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Опубликован пугающий состав «переходного правительства» Белоруссии

22:21. 17 августа 2020 160 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Опубликован пугающий состав «переходного правительства» Белоруссии | Русская весна

Белорусская оппозиция опубликовала предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти, состав в нем пугающий. 

Обнародован предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти. Документ составлен белорусскими оппозиционными политиками. В основном в него вошли белорусские националисты, которые будут использоваться в качестве инструмента «передачи власти». Представила данный список доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. 

В состав вошли 36 человек, среди которых — лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико. Кроме того, в списке значатся некоторые белорусские журналисты, бизнесмены и общественные деятели.

Список не окончательный и будет еще расширяться, заверила Ковалькова.

Своим мнением по поводу создания «Координационного совета по передаче власти» поделился белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Маленькая деталь о том, кто оседлает антилукашенковский протест — половина состава Координационного совета, выдвигаемого Тихановской в качестве инструмента передачи власти, состоит из националистов, — обратил внимание он. — И без бабы Светы Алексиевич тоже не обошлось. Интересно, как Россия собирается опираться на народ, если уйдет Лукашенко, когда все места в новой власти уже расписаны между рукопожатыми?»

Информацию прокомментировал и известный российский журналист Владимир Соловьев.

«И кто и как выбирал этих людей? Кто за них голосовал? По каким критериям и кто их предлагал?» — спрашивает он в своем Telegram-канале.

Известного публициста и политолога Семена Уралова также удивил состав так называемого переходного правительства:

«Об оппозиционном переходном правительстве. Персонажи, конечно, знатные. Подполяк на националисте сидит и евроинтегратором погоняет. Нет только лидера этого правительства. 

Такое впечатление, что оставили место для кого-то из высших эшелонов власти, кто перебежит в нужный момент».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597687692

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4924 3316
    малыш 18 августа 2020 в 11:25

    Надо все новости полностью сделать на белорусском языке, тогда их вообще никто смотреть не будет. И про признанного президента мировым сообществом никто не узнает. Когда свои трактора будет продавать сам тракторный завод, то забастовки прекратятся.

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    2
  • 14909 13831
    жора шапов 18 августа 2020 в 11:27

    Странные вопросы странных людей. Как будто вчера прибывших в зоопарк.

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