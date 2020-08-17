Опубликован пугающий состав «переходного правительства» Белоруссии

Белорусская оппозиция опубликовала предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти, состав в нем пугающий.

Обнародован предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти. Документ составлен белорусскими оппозиционными политиками. В основном в него вошли белорусские националисты, которые будут использоваться в качестве инструмента «передачи власти». Представила данный список доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

В состав вошли 36 человек, среди которых — лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико. Кроме того, в списке значатся некоторые белорусские журналисты, бизнесмены и общественные деятели.

Список не окончательный и будет еще расширяться, заверила Ковалькова.

Своим мнением по поводу создания «Координационного совета по передаче власти» поделился белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Маленькая деталь о том, кто оседлает антилукашенковский протест — половина состава Координационного совета, выдвигаемого Тихановской в качестве инструмента передачи власти, состоит из националистов, — обратил внимание он. — И без бабы Светы Алексиевич тоже не обошлось. Интересно, как Россия собирается опираться на народ, если уйдет Лукашенко, когда все места в новой власти уже расписаны между рукопожатыми?»

Информацию прокомментировал и известный российский журналист Владимир Соловьев.

«И кто и как выбирал этих людей? Кто за них голосовал? По каким критериям и кто их предлагал?» — спрашивает он в своем Telegram-канале.

Известного публициста и политолога Семена Уралова также удивил состав так называемого переходного правительства:

«Об оппозиционном переходном правительстве. Персонажи, конечно, знатные. Подполяк на националисте сидит и евроинтегратором погоняет. Нет только лидера этого правительства.

Такое впечатление, что оставили место для кого-то из высших эшелонов власти, кто перебежит в нужный момент».

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