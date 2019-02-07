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Протесты против Ельцин-Центра в Москве

19:53. 7 февраля 2019 Просмотров - 583 5 коммент. Опубликовал:


В Москве на Малой Никитской прошел митинг против открытия "Ельцин-Центра" в Москве.
Судя по флагам участвовали КПРФ и Левый фронт.
















Запись митинга.

Мало клоповника в Екатеринбурге, филиал (в том числе и за бюджетные деньги) хотят в Москве развернуть.
После этого по ТВ расскажут очередные байки про сплочение и патриотизм с Ельцин-Центром в обнимку.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4761507.html

Метки: Видео, ельцин-центр, КПРФ, Митинги, Москва, протесты, фотографии
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5 коммент.»

  • 1192 766
    Valeriy Bondarik 7 февраля 2019 в 22:40 Ссылка Пометить
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    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    Будь он Проклят – эТОТ ПЬЯНИЦА ельцин!
    Политическая ГНИДА в России – это ПЬЯНИЦА ельцин!
    ВСЕ сторонники ПАРАЗИТА ельцина – РАЗРУШИТЕЛИ Руси!
    * ДОЛОЙ – ВСЁ,что напоминает(связано)с ельцин,ым!!!
    ““““““““““““““““““““““““
    ~~~ ЕЛЬЦИН ~~~

    _А Л К О Г О Л И К Ельцин – был ВРАГОМ страны!
    И такие ельцины – ВРАГАМ (в)стране НУЖНЫ!
    Покуда он “трудился” – т.е. ВОДКУ-ЖРАЛ,
    КЛАН его опричников(сторонников)- страну РАЗРЫВАЛ!
    в ПЬЯНОМ УГАРЕ подписывал он – МАССУ ПРЕСТУПНЫХ “законов”!
    Он ВИНОВЕН в СМЕРТИ – ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ!
    * ПРОКЛЯТИЕ он ВЕЧНОЕ – себе ЗАСЛУЖИЛ!
    ПРОКЛИНАЕТ ельцин,а – ВСЯ страна!
    И в этом безусловно – Права она!!![18-56,1]
    “““““““““““““““`
    ~~~ Ельцин,iзм – ФАШИЗМ! ~~~

    _Ельцин,ельцин,ельцин(чубайс,чубайс,чубайс)-
    Слово Н А Р И Ц А Т Е Л Ь Н О Е!
    Собой олицетворяет оно – ВСЁ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ!
    В России ТЮРЬМУ “Ельцинку” – НУЖНО открыть!
    и ЕЛЬЦИНистов ВСЕХ туда – о`судив – САДИТЬ!
    Ельцин РАЗРУШИТЕЛЕМ – БЫЛ страны!
    На тюремных НАРАХ – ТАКИЕ быть ДОЛЖНЫ!
    Такие ка ельцин – ВРАГАМИ являются!
    Ими,как ФАШИСТАМИ – страны РАЗРУШАЮТся!
    Страна ДОЛЖНА Судить – Е Л Ь Ц И Низм!
    Также,как когда-то – Судили ФАШИЗМ!!![18-57,1]
    “““““““““
    В НЫНЕШНЕЙ России,ЛЮБОЙ правящий-политический ЧЛЕН…
    НЕ зависимо от политического уровня,который есть
    (явный-ИЛИ…скрытый)сторонник ПАРАЗИТА=АЛКОГОЛИКА ельцин,а -
    ТАКОЙ правящий ЧЛЕН – есть Реальный Враг России!
    * Если “на-НЁМ…ельцин,iзма-ШЕРСТЬ”…то Враг Он есть!
    * России НУЖНО Освобождаться от Преступного НАСЛЕДИЯ ельцiн,iзма!
    ““““““““““““““
    ДОЛОЙ – ельцин,изма ГНОЙ!Клич вот Ткой – Над ВСЕЙ страной!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валеий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 07-2-19.

    P.S. Но…если “вдруг” что-то не так…то – Пожалуйста,
    будьте добры…Аргументируйте “свои” взгляды – Все будут рады.

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  • 2433 1937
    Juryi 7 февраля 2019 в 23:59 Ссылка Пометить
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    ” Бывали хуже имена -
    но не было подлей ! ”
    «На деле это не
    мозг [нации], а govno»

    Пусть вечное проклятие
    накроет ельцын-братию.
    А “мы пойдем
    другим путем !”

    J UDOV

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  • 17688 15356
    Вячеслав 8 февраля 2019 в 10:20 Ссылка Пометить
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    Этот алкаш, торговавший страной направо и налево, стоит в одном ряду с пятнистым уeбищeм-предателем… И если хотят увековечить его, пусть назовут его именем какой-нибудь водочный завод или вытрезвитель…

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    klim 8 февраля 2019 в 11:51 Ссылка Пометить
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    Мы позволили ему осуществить гитлеровские планы по уничтожению СССР. Теперь можем сколь угодно возмущаться, но его птенцам плевать на это.

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