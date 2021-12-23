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“Ультиматум Путина”: вызов Западу или курс на Новый Мировой Порядок? Леонид Ивашов

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Каков геополитический контекст недавнего нашумевшего заявления президента. Сможет ли наша власть удерживать проведённую перед Западом “красную линию”. Ситуацию комментирует генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Книги Леонида Ивашова http://bit.ly/2UpTp7a
Поддержать передачи Л. Г. Ивашова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #НАТО #Запад #ультиматум #Путин #Шойгу #геополитика #Ивашов #ИгорьШишкин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gXs6uuc7RN8
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