Ивашов о Путине, Голиковой, Чубайсе и Венесуэле .
10:42. 5 февраля 2019 Просмотров - 413 4 коммент. Опубликовал: Владимир
Почему Голикова, Греф, Чубайс и Кудрин правят страной в своих интересах? Будем ли воевать в Венесуэле? И как планы Вашингтона и Москвы совпали в Сирии и на Украине и кто стоит за спиной Путина, когда он принимает политические решения по пенсионному возрасту и росту налогов.
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Нутром все чувствовал, но Л. Ивашов с его авторитетом
поставил точки над i, вбил гвоздь в гроб с иллюзиями.
J UDOV
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Ураааааа!!!!!!!! Генерал Ивашов прозрел!
Прозрел то он слишком поздно. Все уже продали, в том числе и его! Сейчас этот бывший генерал похож на беззубого пса, который много лает, а укусить не может, ибо дepьмoкpaты его зубы тоже продали!
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И чо ? ***** мля ** дь
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Хм,ивашок и ко как всегда несет бред бабки на лавке.) Ужо у нас и партизанская война в венесуеле,и мы тудя встревать не должны,и это … было когда то иниралом и изучало стротегию и тактику.)))А догадаться что давно все уже идет,и два наших стратега не просто так недавно летали до венесуелы и обратно,этого он не..,не видел и не слышал,короче навальный в пинджаке и с еще большим ампломбом,ну и соответственно хорьки аж от радости взвизжали,да и поцреохомячки туда же.)))