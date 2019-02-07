Алексей Дзермант о Белоруссии. По-живому

Разговор Алексеем Дзермантом, политологом из Белоруссии.



Содержание беседы:

0:42 Почему отношения с Белоруссией портятся так стремительно?

5:55 Про треугольник Россия – Украина – Белоруссия

7:34 Как белорусы относятся к происходящему и кто влияет на их мнение?

12:12 Экономическое взаимодействие России и Белоруссии

14:43 Про американское посольство

16:43 Какие настроения распространены в среде белорусской молодежи?

20:39 О развитии капитализма, бюрократии и национализма в Белоруссии

27:04 Почему левые идеи так слабы и что питает национализм в Белоруссии?

30:28 Насколько контролируема ситуация с националистами?

33:34 Как русский национализм помогает булорусскому?

35:43 Как большевики успешно разыграли национальную карту?

41:18 Об отношении белорусов к десоветизации в России

46:46 Кто сможет обуздать белорусский олигархат?

50:01 Сколько времени осталось, чтобы избежать украинского сценария в Белоруссии?



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