Российский капитал продвигал в Белоруссии прозападного кандидата?

Политики и эксперты много дискутируют о судьбах евразийской интеграции и характере Союзного государства России и Белоруссии. На этом фоне неожиданный успех в РБ показала.. либеральная оппозиция и теневые финансовые дельцы, выстроившие своеобразную подпольную финансовую империю. На государственном телеканале Белоруссии опубликовали расследование об отмывании и выводе за рубеж российских капиталов благодаря помощи "Белгазпромбанка". Фигурантами расследования с российской стороны стали видные чиновники и топ-менеджеры, а с белорусской — один из кандидатов в президенты, недавно сошедший с предвыборной гонки, но проводивший весьма агрессивную избирательную кампанию.

В сюжете, показанном по белорусскому телевидению, отмечается, что показана лишь незначительная часть эпизодов, однако и этого уже немало. Предположительно, указанный банк стал "перевалочным пунктом между Востоком и всем миром".

Приведём вкратце основные тезисы, озвученные в расследовании. Для вывода средств из России использовались векселя и безтоварные сделки. Предположительно, с белорусской стороны схему курировал экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, а с российской — Агаджан Аванесов, экс-руководитель "Старбанка". Ещё одна цепочка в расследовании связывается с компанией "Стройгазконсалтинг" — крупнейшим подрядчиком "Газпрома". Якобы она открыла счета в "Белгазпромбанке", и объём платежей обсуждался с зампредом правления "Газпрома" Андреем Кругловым, который впоследствии занял пост замминистра финансов России.

Утверждается, что чуть более чем за два года по открытому расчётному счёту были проведены средства в эквиваленте 2,2 млрд долларов США. Причём если сначала деньги перечислялись на счета офшорных компаний, то впоследствии роль офшора якобы стал выполнять сам "Газпромбанк". В это же время к "Стройгазконсалтингу" с претензиями почти на 100 млрд российских рублей обратились кредиторы. Но якобы это не помешало компании в феврале этого года выплатить своему директору Станиславу Аникееву зарплату эквивалентную 4,2 млн долларов США. Здесь очень кстати пришлось то, что счёт был открыт в белорусском банке — получить баснословную сумму в российском менеджер вряд ли смог бы, поскольку к нему имеется множество претензий от кредиторов.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что в данном случае продолжается борьба за финансовые потоки, вращающиеся вокруг "Газпрома".

"Это история не новая, потому что различные информационные сюжеты вращаются вокруг компании уже 20 лет с тех пор, как её возглавил [Алексей] Миллер, но интенсифицировались они были с начала прошлого года, когда по клану Арашуковых нанесли удар. Понятно, что основная цель там тоже была связана с финансовыми потоками, которые вращаются вокруг "Газпрома". С тех пор мы видим, что "Газпром" и его дочерние структуры всё больше фигурируют в негативном свете различного рода публикациях. Пока это не переходит в разряд каких-то процессуально значимых действий, но с учётом того, что приближается решающая фаза транзита власти, эти игры становятся всё более нервозными и всё более смелыми", — сказал эксперт в беседе с Накануне.RU.

Однако в сюжете, показанном по белорусскому ТВ, речь шла не только о разоблачении схем вывода капитала. "Не исключено, что "Белгазпромбанк" — это инструмент, который использовали против интересов Белоруссии, В этой связи становится понятным, почему руководством "Газпрома" было принято решение о финансовой поддержке фигурантов этого громкого уголовного дела", — так завершается опубликованная часть расследования.

Белорусский политолог Алексей Дзермант обращает внимание на то, что фактически из средств иностранного государства финансировалась избирательная кампания одного из кандидатов на президентских выборах, а это и есть попытка влияния на политику Белоруссии.

"Россию при этом никто не обвиняет, это вряд ли имеет отношение к Кремлю, но какие-то финансовые воротилы вполне могли запланировать рейдерский захват власти в Белоруссии, используя Бабарико. Обычно структуры, которые так или иначе связаны с Россией, не пытались так очевидно вмешиваться в политику. Интересно, что за спиной Бабарико, который шёл как прозападный кандидат, стояли российские структуры. Это довольно необычная ситуация", — рассказал Алексей Дзермант Накануне.RU.

При этом экс-главу "Белгазпромбанка" никак нельзя назвать проороссийским политиком. В своих интервью он рассуждал даже о "литвинском гене" и сетовал на то, что "генетический материал Белоруссии и Украины был сильно разбавлен переселенцами с Востока". С такой риторикой, по данным оперативно-аналитического центра, Бабарико был вторым по популярности кандидатом после действующего главы государства Александра Лукашенко. ЦИК отказал одиозному банкиру в регистрации, найдя несоответствия в его декларации о доходах и обнаружив иностранное вмешательство в организацию избирательной кампании, но совсем недавно Бабарико были готовы поддержать 6,7% жителей Белоруссии.

Как отмечает Алексей Дзермант, вероятно, Бабарико при этом мог выполнять полезную функцию в выводе российских капиталов на Запад, а в этих кругах не смотрят, пророссийский ты или прозападный. Насколько его двигали его соратники из России — пока неизвестно, этим сейчас занимается следствие. "Но схема мутная транснациональная — начиналась в России, шла через Беларусь и Латвию, а оседало все где-то в Европе и в США. И Бабарико в этой схеме был, возможно, далеко не самым главным участником", — говорит эксперт.

По мнению Павла Салина, версия о том, что какие-то силы в России пытались самостоятельно выдвинуть своего кандидата и получить в власть в Белоруссии, совершено несостоятельна, поскольку всю внешнеполитическую линию и во всём мире, и на постсоветском пространстве в частности в Белоруссии определяет лично Владимир Путин.

Все намёки на то, что кто-то пытается играть за его спиной, направлены на то, чтобы скомпрометировать игроков, на которых указывают пальцем, в глазах Путина, и под этим соусом выбить из под них финансовые потоки. Но, как считает Павел Салин, никто из представителей российской элиты не пытается вести самостоятельную внешнеполитическую игру. Те, кто когда-то давным-давно пытался — они достаточно жёстко наказаны, и это пристально отслеживается службами, которые лояльны Владимиру Путину.

"Единственный вопрос — кто сейчас под ударом — Миллер лично или какие-то группы влияния, к которым он имеет опосредованное отношение, которые завязаны на Круглова или к которым он принадлежит — скорее всего, он там далеко не ведущий игрок", — подчёркивает эксперт.

Президентские выборы в Белоруссии совсем скоро, в России же полным ходом идёт переформатирование власти под новые правила игры, так что нас может ждать еще немало новой информации о теневом взаимодействии между бизнесом в Москве и Минске.

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/116224