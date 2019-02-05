Ивашов о Путине, Голиковой, Чубайсе и Венесуэле .

Почему Голикова, Греф, Чубайс и Кудрин правят страной в своих интересах? Будем ли воевать в Венесуэле? И как планы Вашингтона и Москвы совпали в Сирии и на Украине и кто стоит за спиной Путина, когда он принимает политические решения по пенсионному возрасту и росту налогов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J2yihx_ozfk