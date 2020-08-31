Гнилые плоды «Ельцин Центра»

Но особо примечательно известие о запланированных «мастер-классах» и «инсталляциях». Это значит, что геи и лесбиянки будут публично делиться опытом о практике сексуальных извращений? Ну ладно, занимались бы этим, закрывшись в своих квартирах, — за это их сегодня закон не осудит, так они, судя по всему, намерены выставлять свои мерзости напоказ! Ну а тот факт, что организаторы «недели» сами назвали свое провокационное мероприятие по-английски, красноречиво показывает, откуда на самом деле ноги растут.

Любопытная программа для России, не правда ли? Тем более если учесть, что у нас законом пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних запрещена законом, а как их от нее оградить, если мероприятия «недели» будут проходить в режиме онлайн?

«У нас будет несколько вечеринок с живой музыкой и диджеями, которые организуют наши партнеры в рамках этой недели. Будет лекторий, несколько человек выступят на темы, связанные с сексизмом, гомофобией, искусством. Будут мастер-классы, запланирована ярмарка и выставка инсталляций на основе историй ЛГБТ-людей о принятии себя и о внутренней свободе», — с нескрываемым удовлетворением сообщила пропагандист «европейских ценностей» в столице Урала.

В Екатеринбурге либералы готовятся провести первую в России неделю педерастии (ЛГБТ) Как сообщают агентства, ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге (есть оказывается и такой!) с 7 сентября готовится провести помпезную «Неделю гордости» — Ural Pride Week (Уральская неделя гордости). Как рассказала Znak.com представительница центра Алла Чикинда, активисты ЛГБТ запланировали около семи офлайн-мероприятий и примерно столько же онлайн-встреч .



В соцсетях сообщение о «радужной» неделе вызвало в Екатеринбурге вполне ожидаемую возмущенную реакцию местных жителей, ироничных шуток и гневных оценок, насколько неудачно было выбрано место проведения мероприятия на Урале. «Позорище для города трудовой славы», — пишет в Твиттере пользователь Людмила. «Надеюсь, туса будет на Уралмаше…» — язвительно отреагировал Александр Юшер, намекая, что рабочие могут повести себя в такой ситуации не вполне политкорректно.

Местные СМИ между тем сообщают, что уральские власти пока никак не реагируют на такую странную инициативу, а активисты ЛГБТ, пользуясь этим, готовы шире развертывать там свою деятельность.

Ройзман и Ельцин-центр

Но как же на Урале дошли до жизни такой? Тому есть, как считают, две основные причины. Несколько лет в Екатеринбурге сидел на посту мэра либеральный активист Евгений Ройзман, главным занятием которого и была пропаганда в регионе такого рода «европейских ценностей», о чем уже писало «Столетие». И вот сегодня, уже после изгнания Ройзмана с поста мэра, в столице Урала поговаривают, что именно его фонд и явился главным спонсором этого шабаша.

Местный журналист Иннокентий Шеремет даже организовал на своем YouTube-канале специальный выпуск под названием «Шок. Ройзман стал спонсором гей-фестиваля». Спикерами, в частности, выступили бывшие соратники Евгения Ройзмана — вице-президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов и один из экс-руководителей фонда Евгений Маленкин. В ходе дискуссии они пришли к выводу, что таким образом их бывший единомышленник «решил напомнить о себе», а также пытается обеспечить себе поддержку со стороны секс-меньшинств на выборах в Госдуму 2021 года.

Впрочем, после того как Ройзмана с позором изгнали с поста мэра Екатеринбурга, эстафету пропаганды «европейских ценностей» на Урале продолжил печально знаменитый «Ельцин Центр».

В апреле прошлого года в столице Урала состоялось мероприятие «Бай-​бай, стигма!». В его рамках в «Ельцин Центре» должна была пройти лекция на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Однако мероприятие сорвалось. Неизвестный сообщил о минировании, и участников встречи вместе со всеми остальными посетителями центра эвакуировали.



Кроме того, у дверей «Ельцин Центра» пикетировали в знак протеста члены «Уральского родительского комитета», «Совета отцов» и движения «Сорок сороков». Также представители этих движений письменно требовали у городских властей и прокуратуры отменить провокационную лекцию. Представителям ЛГБТ-​сообщества пришлось поспешно перебираться в бар «Колбаса» на улице Вайнера. Однако пропагандой такого рода «Ельцин Центр» занимается постоянно.

«Город Екатеринбург захвачен антироссийскими (и антирусскими тоже) силами, представляющими угрозу для национальной безопасности страны, и превратился в рассадник ненависти к нашему Отечеству», — писала в бытность Ройзмана мэром газета «Красноярское время», упоминая масштабный фестиваль под названием «Остров 90-х», который в Екатеринбурге организовал и провел «Ельцин Центр», вылившийся в громкий скандал.



Так, георгиевскую ленточку — символ Победы 1945-го — в канун очередной годовщины разгрома фашизма тогдашний мэр Екатеринбурга, выступая в «Ельцин Центре», сравнил с… носовым платком. «Раздавать георгиевскую ленточку на улице — так же глупо и абсурдно, как давать носовой платок», — заявил он.

В рамках дискуссии о российском патриотизме, которая состоялась в «Ельцин Центре», выступающие настойчиво проводили тезис, что государственной линии в патриотизме быть не должно. Более того, патриотизм был охарактеризован как явление «вредное и опасное».

А тогдашний помощник Ройзмана Игорь Гром заявил на этом мероприятии о жертвах 2 мая 2014 года в Одессе, сожженных украинскими фашистами, так: «Туда им и дорога». Тем, кто этим высказыванием возмутился, Ройзман ответил: «Вы либо дебилы, либо провокаторы», добавив, что «патриоты в большинстве своем идиоты».

Разрушение национального самосознания

О провокационной и антироссийской деятельности «Ельцин Центра» говорят уже давно. Бурная дискуссия вспыхнула в свое время вокруг заявления известного кинорежиссера Никиты Михалкова, который в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации резко осудил деятельность Центра, указав, что она «разрушает национальное самосознание сотен детей каждый день».



По его мнению, это происходит из-за того, что там представлена необъективная оценка истории России.

Побывал в «Ельцин Центре» и пришел, по его словам в ужас, известный телеобозреватель Владимир Соловьев. Он заявил, что ролик про историю России, который он там увидел, привел его «в состояние не просто удивления. Это уровень возмущения, который нельзя описать».

«В самом музее Ельцина нет, — считает Соловьев. — Это не "Ельцин Центр", а либерал-центр. В худшие годы советской пропаганды столь однобокого взгляда на историю, как в "Ельцин Центре", не было».

По словам журналиста, выходя из центра, он сдерживал в себе «дикое чувство ненависти», а главный вопрос, который, по мнению журналиста, должен возникнуть в голове побывавшего в «ЕЦ»: «Какой ужас, в какой стране я живу?».

«Ельцин Центр», как известно, открыли в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. Он был создан в соответствии с законом 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» — для сохранения, изучения и публичного представления наследия первого президента РФ «в контексте новейшей истории отечества, развития демократических институтов и построения правового государства».



Многие проекты центра инициированы образованным в 2000 году частным Фондом Ельцина во главе с дочерью первого президента Татьяной Юмашевой.

Строительство «Ельцин Центра» влетело налогоплательщикам в копеечку. Из бюджета было выделено 7 миллиардов рублей. Только для завершения постройки здания центра в Екатеринбурге власти Свердловской области выделили кредит в 2 млрд рублей, который центр не смог отдать в срок.

Кстати, созданием экспозиции музея занималось американское Агентство музейного дизайна Ральфа Аппельбаума, сдавшее, в том числе под ключ Национальный конституционный центр и Президентскую библиотеку в США, а также работавшее над созданием Еврейского музея в Москве.

Таким образом, даже после изгнания либерала Ройзмана с поста мэра продолженная в Екатеринбурге русофобская пропаганда «Ельцин Центра» продолжает приносить свои гнилые плоды.

Гибридная война против России

И такая активность прозападной либеральной оппозиции на Урале и к Востоку от него вовсе не случайна. Пример тому — продолжающиеся протесты в Хабаровске, где уже прозвучали лозунги отделения региона от России. США и страны НАТО, сказал в этой связи директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, завершая прошедшее в Казани XVI ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб Содружества Независимых Государств, пытаются усиленно влиять на страны СНГ, внедряя либеральные ценности в ущерб традициям, вере и исторической памяти народов этих стран.

«Мы подробно посмотрели состояние внешней безопасности стран Содружества с учетом угроз, связанных с влиянием извне на внутренние дела, на демократические процессы в странах Содружества, — сообщил Нарышкин. — С учетом общей деградации системы международных отношений и международной безопасности видим, как наши политические оппоненты из США и стран НАТО пытаются усиленно влиять на страны Содружества, видим, что они предпринимают активные попытки внедрить так называемые западные либеральные ценности в ущерб защищаемым нами истинным, общечеловеческим ценностям и пытаются сформировать негативное отношение ко всем авторитетам, прежде всего институтам государства».

Один из главных векторов гибридной войны направлен «на размывание складывающихся веками традиций наших государств и народов, веры, на подмену исторической памяти», отметил Нарышкин.

А потому запланированную в Екатеринбурге в сентябре помпезную неделю ЛГБТ можно считать одним из эпизодов этой провокационной войны против России. Интересно, предпримут ли местные власти хоть что-то, чтобы отразить развернутое против нас «гибридное» наступление с активной пропагандой чуждых нашему народу «ценностей»?

Андрей Соколов



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