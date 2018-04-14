ЛЕОНИД ИВАШОВ: РФ ЖДЕТ КРАХ, ЕСЛИ ПОЗВОЛИТ БОМБИТЬ СИРИЮ. (12.04.2018)
Если США что-то запланировали, а тем более профинансировали уничтожение очередного арабского государства, близкого к России, то они это сделают. А мировой авторитет России поставлен на карту в Сирии, заявил президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. И если Россия позволит США бомбить Сирию, даже если речь идет о нанесении ударов по сирийским военным объектам, на которых не присутствуют российские военные, то от России отвернутся даже немногочисленные временные «союзники».
При этом дух и моральное состояние сирийских военных подорвутся окончательно и бесповоротно. За что тогда сирийцы воевали? А вера в Россию как союзника и ее авторитет рухнут навсегда как в Сирии, так и в арабском мире и мире в целом. Все это скажется на экономическом сотрудничестве России с другими странами. Сотрудничать со слабой страной никто не станет. ИГИЛ вернется в Сирию и начнет наступление на южные регионы России.
«Причем работают США, не мудрствуя лукаво, как прошло у них с пробиркой с отравляющими веществами, которую госсекретарь США Колин Пауэлл показывал на Генеральной Ассамблее ООН. И уничтожили государство Ирак. С тех пор фальшивое химическое оружие стало реальным политическим оружием. Как только они говорят о применении химоружия, значит, считай, что будут бомбить.
США ничего доказывать не собираются, они считают себя господами. И ничего в поведении Запада не изменилось. Они просто какое-то время, когда Советский Союз был силен, учитывали нашу силу, говорили о «демократии», «сдерживании коммунизма». Но те же фашистские методы, которые всемирные ростовщики породили в Германии, в Италии, сегодня опять востребованы, применяются. И делается это лишь потому, что, во-первых, никто не дает отпор и, во-вторых, Россия действует непоследовательно. Противник понимает, что наша элита вся у них в петле со своими вкладами, недвижимостью и так далее.
Поэтому мне пришлось говорить 17 февраля на Общероссийском офицерском собрании именно о таком варианте: США не изменят своим планам. Дали России немножко порезвиться, дали Путину высказаться в отношении своих современных, перспективных вооружений. Но, тем не менее, своего добиваются: реализуют план по расчленению Сирии и не уходят из этой страны. Не исключено, что добьют президента Башара Асада и поставят марионеточное правительство. Или в провинциях будет несколько правительств, как, например, в Ливии.
А мы на словах грозные. Но когда дело касается действительно реального отпора по любому поводу — по поводу Скрипаля, по поводу химического оружия в Сирии и так далее, — всего лишь ограничиваемся заявлениями Марии Захаровой. И западники этим пользуются.
Первым британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что «если мы обнаружим в Сирии химическое оружие — нанесем удар». Трамп взял на себя миссию развития провокации, заявив, что «асадовцы применили газовую атаку в 30 км от Дамаска». Это сумасшествие: если оно так и было, то любой ветерок — и смертоносное облако пошло на Дамаск. Но им не нужно правдоподобия. Израиль взял на себя бомбардировки. Трамп заявляет, Израиль бьет. Мы увидим, что те же англичане, возможно, и французы, еще кто-то, начнут уничтожать те результаты, которых добилась сирийская армия при поддержке российских ВКС.
И следующее, о чем я говорю: обязательно вспыхнет Донбасс. Порошенко подсохнет немножко и обязательно начнет эту атаку. Потому что наша власть непоследовательная. С одной стороны, громкие пафосные речи, президент апеллирует к тому, что у нас есть грозное оружие. А когда приходится давать какой-то отпор и отстаивать свои интересы и интересы наших союзников, мы ограничиваемся или молчанием, или овечьим блеянием в виде протестов, неудовольствий и так далее.
Где реализация заявления, что мы будем сбивать ракеты? Американцы, как и все западники, как Израиль, сейчас просто отстреливают свои старые боеприпасы, старые «Томагавки». Поэтому не нужно радоваться, что многие ракеты не долетают до целей. Их так утилизируют, отстрелять по чужой территории дешевле, вот и все.
Мы отступаем. Во всех армиях есть принцип: если противник отступает, то нужно наращивать усилия, его нужно преследовать, его нужно давить, бросать в бой новые силы. Что мы и наблюдаем сегодня на военно-политическом фронте.
А с чисто военной точки зрения можно ли было защитить сирийский аэродром, который был подвергнут атаке? Конечно. Первое: нужно прогнозировать вероятные действия противника. Для этого существуют разведка, аналитические структуры, штабы. Нужно понять, что будет делать противник, на каких направлениях, по каким объектам бить. Потом штабы планируют отпор.
Плюс всегда нужно иметь в виду, что бить нужно не только по летящим на объект целям, а и по тем государствам, которые предпринимают этот акт агрессии. Вот Израиль атаковал Сирию. А что, у нас нет рычагов для давления? Даже если боятся бить «своих» под Тель-Авивом, посмотрите, какие у нас рычаги: немедленно прекратить безвизовый режим, выставить отсюда израильского посла, отозвать своего посла оттуда, прекратить всякие контакты. И в конечном счете можно было нанести ответный удар по тем целям, с которых были запущены «Томагавки» и самолеты-бомбардировщики.
То есть рычагов много: желая реального ответа, всегда реагируют комплексно. Политически — созыв Совет Безопасности ООН, дипломатически — разрыв отношений и ограничения отношений со странами-агрессорами. Нужно смотреть, чем ответить экономически. И, конечно, реагировать военным путем. Вот тогда нас бы уважали, нас бы слушали. А агрессоры уверены, что пока у наших депутатов, членов правительства, президентских структур есть недвижимость, огромные счета и в Израиле, и на Западе — ответа с нашей стороны не будет.
Мы с вами прекрасно знаем, что если страна вывешивает белый флаг, то победившая страна ставит свою администрацию. И если мы в 1991 г. вывесили белый флаг, то поставлена была именно проамериканская администрация. И она находится под жестким контролем хозяев.
У меня остается только один вопрос: Путин действительно хочет помочь России или он в этом спектакле также играет определенную роль? Роль как бы прикрытия: говорит добрые и красивые слова, обещает что-то. А мы видим, куда валится страна и как с ней поступают. И никакой адекватной реакции нет.
Посмотрите, задерживают и обыскивают самолеты «Аэрофлота» в Лондоне. Почему не арестовать немедленно пять британских самолетов в Москве? Почему высылают наших дипломатов, а мы ходим на рауты, на приемы в западных посольствах? Почему не ввести жесткие контроль, наружную слежку за западными дипломатами и никаких контактов с ними не поддерживать?! Мы этого ничего не сделали. Если сегодня не отреагируем, когда враги бьют по Дамаску, по Хомсу, завтра они приучат нас, что мы не будем реагировать, даже если начнут бить по Кремлю. Будет Мария Захарова заявлять протесты, и на этом все закончится.
В этом же ряду история с керченскими рыбаками. Реального ответа России ведь так и не последовало. Люди страдают, люди мучаются в плену, а МИД «выражает беспокойство». А зачем тогда нам мощные вооруженные силы, спецназ, спецслужбы? Да уже бы три или пять украинских суденышек стояли под арестом, если бы была воля, если бы власть действительно защищала национальные интересы. По многим направлениям мы — оккупированная страна», — заявил Ивашов.
Президент США Дональд Трамп, поясняя возможность того, что Россия намерена сбивать американские ракеты в Сирии, заявил, что Вашингтон использует новые и «умные» вооружения.
«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут — приятные, новые и «умные». Тебе не следует быть партнером с убивающим газом животным, убивающим своих людей и наслаждающимся этим», — отметил Трамп в Twitter.
«Направление авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море, усиление там группировки эсминцев не просто провокация, а свидетельство наращивания сил в регионе и серьезного намерения Соединенных Штатов нанести мощный удар по Сирии», — заявил бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 гг.) адмирал Владимир Комоедов.
Источник: russnov.ru
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Судя по нанесенному удару, крах не за горами.
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Во время статья появилась …
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И это пишет старый военный ,создается впечатление ,что он никогда не нюхал пороху.И удивительное дело ,все толкают Россию к удару,все-Кедми,ГД(многие)старые диванные генералы.Вспомнила ранее ,кто-то из великих англичан сказал,что Англии плохо ,когда Россия ни с кем не воююет.Похоже мы всегда были у своих великих дядюшек из Англии ,как расходный материал,Николя второй влез в первую,когда нам незачем было это.У нас нет всех данных,надо ждать ,что сделает Путин,уверена, что наша обожравшаяся элита боится воевать ,и народу сейчас незачем за нее ложиться.
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Единственный шанс который остался, чтобы России сохранить свой авторитет, это пустить на дно эскадру пендосов!
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Дядя, Вы дурак?
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Ну, так ты можешь целоваться с пендосами в засос! А я намерен им глотки рвать за то, что они сделали с Русью!
П.С.
Поменяй памперсы.
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Харон, в засос даже с тобой поцелуюсь (я – бородатый мужлан с усами, торчащими как у фокстерьера; флером перегара и пряной капусты). Если захочешь. Потом. Лишь бы не было войны.
А ВВП нас туда тянет.
Я против.
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ioann, откройте глаза! Война не прекращается, последние пять тысяч лет, ни на один день. Ваша мантра: “Лишь бы не было войны” довела нашу страну до такого состояния как мы сегодня наблюдаем! Мы мирные люди, но какое может быть перемирие с обезумившим от крови зверем! ВВП боится войны не меньше вас, но он часть той системы, которая без воин существовать не может.
П.С.
Вынужден вас огорчить, я натурал.
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Когда ты заявляешь, что не допустишь ударов по Сирии, а потом атакуют Дамаск, это называется пустой треп. Либо молчи, либо отвечай за слова. В итоге сокрушительный удар по репутации РФ.
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Не более сокрушительный, чем проведённые “выборы”.
Вариантов-то нет.
Двусмысленно, правда?
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Здесь, в отличии от выборов- сплошная конкретика. Либо ты их, либо они тебя!
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Никаких отличий, товарищ бог Смерти.
Выборы – конкретика. Война – конкретика.
И в том и в другом случае “Они Нас”.
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1) Бог пишется с заглавной, а смерть с прописной (Я себя уважаю).
2) Война- это конкретика.
3) Выборы- это шоу для лохов.
4) Деействительно пока “они” нас, но это пока.
5) Шанс Уйти красиво у ВВП пока есть.
6) Ключевое слово “ПОКА”
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внимательней читай умник,в случае ,если пострадают находящиеся там люди-россияне.Уверена ,что вся шушера противороссийская и противопутинская сейчас ,здесь,обьединится в едином порыве презрения и негодования оскорбленных.Путин никогда не делает ,что от него ждут ,особенно недруги.Лучший исход войны -это не начать ее.А теперь беснуйтесь здесь сегодня,ваш праздник.А ты белорус сиди и не лезь,смотри пока еще свободен и не отдан в великую речь посполитую,где белорусы были на ролях грязи,если ты конечно не принадлежишь к княжескому роду,но и они были на подхвате,как врочем и сейчас -вы холопы на полях Польши.
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Над больными и необразованными не смеются , потому что они находятся в среде лишь для одной цели : показывать вам бедноту ума и мышления , чтобы вы сами стремились к развитию и не скатывались до уровня животного , чтобы вы оставались в любой жизненной ситуации человеком .
Будков , разбор разведданных
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надеюсь, это вы и для себя лозунгом сделаете,я помню ,что вы матерщинник,я задела национальное???
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России необходимо с Триколора убрать красный и синий цвет, а оставить только белый.
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Да , давайте подождем , даже интересно , что сделает Путин …
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Вообще не интересно.
Мобилизация, пеший марш до Сирии и так далее “на Берлин”?
ВВП в состоянии войска пешком на Вашингтон направить. Не понимает же человек…
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ВВП может только лапшу на уши вешать!
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Удивительным образом агрессивные кремлеботы и путинофилы исчезли в коментах. Удар был нанесён по ним? Надеюсь, что так.
В реале ВВП просто трепанул. Этакий многоходовочный мозгопердок. Я, в принципе, большего и не ожидал.
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В реале ВВП просто трепанул.
Скорее всего труханул,а не трепанул.
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Если ВВП хочет остаться уважаемым партнером, он должен показать всем в деле то, что он показал в мультике!
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Харон, уймись.
ВВП сразу неуважаем. Не может он “остаться”. Он в эту ночь всё просрал. Включая последний стыд.
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Смени памперсы.
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В стае шакалов грызня ? Я рад !
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Двурушник, ты думаешь, что ты белый и пушистый? Нет. Ты хуже шакала. Ты готов заниматься глубоким ануслизингом с первым встречным, кто тебя покормит и даст тебе в морду.
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Они защищают от радиации? От инфляции? Помогают избежать войны?
Но я последовал Вашему совету на всякий случай. Надеюсь, расценят как патриотический шаг.
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Все эти события нивелируют “наши внешнеполитические успехи” в ноль. С РФ никто не считается. Присаживаются и с.ут прямо на голову.
Кого вы выбрали на предыдущие 6 лет, ребята?
Мне больше всего жаль себя. И своих детей. А вы, видимо, зарубежные патриоты. И всё это – не ваши проблемы.
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Какие ” внешнеполитические успехи “? Их и не было толком , только треп .И рыбку сьесть и на лыжах покататься , такого не бывает . Деньги выводить из США никто не хочет , врагов называть врагами то же ( они у них партнеры ) и при этом чешут языком в патриотическом стиле на публику .
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Повторюсь .
Один идиот скапипастил без понятия , а всякие хароны , серги и иоанны тут же вонь подняли !
Никто вас призывать не будет , посмотрев лишь на вашу рахитическую внешность . А на мед.комиссии ещё и психиатр есть .
Конфуз дня: «умные» ракеты Трампа сбиты в Сирии советской ПВО :
https://cont.ws/@vityzeva/915394
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Двурушник, Сменини пластинку, а заодно и памперсы!
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Как же ты с нами воевать собрался ? Ты уже обосрался .
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Юстас, ты идиот?
Воевать? Ядерным каким-никаким державам? Сломай клаву, сожги маму, уйди в лес, балбес.
Я уже не могу норм слов подобрать. ВОЕВАТЬ? С США?
Есть тут модератор вообще? Забаньте провокатора атомной войны, пожалуйста.
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Чё, двурушник, Партизана не признал? А еще бульбашским флагом свой срам прикрыл. Тебя-ж, гн.ду, насквозь видно.
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” Тем же, кто разочарован тем, что Россия не сбила ни одного вражеского самолета, так и не залетевшего в воздушное пространство Сирии и не потопила ни одного судна, находящегося в территориальных водах стран-членов НАТО, напомню, что начать третью мировую мы всегда успеем. А вот возможность опустить США, да ещё и исключительно силами сирийских ПВО – такой шанс бывает раз в жизни и то не у каждого. ”
Источник тот же : https://cont.ws/@vityzeva/915394
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Двуликий, какая разница- сбили российские ПВО что-нибудь или нет. Сам факт ракетного удара, это удар по авторитету РФ. И никакими отговорками здесь не обойтись.
Третью мировую, ты конечно развязать не сможешь. Это сделают за тебя “уважаемые партнеры”
П.С.
Смени памперсы.
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Юстас, Вы бы сильно не выдрючивались.
Не думаю, что Вооружённые Силы России нуждаются в таком адвокате, как Вы.
ВСР официально сделали одно заявление: удар нанесён. В зону действия ПРО России ничё не залетело.
И всё пока. Ваши источники просто срут коменты в эфир. Один газ смешивается с другим и эффект непредсказуем.
Может быть этот бинарный “новичок” Вам в голову ударил? Не исключено, Юстас. А может и не Юстас вовсе, а Айсман? Шеленберг? Мюллер?
Идите лесом, короче, герой телесериала.
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Девушка ,тебе бы школу закончить для начала . Не пиши глупости , а то некоторые умный дяди смеются.
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Хочешь, я тебе своё фото без купальника скину?
Ты будешь приятно удивлён.
А если я скину тебе фото своих дипломов, аттестатов, сертификатов и документов, подтверждающих мою категорию, то тебя будет очень просто похоронить. Просто роют яму, ставят туда твой гроб, а сверху заваливают документами, которые я тебе вышлю.
И всё таки фото “без ничего”?
Подумай, надень маску, а то вдруг вафлей подавишься, дурачок.
Короч, ты сделал мне незабываемый День Рождения, дружище ( я там тебя обижал, но понимаю – это твоя работа, а так-то ты норм пацан).
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уверена,что у вас есть бумажки из Лондона или ВШЭ.Только стиль письма всеравно, как у хабалки,возникают сомнения,вы не оговорили себя ,насчет сертификатов??
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Не знаю что такое хабалка.
Остальное – идиотический бред, который не поймёт никто.
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Да будь ты хоть негр преклонных годов , а по уму ты — девочка 13-ти лет !
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Если это так, то ты сядешь на 8 лет. Потому что эту девочку ты просто ….
У девочки нет слов, чтобы описать всё то, что ты с ней проделал. Единственное, что она помнит: он достал из штанов что-то очень тонкое , мягкое и короткое.
И это описание полностью совпадает только с одним подозреваемым – с тобой!
И сразу ПРИЗ: ты оправдан!
Суд установил, что ты ни на что не способен.
Поздравляю.
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Правильнее бодет “ПОЦАН”, ибо сие слово происходит от слова “ПОЦ”.
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А вот это лично мне совершенно “ПОХ”.
Может быть там и похи были?
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Пётр I велел своим боярам говорить без бумажки , “дабы дурь каждого видна была” . Ты своими выcepaми показал кто ты есть на самом деле . А про “сертификаты” и “дипломы” это ты уж загнул ! Получи сперва аттестат о среднем образовании , двоечница несчастная .
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Ага!
Я тут по секрету скажу: мы с Юстасом договорились наконец-то. Тут многие с ним копья ломали. А надо было по-другому. Вера Брежнева пела, помните, так это же правда.
Словил Юстас моё фото и всё. Понеслось. И не надо его дразнить. Да, он был плохим учеником, двоечником. Да, он был несчастен. И подписываться не научился. Есть пробелы в образовании. И проблемы с получением аттестата.
Он мне во всём признался. мне его просто жалко. Но взаимностью я ему ответить не могу.
Я же ему свой х.й в шутку выслал. А он влюбился.
Короч, дебил, отвянь. Я же тебе всё испорчу, крошка.
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Вань, не по делу пахнешь. Ставь обещанную фотку на аватарку, а Юстас пускай удивляеца. Или диплом поценней выкати. А то здесь што не учаснег, так чел с двумя высшыми ещё в СССР полученными. Заодно фамилию твою узнаем и возраст приблизительно.
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Нацменьшинство в Сирии захватило власть. Большинство с этим не согласно. Это как Донбасс отдать Украине-вырежут. Заведомо проигрышный вариант для России,был сделан умышленно. С одной стороны это эзотерика:рухнет Сирия,рухнет правление Путина
С другой стороны:права на использование сочетание-красный,синий,белый в геральдике имеет право Британская Корона,это бренд. Так просто этот бренд никто не даст использовать. Это символ северных евреев,символ правления власти. Как выразился один из политиков бриттов “Скачно,когда Россия не воюет”.Нет национального банка,взамен на флаг. Вы верите в борьбу с терроризмом,а это составляющая олигархической модель- смените модель развития на социальную. А об этом и речи нет,значит это обычное “разматывание лапши на уши”.Вот вып и гарант
Народ вообще разыграли как птенцов. Финишем либеральной модели является феодальная модель. Это было доказано ещё несколько десятков лет назад-если у населения нет предпосылок в производственной модели экономического (в России это уже лет 50) не будет никакого подъёма. Невозможно с движком от “запорожца” сейчас быть в лидерах. Нет определенных составляют,которые можно ввести только при социальной модели,но советской. И.е партия ЛДПР Едро,мягко выражаясь шутили над народом. Недаром Жириновский сказал “Путин,лучший президент в мире”. Миронов сказал,что партия за Путина. Так обманул своих сослуживцев- десантников. В нормальных условиях эти действия караются законом,они создали условия на выкачивание денег из бюджета. Народ даже не понимает,что выборной системой невозможно перевести страну в социальную модель развития- невозможно!!! Вся система выстроена на раскрутке кандидата нужны большие средства. Вот почему высокий доход у депутатов,они куплены властью,вот почему от КПРФ был представитель правящего нацменьшинства и постараются во всех думских партиях поставить именно представителей этого нацменьшинства. Руководству КПРФ ещё в 2011 году была представлена модель мощного “движка” без которого Россию не поднять-тишина. Купили их с потрохами. “Чешите дальше репу”. Не будет от КПРФ социальной модели.
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Ошибочка вышла у меня. Нельзя поднять Россию советской моделью,но подобная имеется,с рынком. Как невозможно поднять Россию с либеральной моделью,итог этой модели средства производства в одних руках,в этом случае низкая производительность труда как физическая,так и интеллектуальная. Просто это сравнение возможно в будущем. Все известные модели “движков”уже отработали свое.
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Фу, как просто,это же Вета (самая яростная здесь ненавистница всего живого и мыслящего)и все понеслись.Мне стыдно,надо было с утра зайти на КОНТ ,новости оттуда сюда попадают через два дня.Так что пообщайтесь пока друг сдругом.
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Мне непонятна их радость по этому поводу, похоже особи типа Веты, Харона и прочих, не имеют чувства сострадания, у них на первом месте ненависть к России.
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Статья конечно интересная, но вот фраза – “И в конечном счете можно было нанести ответный удар по тем целям, с которых были запущены «Томагавки» и самолеты-бомбардировщики” вызывает сомнения в адекватности данного товарища. Тогда уж сразу по Лондону, Вашингтону и Парижу, с эффектом внезапности. Все таки старость берет свое……
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Да непонятные они эти америкосы, потратить уйму ракет, ресурсов, времени на то чтобы развалить два пустых старых здания и ранить трёх человек. Не знаю как насчёт репутации Путина, но НАТО свою репутацию опустило ниже плинтуса. Да после такого Дамаск должен наполовину в развалинах лежать, но судя по видео там даже жизнь не изменилась. http://mirtesen.tsargrad.tv/blog/43488130287/Damask-posle-amerikanskogo-raketnogo-udara-—-pryamaya-translyats
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надоели эти постановочные трюки,договорняки ,а все вместе это называется гибридная война ,вот она какая ,невидимая ,но “суслики” там всеравно есть и они договариваются о разделе.
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Создаётся впечатление что все это делается для отвлечения внимания от чего то очень серьезного. Мы все это видим но не понимаем что это и насколько серьезно.
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Это результаты выборов.
Бля буду, ничего более серьёзного в РФ не произошло пока.
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Результаты выборов были предсказуемы ещё 6 лет назад. Все это мелочь и не более, на жизнь людей большого влияния не оказывает.
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Сергеев, если Вы заразитесь сифилисом, то это никак не окажет влияния на жизнь людей. Мелочь. да ну?
А я вот так не думаю. Сифилис, которым Вы заболели, это Ваша проблема, конечно. А если мне придётся Вас лечить? Это уже ваша с нами проблема. А если Вы ещё протрахали штук 40 шлюшек перед этим и все они ко мне придут? Начинается эпидемия сифилиса. И задача властей – борьба с эпидемией сифилиса.
Я пример неудачный привёл – сифилис не в тренде.
СПИД- это да.
Вы в курсе, что у нас пандемия СПИДа?
Я сегодня выписал 9 человек из отделения хирургии. У троих Б20. Коллега выписал троих. У двоих Б20.
А Б20 – вич, ассоциированный с инфекцией.
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Вань, ты этих девятерых вылечил?
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От ВИЧ нет.
Так, оздоровил.
Типа как Юстас тут демократию инфузировал. Вроде пахнет, а демократия или нет – Сталину решать.
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Ну если Вы пострадали от сифилиса, СПИДа и подобных инфекций это не значит что Ваши беды повлияют на жизнь других людей. Хотя в незначительной мере они могут повлиять на жизнь Вашего окружения, но никак не повлияют на жизнь 99,99999999999% населения планеты, и смысла это скрывать а тем более прятать таким замысловатым способом нет. Извините если Вы не видите дальше своего х.я то это только Ваши проблеммы.
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Когда в Сирии началась заварушка с игиловцами, на ее территории были открыты залежи нефти по объемам, занимающие 4-е место в мире. И чего тут понимать. Когда Россия херачила игиловцев, пиндосы молчали, когда их практически расхерачили, они тут, как тут. Амеры с Англией всегда загребают жар чужими руками. Вспомите 3-й фронт в ВОВ. То, что в Сирии закончится именно так, я говорил на этом сайте где-то год назад. США боятся только силы. Когда был Союз, наши войска стояли в Сирии, и пиндосы боялись туды свой нос сувать. Сейчас все и так очевидно…….
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Ну так это ясно было с самого начала, так же начиналось в Ираке, сценарий один в один, только в Сирии ещё игиловцев добавили.
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Россия отказывается от продукции Pax Americana
Русский Мальчик1
russkiy_malchik
April 13th, 17:01
Законопроект № 441399-7 “О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств” передаёт пламенный привет:
- корпорациям PepsiCo (годовая выручка в России 172 млрд рублей), Procter & Gamble (141 млрд рублей), Mars (114 млрд рублей), Apple (75 млрд руб.), «Макдональдс» (74 млрд руб.), торговая компания Cargill (66 млрд руб.), Mondelez International (59 млрд руб.), Ford (42 млрд руб.), Johnson & Johnson (41 млрд руб.) – их активы в России могут быть национализированы без изменения бренда.
- западным IT-компаниям (Microsoft, Гугл и etc);
- космическому агентству NASA, запускающему ракеты с российскими двигателями РД-180;
- западным аудиторским компаниями (Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu Limited и др.);
- американским трансконтинентальным грузоперевозчикам Federal Express и UPC;
- фармацевтически и прочим компаниям, реализовывавшим свою продукцию на территории России.
Да, поначалу придётся непросто – понадобится активное импортозамещение, в частности, перейти на русский Ворд и прочий софт. Но это всё полная ерунда по сравнению с тем, что Россия берёт курс на отрыв от технологической и брендовой зависимости от Pax Americana. Не говоря уже о том, что подхлестнёт развитие отечественной продукции.
П.С.Мне кажется идет все своим чередом ,США списывают ,остальные делят ,как вовремя упали цены на акции и деньги у них есть ,вот кому разрешат это выкупить??Нам что обещали в конце концов-уменьшить количество бедных,ну совсем стыдно же 20 млн.работает и при этом бедствует.И все ,национализация -это не то, что в наших советских головах,например Сечин с его 4млн.р. зарплатой в День! он представляет государство.Все будет не так или не совсем так,как нам хотелось,они останутся ,как и были с млн и наверху ,а мы здесь внизу с пенсией ,на которую не живут ,но с любовью к родине и дай бог не оцифрованной особью и на своей земле ,пока свободные.И если будут рабочие места -и слава богу,во все времена мир несправедлив.Но во все времена челове должен остаться человеком.Надеюсь, что-то Путин выторгует у мирового Кагала и для России.
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Чой то видио твое не открывается……
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Это онлайн трансляция, если скорость интернета низкая то и не откроется. Странно 20 минут назад трансляция шла нормально. Похоже хозяева интернета заблокировали чтобы не опозориться.
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Прям с языка сорвал, то же подумал, что заблокировали……
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Ещё одна ссылка. https://m.chel.kp.ru/daily/26819.7/3855681/ Здесь вроде воспроизводится, да и вообще материалов много.
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С этого сайта идёт, только чуть тормозит, та же онлайн камера. https://ria.ru/syria/20180414/1518633546.html
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Все наши прогнозы не сбудутся.
Мы слишком тут все умны, чтобы предсказать действия идиотов.
У меня сегодня день Рождения, товарищи. 44 года.
И в ожидании армагеддона (его не будет, уверен) пойду-ка я ещё вискаря прикуплю бутылочку. Первую тёплую выпил. А для второй ледок с дольками лимона уже заморозился. Патриотичнее было бы водки выпить, да? И я так думал. Ан нет. Все компании алконафтные – за рубежом. Местный – только самогон.
Я его понюхал – не понравилось. Спросил майнера: это чего? Он: Привет Путину. Я нахмурился. Он, глядя на мою реакцию: ну тогда Трампу.
Я не купил. Такой дуализм поощерять нельзя.
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Осторожней с неизвестными напитками!
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А у тебя семьи нету , что ты так в одиночку бухло бухаешь ? Некому для тебя праздник делать ? Скажи , кому такой дебил нужен !
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Юстас, мы же уже всё выяснили, глупыш.
Ну ладно, если ты хочешь…
Я никому в современном обществе не нужен. И для современного общества это нормально, оно подыхает.
А семья у меня есть. Жена и двое детей, тёща.
Жена сегодня дежурит. Увезла детей к тёще, чтобы не мешали мне бухать с друзьями.
И, прикинь, друзья не пришли. Ещё бы, плять, один в Китае работает первым первым пилотом Боинга, другой рулит бизнес – отчётность – голову не поднять. Третий в Сургуте. Рад бы, да не может.
Моя семья работает или отдыхает от работы, а ты всё от моих фото не можешь остыть. Я не хотел, но ты же настаивал – КОТИК, бл.ть.
Это раз!
Осталось ещё два. И у тебя не получится меня дальше шантажировать. Два и всё.
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Мне известны все напитки.
Я не пил только из одного пацанского источника – родника счастья. Он, видимо, только в Кремле бьёт. Там даже идиоты – счастливцы.
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Разорались диванная гвардия. Во первых на дату посмотрите когда генерал давал это интервью. К сегодняшнему утру это имеет отношение опосредованное.
Вог вторых где результаты удара? Сто ракет, а где потери? понятное дело чтоб фейс не потерять пиндосам нужно было ударить. А куда попали?
Для особо одаренных поясню : удар крылатыми ракетами наносится в несколько эшелонов. И если не были задействованы наши силы ПВО и даже сирийцы не использовали свои С – 300, находящиеся у них на вооружении с 2010 года. Значит либо удар был прекращён как нецелесообразный (потери не соответствуют достигнутому результату) либо у пиндосов всё вобще плохо, правда верится в это с трудом.
Генерал всё правильно сказал, но и он не обладает всей полнотой информации.
А для разрывателей пиндосов типа ХАРОН – иди рви, адрес военкомата дать?
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Евгений, не ссы на диван.
Ящик Пандоры уже не тот. Диванные войска, диванное правительство, диванные выборы.
Всё норм, присаживайся.
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Благодарю, я лучше пойду поработаю.
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Женя, депутатом.
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Где эти проплаченные пропагандисты, сравнивающие армии СШа и РФ??? сравнивать надо армии РФ и НАТО+плюс куча сателлитов. А международные договора о сокращении вооружений заключаются между сша и рф. этот формат уже капитуляция!
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Так сразу ясно – регулярной армии хватит на 3-4 дня.
Я не пораженец. Но опыт второй мировой читаем.
И такой вариант – просто фантастика. Ядерное, плять, оружие. Это вообще первый и последний аргумент.
ВВП первый этап просрал, с Медведевым чатился, наверное. Но теперь-то потенциал встаёт? Нет? Ну и слава Богу.
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С.ка! Я c дивана встать не могу, так меня события захватили.
Прокрался на кухню и спёр пиво, принадлежащее жене. Какое-то “хоегарден”. Если меня нахлобучет, то виноватом оно, пшеничное зло.
И Юстас. Он вообще из колеи выбил.
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Вань, вернись. Два пузыря вискаря уже озвучил! Зачем тебе женино пиво? Ты до 45 дожить чо не собираешься?
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Вов, зачем? Я уже всё знаю, не интересно.
Это как в первой серии сериала показать конец. Я – конец – каждый день его вижу, когда писаю. С моей точки зрения: конец хороший. Жена говорит: неплохой. Дети не в курсе, два пацана – два мнения.
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Жены дома нет, самое смешное. Нах я крался?
Ах да, Юстас… Он мне теперь везде (.зде) мерещится (…ещится).
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Бля, и теперь не могу забыть.
У кого ещё такие траблы: делимся, советуем!
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Я убил тему.
Но и тема была мёртвая сразу.
Единственное, тема умерла, а Юстас достаёт в ВК.
Адрес его кто-то знает?
Недорого заплачу.
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правильно выбрал,Юстас здесь самый умный.Похоже ты ,как все,- одинок,но признайся- здесь тебе праздник какой-никакой сделали.Не раскисай,два мальчика -это замечательный результат-и тебе их поднимать и делать друзьями.
П.С. а тема была действительно пустой,просто СМИ делают все-таки свое дело,не хочешь,а запоминаешь.