Военная приемка. «Багги. Внедорожник, спустившийся с гор»

Ралли по горам Северного Кавказа и боевые операции в Арктике, перевороты на земле и десантирование с воздуха, стрельба из пулеметов на ходу и ночные рейды разведки – все это в новом фильме «Военной приемки», рассказывающем о необычном военном внедорожнике по имени багги. В этот раз зрители телеканала «Звезда» увидят ночное сражение с участием этих машин и побывают на заснеженных вершинах среди руин древних крепостей, куда совсем недавно можно было добраться только верхом на лошади. Кроме того, «Военная приемка» покажет, как используют багги в войсках национальной гвардии, и, наконец, ведущий программы Алексей Егоров устроит опасный эксперимент: находясь внутри этой уникальной машины, он вместе с экипажем переживет переворот. И все это для того, чтобы проверить багги на надежность и безопасность.



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Источник: www.youtube.com