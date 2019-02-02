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Что общему между приходом к власти Гитлера и убийством посла Грибоедова

08:24. 2 февраля 2019 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Вместе с РИА ФАН мы начали ещё один проект. Он называется «Зеркало Истории», и в нем мы будем говорить не только о событиях нашей и «не нашей» истории, но и о связи настоящих событий в политике с тем, что уже случалось.
Ничего ведь, по большому счету, не меняется…

В первом выпуске две темы: назначение Адольфа Гитлера на пост рейхсканцлера Германии, день смерти русского поэта и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова.

Хронометраж

00:00:10 – Как Адольф Гитлер стал рейхсканцлером Германии;
00:04:07– Смерть А.С. Грибоедова и английская разведка

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100101

Метки: блог, Видео
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