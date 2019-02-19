Что общего у Гитлера и Трампа

Казалось бы, действительно: что общего между президентом США Дональдом Трампом и основателем тоталитарной диктатуры Третьего рейха Гитлером? Сейчас мы говорим не о приходе к власти в результате выборов, не о том, что Третий рейх вообще-то не менял Конституцию Веймарской Германии — а значит, Вторую мировую войну развязало государство, имевшее «Демократический основной закон».

И даже не об абсурдно звучащих обвинениях в адрес Трампа, что он-де пришел к власти при помощи Кремля (так как плохо знающие историю дилетанты и, наоборот, неплохо её знающие «спекулянты от истории» стараются нас убедить, что и фюрера привел к вершинам германской политики именно Кремль).

Речь не об этом — речь идет о способах их действий.

Конечно, в рамках небольшой статьи не получится дать детальный разбор всей политики этих двух лидеров, поэтому возьмем лишь одну характерную деталь. Деликатную сферу нефти и ее производных, что тогда, в 30-е годы ХХ века, что сегодня, в веке XXI, составляющих мощную основу международной политики.

Сначала зададим себе вопрос: сотрудничество между двумя странами в экономике делает их отношения менее напряженными? Безусловно. Мы видим, что политические проблемы немедленно сказываются на экономическом обороте. При плохих политических отношениях хорошей экономики между странами не бывает.

Из чего напрашиваются следующие выводы:

— если вы хотите налаживать политический диалог между государствами, надо всячески развивать торговлю и экономические проекты;

— если вы, наоборот, хотите разлаживать отношения и их ухудшать — смело разваливайте торговлю и останавливайте проекты в экономике.

А теперь перенесемся в конец 20-х годов ХХ века, когда Адольф Гитлер ещё был главой одной из серьезных, но отнюдь не безоговорочно лидирующих партий Германии. В 1928 году была создана советско-германская фирма по продаже советских нефтепродуктов на немецкой территории.

Компания получила название ДЕРОП, что означало транслитерацию аббревиатуры с немецкого языка: DEROP (Deutsche-Russisch Oil Produktion — «Немецко-российская нефтяная продукция»). Чуть ранее на свет появилась на свет компания с не менее чудесным для русского уха названием — ДЕРУНАФТ, занимавшаяся оптовыми поставками (Deutsche-Russische Naphta Kompanie — «Немецко-российская нефтяная компания»).

Не вдаваясь глубоко в экономику вопроса, скажем, что ДЕРОП продавала произведенный в СССР бензин и другие нефтепродукты в Германии. И даже имела на территории страны разветвленную сеть заправочных станций. Показательно, что «немецкие партнеры» наряду с советскими бюрократами вовсе не заморачивались названием фирм и вовсе не употребляли в них название «советский».

Что не мешало бы знать нынешним антисоветчикам и апологетам власовцев, которые пытаются доказать, что Гитлер якобы боролся не с Россией, а с большевиками. Нет, нацисты и их хозяева создали военную машину именно для уничтожения всего русского, а тот факт, что на тот момент «русское значит советское», сути дела никак не меняет!

Что означало сотрудничество между Германией и СССР в нефтяной сфере? Речь, конечно же, шла не об экономике, хотя и эту составляющую сбрасывать со счетов нельзя. Оба государства оказались по факту проигравшими в Первой мировой. Оба были заинтересованы в сотрудничестве, так как и СССР и Германия либо находились в изоляции, либо были опутаны кабальным Версальским договором.

Налаживание экономических связей означало налаживание политических связей. В перспективе это грозило мировому гегемону — англосаксам возможностью потери контроля над Германией, что лишало Лондон и Вашингтон возможности вновь стравить между собой русских и немцев. Кроме всего прочего, недорогие советские нефтепродукты грозили занять в Германии (Европе) все большую долю рынка, что означало невозможность продавать там нефтепродукты «из демократических стран».

Что делать в такой ситуации? Привести к власти политиков, которые разорвут сотрудничество в экономике, что в перспективе неизбежно приведет к ухудшению политических связей, а далее — и к войне между Берлином и Москвой. Так и сделали: в январе 1933 года Гитлер был назначен рейхсканцлером. При этом его назначение не было обусловлено победой нацистов на выборах — более 50% голосов они не набирали.

На следующий день фюрер попросил президента Пауля фон Гинденбурга распустить парламент. Выборы назначили на март 1933 года, а штурмовики принялись громить политических противников НСДАП. В итоге весной Германия имела уже совсем иную ситуацию, совсем другой парламент — и фюрера во главе страны.

Так вот, почти сразу придя к власти, Гитлер начал разрывать сотрудничество с СССР. Приказал фюрер и «выжечь осиные гнезда» — так он буквально назвал заправки ДЕРОПа. Начались задержания сотрудников советско-германской компании, аресты, допросы. Штурмовики не только пикетировали заправки, требуя от граждан Рейха сознательности в бойкотировании «коммунистического» бензина, но и громили их. В итоге на месте «тоталитарных» и «агрессивных» заправочных станций родом из Советского Союза очень быстро появились «демократические» заправки американской компании «Стандарт Ойл».

Так что же общего между Гитлером и Трампом?

Риторика, прикрывающая действия в экономике и политике. Сегодня Вашингтон навязывает Европе свой сланцевый газ под предлогом того, что Россия агрессивная и тоталитарная. Якобы всюду вмешивается и всем мешает. И поэтому европейцы должны покупать газ у США, хоть он и является более дорогим.

Смысл этих действий не только и не столько в экономике, сколько в политике. Разорвать сотрудничество в экономике Европы (в первую очередь Германии) и России, чтобы ухудшить их политические отношения — вот в чем суть происходящего. Такой ход событий позволит Штатам сохранить контроль над европейцами с целью использования их в своих целях. Гражданская война на Украине, развязанная Вашингтоном с резким обвинением в ней России, преследует ровно ту же цель.

Гитлер, приведенный к власти англосаксами, маскировал свои цели под красивой риторикой о великом будущем германского народа. У него во всем виноваты были Сталин, коммунисты, евреи и СССР. Сейчас во всем виноваты, согласно западным СМИ, президент России Владимир Путин, российские спецслужбы и Россия.

В завершение статьи хочется отметить ещё один факт. Без него картина тогдашнего (да и сегодняшнего) мира будет неполной и искаженной. Почему Советский Союз в 20-е годы создавал какие-то чисто капиталистические совместные предприятия и не делал этого ни в 30-е годы, ни после окончания Великой Отечественной, вплоть до начала перестройки?

Потому что… в начале 20-х годов в СССР шли реформы. Тогдашние «младореформаторы», разумеется, с партбилетами в кармане, доказывали, что государство не может эффективно управлять нефтяной отраслью! Что нужны иные формы собственности. И тогда, согласно декрету ВЦИК от 10 апреля 1923 г., были созданы тресты, которые определялись как «государственные промышленные предприятия, которым государство предоставляет самостоятельность в производстве своих операций, согласно утвержденному для каждого из них уставу, и которые действуют на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли».

Фактически это были предтечи сегодняшних госкорпораций. Так вот, для тех, кто хочет понять сегодняшний день и нынешние проблемы российской экономики, крайне рекомендую почитать про все эти ДЕРОПы да ДЕРУНАФТы, а также про «Нефтесиндикат». Эта контора была создана для внутренней и внешней торговли нефтью в июле 1922 года. Возглавил ее Валентин Андреевич Трифонов, видный троцкист, — именно так потом назовут тех, кого у нас называют сейчас либералами. Как только вы погрузитесь в весьма мутную воду многочисленных советских предприятий, связанных с нефтью, золотом или заграницей, как сразу увидите вокруг них и во главе них огромное множество «друзей» и соратников Льва Давыдовича Троцкого. Закончилось все печально и закономерно. Например, вышеупомянутый В. А. Трифонов в июне 1937 года был арестован, а 15 марта 1938 года расстрелян. Любопытно, что дело Трифонова вел лейтенант НКВД по фамилии Абакумов. Тот самый, что во время Великой Отечественной войны будет руководителем контрразведки СМЕРШ, а с 1946-го по 1951 год станет министром государственной безопасности СССР. Но это уже совсем другая история…



специально для РИА ФАН Николай Стариков,

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100694