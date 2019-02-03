1967-1975. Дин Конгер на Кавказе. Часть 2



1974. Абхазия. Сухумский обезьяний питомник. Приматы для медицинских исследований





1974. Абхазия. Сухумский обезьяний питомник. Эксперименты над обезьянами



1974. Абхазия. Сухумский обезьяний питомник. Эксперименты над обезьянами



1974. Абхазия. Вечеринка по случаю столетнего дня рождения



1974. Житель Абхазии произносит тост



1974. Абхазия. 133-летний старец со своим 85-летним племянником Кутолом



1974. Абхазия. Ветеран Второй мировой войны Эжер Иришев носит меховую шапку. Село Кулада



1974. Грузия. Монастырский храм Джвари



1974. Бочки с армянским коньяком



1974. Вид вершин горы Арарат из Еревана



1974. Многоквартирные дома в Ереване, Армения



1967. Армения. Монастырский комплекс Гегардаванк («монастырь копья»)



1967. Армения. Монастырский комплекс Гегардаванк («монастырь копья»)



1974. Танцовщица азербайджанского ансамбля народного танца



1974. Танцовщица азербайджанского ансамбля народного танца



1974. Азербайджанский ансамбль народного танца



1974. Азербайджанский ансамбль народного танца



1974. Азербайджанский ансамбль народного танца



1974. Азербайджанский ансамбль народного танца



1974. Азербайджанский ансамбль народного танца



1974. Мужчина проходит курс водных процедур в черноморском санатории. Гагры



1969. Поднимают образец со дна Черного моря на борт исследовательского судна Atlantis II во время исследования, проводимого Океанографическим институтом Вудс-Хоул



Окрестности Пятигорска



1967. Туристы поднимаются на гору Эльбрус



1967. Три путешественника делают последний рывок к вершине горы Эльбрус (5645 м)



1967. Туристы на горе Эльбрус на рассвете



1975. Вид на Кавказские горы с горы Эльбрус



1975. Спуск с горы Эльбрус



1975. Загорающие играют в снежки в горах Кавказа



1975. Катание на лыжах на горе Чегет



1975. Катание на лыжах на горе Чегет



1975. Катание на лыжах на горе Чегет



1975. Лыжники в горах Кавказа



1975. Лыжники в горах Кавказа



Источник: https://humus.livejournal.com/6446595.html