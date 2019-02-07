Протесты против Ельцин-Центра в Москве
19:53. 7 февраля 2019 Просмотров - 583 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Москве на Малой Никитской прошел митинг против открытия "Ельцин-Центра" в Москве.
Судя по флагам участвовали КПРФ и Левый фронт.
Запись митинга.
Мало клоповника в Екатеринбурге, филиал (в том числе и за бюджетные деньги) хотят в Москве развернуть.
После этого по ТВ расскажут очередные байки про сплочение и патриотизм с Ельцин-Центром в обнимку.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4761507.html
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…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Будь он Проклят – эТОТ ПЬЯНИЦА ельцин!
Политическая ГНИДА в России – это ПЬЯНИЦА ельцин!
ВСЕ сторонники ПАРАЗИТА ельцина – РАЗРУШИТЕЛИ Руси!
* ДОЛОЙ – ВСЁ,что напоминает(связано)с ельцин,ым!!!
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~~~ ЕЛЬЦИН ~~~
_А Л К О Г О Л И К Ельцин – был ВРАГОМ страны!
И такие ельцины – ВРАГАМ (в)стране НУЖНЫ!
Покуда он “трудился” – т.е. ВОДКУ-ЖРАЛ,
КЛАН его опричников(сторонников)- страну РАЗРЫВАЛ!
в ПЬЯНОМ УГАРЕ подписывал он – МАССУ ПРЕСТУПНЫХ “законов”!
Он ВИНОВЕН в СМЕРТИ – ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ!
* ПРОКЛЯТИЕ он ВЕЧНОЕ – себе ЗАСЛУЖИЛ!
ПРОКЛИНАЕТ ельцин,а – ВСЯ страна!
И в этом безусловно – Права она!!![18-56,1]
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~~~ Ельцин,iзм – ФАШИЗМ! ~~~
_Ельцин,ельцин,ельцин(чубайс,чубайс,чубайс)-
Слово Н А Р И Ц А Т Е Л Ь Н О Е!
Собой олицетворяет оно – ВСЁ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ!
В России ТЮРЬМУ “Ельцинку” – НУЖНО открыть!
и ЕЛЬЦИНистов ВСЕХ туда – о`судив – САДИТЬ!
Ельцин РАЗРУШИТЕЛЕМ – БЫЛ страны!
На тюремных НАРАХ – ТАКИЕ быть ДОЛЖНЫ!
Такие ка ельцин – ВРАГАМИ являются!
Ими,как ФАШИСТАМИ – страны РАЗРУШАЮТся!
Страна ДОЛЖНА Судить – Е Л Ь Ц И Низм!
Также,как когда-то – Судили ФАШИЗМ!!![18-57,1]
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В НЫНЕШНЕЙ России,ЛЮБОЙ правящий-политический ЧЛЕН…
НЕ зависимо от политического уровня,который есть
(явный-ИЛИ…скрытый)сторонник ПАРАЗИТА=АЛКОГОЛИКА ельцин,а -
ТАКОЙ правящий ЧЛЕН – есть Реальный Враг России!
* Если “на-НЁМ…ельцин,iзма-ШЕРСТЬ”…то Враг Он есть!
* России НУЖНО Освобождаться от Преступного НАСЛЕДИЯ ельцiн,iзма!
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ДОЛОЙ – ельцин,изма ГНОЙ!Клич вот Ткой – Над ВСЕЙ страной!!!
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Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валеий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 07-2-19.
P.S. Но…если “вдруг” что-то не так…то – Пожалуйста,
будьте добры…Аргументируйте “свои” взгляды – Все будут рады.
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” Бывали хуже имена -
но не было подлей ! ”
«На деле это не
мозг [нации], а govno»
Пусть вечное проклятие
накроет ельцын-братию.
А “мы пойдем
другим путем !”
J UDOV
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Куда?
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Этот алкаш, торговавший страной направо и налево, стоит в одном ряду с пятнистым уeбищeм-предателем… И если хотят увековечить его, пусть назовут его именем какой-нибудь водочный завод или вытрезвитель…
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Мы позволили ему осуществить гитлеровские планы по уничтожению СССР. Теперь можем сколь угодно возмущаться, но его птенцам плевать на это.