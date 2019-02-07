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Алексей Дзермант о Белоруссии. По-живому

19:35. 7 февраля 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор Алексеем Дзермантом, политологом из Белоруссии.

Содержание беседы:
0:42 Почему отношения с Белоруссией портятся так стремительно?
5:55 Про треугольник Россия – Украина – Белоруссия
7:34 Как белорусы относятся к происходящему и кто влияет на их мнение?
12:12 Экономическое взаимодействие России и Белоруссии
14:43 Про американское посольство
16:43 Какие настроения распространены в среде белорусской молодежи?
20:39 О развитии капитализма, бюрократии и национализма в Белоруссии
27:04 Почему левые идеи так слабы и что питает национализм в Белоруссии?
30:28 Насколько контролируема ситуация с националистами?
33:34 Как русский национализм помогает булорусскому?
35:43 Как большевики успешно разыграли национальную карту?
41:18 Об отношении белорусов к десоветизации в России
46:46 Кто сможет обуздать белорусский олигархат?
50:01 Сколько времени осталось, чтобы избежать украинского сценария в Белоруссии?

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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
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#поживому #КонстантинСемин

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