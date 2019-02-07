Протесты против Ельцин-Центра в Москве

В Москве на Малой Никитской прошел митинг против открытия "Ельцин-Центра" в Москве.Судя по флагам участвовали КПРФ и Левый фронт.Запись митинга.Мало клоповника в Екатеринбурге, филиал (в том числе и за бюджетные деньги) хотят в Москве развернуть.После этого по ТВ расскажут очередные байки про сплочение и патриотизм с Ельцин-Центром в обнимку.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4761507.html