мандат до конца. Руководитель Национальной ассамблеи временно вступит в должность только в случае возникновения вакуума власти между президентскими выборами и инаугурацией избранного президента.
Поэтому, даже если мы примем довольно сомнительное утверждение оппозиции о том, что недавно приведенный к присяге Мадуро покинул свой пост, его должен был занять вице-президент Делси Родригес, а не Гуайдо.
В интересах справедливости давайте на мгновение признаем, что Хуан Гуайдо является законным «временным президентом» Венесуэлы. Почему же он до сих пор не назначил новые президентские выборы в течение 30 дней, как прямо указано в статье 233?
Мало того, что Гуайдо не смог назначить новые выборы, но его Национальное собрание 5 февраля одобрило закон под названием "Устав о демократическом переходе", который позволяет неизбранным политикам оставаться у власти "в течение максимум двенадцати (12) месяцев". В случае "технической невозможности" их проведения раньше.
В статье 233 абсолютно не упоминаются "технические условия" как оправдание для отсрочки выборов, и у венесуэльской оппозиции определенно не было "технических проблем", препятствующих ей проводить незаконный плебисцит 14 июля 2017 года в условиях насильственного антиправительственного восстания.Единственный вывод состоит в том, что Гуайдо легко и произвольно играет с боливарианской конституцией, чтобы оправдать диктатуру.
Помимо конституционного толкования, суть аргумента оппозиции заключается в том, что переизбрание Николаса Мадуро 20 мая 2018 года было омрачено «мошенничеством» и, следовательно, его избрание нелегитимно и создают вакуум власти.
Это утверждение было воспринято в основных средствах массовой информации как символ веры и повторяется до тошноты.
Для корпоративных журналистов, кажется, не имеет значения, что Мадуро был переизбран с 6,2 миллионами голосов, что составляет около 31 процента от общего числа избирателей, что, как отмечает Джо Эмерсбергер , является средним среди президентов США. Например, Барак Обама получил 31 процент в 2008 году и 28 процентов в 2012 году, в то время как Трамп был избран всего с 26 процентами в 2016 году.Не похоже, что западным экспертам все равно, что Мадуро одержал победу с той же избирательной системой, с которой оппозиция одержала уверенную парламентскую победу в 2015 году, и с которой Хуан Гуайдо намерен добиться своей легитимности.
Действительно, тот факт, что Мадуро был переизбран безоговорочно, что подтверждается отчетами четырех разных независимых международных миссий по наблюдению , не имеет значения, поскольку Вашингтон упреждающим образом отказался признать результаты выборов на 90 дней раньше срока их проведения в поддержку бойкота основных оппозиционных партий. Но США на этом не остановились. Администрация Трампа зашла настолько далеко, что угрожала наказать кандидата от оппозиции Анри Фалькона за то, что тот осмелился бросить вызов бойкоту , в то время как основные антиправительственные партии саботировали его кандидатуру, активно призывая к воздержанию и ложно полагая, что бывший губернатор находится в союзе с Мадуро. Каким-то образом это вопиющее вмешательство в избирательный процесс в другой суверенной стране было полностью проигнорировано западными СМИ, лоботомизированными истерией о вмешательстве России.
Все это довольно иронично в свете того факта, что правая оппозиция вышла на улицы в смертельных акциях протеста в 2017 году с требованием досрочных президентских выборов при полной поддержке со стороны Вашингтона .
Однако после того, как выборы были перенесены на апрель 2018 года в контексте международных переговоров в Доминиканской Республике, оппозиция развернулась на 180 градусов и, как сообщается, отклонила предварительную договоренность, достигнутую с правительством, отказавшись от дальнейших переговоров . Последующая сделка по переносу выборов на 20 мая привела к появлению фракции оппозиции во главе с Фальконом, вызвав ярость жестких партий, близких к сенатору из Флориды Марко Рубио, который неоднократно призывал к военному перевороту вместе с другими высокопоставленными официальными лицами США . Нет никаких сомнений в том, что, объединив оппозицию за Фальконом, он имел бы очень хорошие шансы победить Мадуро, популярность которого резко упала в условиях тяжелого экономического кризиса, охватившего страну в течение четырех последних лет. Почему же тогда США и их местные клиенты выбрали бойкот?
11 апреля 2002 года венесуэльская оппозиция при поддержке военнослужащих организовала переворот, свергнув демократически избранного президента Уго Чавеса. Президент Венесуэльской торговой палаты Педро Кармона поклялся в качестве «временного президента» и приступил к роспуску Национального собрания, заявив о формировании новой конституции и судов. Кармона была признана администрацией Буша и правительством Испании Аснаром, в то время как "Нью-Йорк Таймс" с энтузиазмом поддержала его как "уважаемого бизнес-лидера". Фактически, за этим стоял нераскаявшийся военный преступник Эллиот Абрамс, недавно воскресший как "специальный посланник Трампа в Венесуэле". который дал зеленый свет заговорщикам. Между тем, Международный валютный фон рассматривая вопрос о привлечении финансирования, поспешили предложить кредиты новому режиму для поддержки переворота.
От 50 до 60 протестующих против переворота были застрелены на улицах печально известной столичной полицией во время недолгого режима господства венесуэльской оппозиции захватившей власть в результате переворота. Посольство Кубы было осаждено , в то время как будущий кандидат в президенты от оппозиции Энрике Каприлес вместе с политическим наставником Гуайдо, бывшим мэром Чакао Леопольдо Лопесом , совершил то, что они эвфемистически назвали "арестом гражданина", фактически похищением министра внутренних дел президента Чавеса Рамона Родригеса Чачина.
Вопреки изображениям средств массовой информации, режим Кармона является единственной диктатурой, которую Венесуэла имела за последние два десятилетия. Более того, любые параллели между 2002 и сегодняшним днем вряд ли совпадают. Как и в 2002 году, нынешний переворот, поддерживаемый США, направлен на полное уничтожение боливарианской институциональной структуры Венесуэлы, предусматривающей расширение политических, социальных и экономических прав, но на этот раз во имя конституции, которую они ранее уже пытались отменить. Нет более четких доказательств этого, чем публично обнародованные планы Гуайдо по проведению крупных приватизаций в нефтяном секторе Венесуэлы, национализация которого легла в основу боливарианского антиимпериалистического проекта.
Тем не менее, как мы видели в 2002 году, на этом оппозиция не остановится, так как она движима целеустремленным желанием уничтожить чавизм как массовую политическую силу и таким образом восстановить «исключительную либеральную демократию" существовавшую до Чавеса, которая существовала только в воображении верхней среднего класса белой элиты . Недавнее сожжение живого человека, которого в Мериде посчитали чавистской, подобно тому, как мы видели линчевания во время протестов оппозиции 2017 года, является лишь одним из проявлений этой яростной ненависти к беднякам .
Короче говоря, международные левые обязаны остановить поддерживаемый США переворот в Венесуэле. Только благодаря устойчивой народной оппозиции американскому империализму мы можем избежать возвращения в темный век спонсируемых Вашингтоном диктатур и грязных войн, которые такие люди, как Эллиот Абрамс, с энтузиазмом продвигали по всему полушарию в 1970-х и 80-х годах. Судьба демократии в Венесуэле и во всем мире висит на волоске.
Лукас Кернер
https://venezuelanalysis.com/analysis/14304 – цинк