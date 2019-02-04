Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

“Биосферно-социально-экономическая система как объект управления”. Лекция 9.

17:07. 4 февраля 2019 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3YP_wRsV3oQ

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"О текущем моменте" № 3 (131), июнь 2017 года
..., на Ваш взгляд, характеризуется жизнь биосферно-социально-экономической системы в границах государства? Предложите классификацию... наборе характеристических статистик, которыми описывается биосферно-социально-экономическая система. О критериях оценки в этом...
„О текущем моменте” № 1 (133), 2018: Социокультурный кризис России и стратегия выхода из него-3
...-мировоззренческая причина глобального биосферно-социального экологического кризиса.Культура,...задачи об устойчивости биосферно-социально-экономической системы в смысле ...состоятельное образование в сфере биосферно-социально-экономического управления — им ......
Бесплатный транспорт: мечта или жизненная необходимость?
... населения потихоньку увеличивается. Например:«С экономической точки зрения, при бесплатном общественном... снижение нагрузки на биосферно-экологическую составляющую единой биосферно-социально-экономической системы.Функционирование этой системы, включающей и...
"Биосферно-социально-экономическая система как объект управления". Лекция 1
М.В. Величко. Биосферно-социально-экономическая система как объект управления. Лекция 1
Культурно-развивающий проект Ноосфера. Величко М.В. Биосферно-социально экономическая система

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>