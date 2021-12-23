“Ультиматум Путина”: вызов Западу или курс на Новый Мировой Порядок? Леонид Ивашов
Каков геополитический контекст недавнего нашумевшего заявления президента. Сможет ли наша власть удерживать проведённую перед Западом “красную линию”. Ситуацию комментирует генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.
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